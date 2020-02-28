Головна Новини
29 лютого • оновлено в 01:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Розслідування

Павло Верещагін
Павло Верещагін
Таможня дає добро Всі статті автора

Таможенники на Закарпатье обнаружили контрабанду итальянских духов

4.8т
Читати матеріал російською

Друзья, сегодня опять отличились сотрудники подразделения борьбы с коррупцией в таможенных органах и контрабандой 4 сектора БКОЗ УСБУ в Закарпатской области.

Так, по их информации, таможенниками на таможенном посту Ужгород во время осмотра транспортного средства АО4224СВ / АО4224КХ, ехавшего из Италии в Таджикистан в режиме транзит, было обнаружено незадекларированный товар, а именно парфюмированные изделия итальянского происхождения.

Контрабандный товар

Контрабандный товар

Парфюмированные изделия были скрыты в середине автомобиля на трех паллетах. В настоящее время продолжается процесс выгрузки товара. Количество незадекларированного товара уточняется.

Контрабандный товар

Контрабандный товар

Контрабандный товар

Контрабандный товар

Контрабандный товар

Контрабандный товар

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Павло Верещагін Павло Верещагін
Місце
Україна Ужгород
Тег
контрабанда
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
5
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги