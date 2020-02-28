Таможенники на Закарпатье обнаружили контрабанду итальянских духов

Друзья, сегодня опять отличились сотрудники подразделения борьбы с коррупцией в таможенных органах и контрабандой 4 сектора БКОЗ УСБУ в Закарпатской области.
Так, по их информации, таможенниками на таможенном посту Ужгород во время осмотра транспортного средства АО4224СВ / АО4224КХ, ехавшего из Италии в Таджикистан в режиме транзит, было обнаружено незадекларированный товар, а именно парфюмированные изделия итальянского происхождения.
Контрабандный товар
Парфюмированные изделия были скрыты в середине автомобиля на трех паллетах. В настоящее время продолжается процесс выгрузки товара. Количество незадекларированного товара уточняется.
Контрабандный товар
Контрабандный товар
Контрабандный товар
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