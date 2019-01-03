''Там розлом!'' Кримському мосту напророкували фатальне майбутнє

Російські окупанти будуть змушені постійно витрачатися на ремонт Кримського моста через м'які ґрунти у регіоні.

Про це в коментарі "Сегодня" заявив директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко. За його словами, про те, що міст може "просісти", говорить рішення РФ черговий раз відкласти терміни запуску залізничного сполучення з Кримом.

"Там тектонічний розлом, а грунти дуже рухливі і м'які. Ця проблема [помилка в проектуванні залізничних підходів до Кримського мосту] виникла тому, що розрахункова міцність грунту виявилася фіктивною. Насправді, грунти там м'якше, і вони не годяться для створення насипу під цей проект ", — сказав він.

Сергієнко зазначив, що "можна привезти пісок або інший матеріал, але все це буде виливатися в величезні кошти".

"Взагалі експлуатація Керченського моста буде обходитися дуже дорого. Може виникнути така ситуація, що цей міст буде постійно ремонтуватися. Це буде постійний головний біль. То там, то там будуть відбуватися усадки, треба буде постійно замінювати грунт. Я не знаю, як вони будуть собі голову морочити, ставити тимчасові опори, міняти грунт і т.д. Це може вилитися в нескінченний ремонт моста ", — вважає експерт.

За його словами, росіяни "самі собі придумали цей головний біль, нехай тепер з ним і заморочуються". Він додав, що міст був політичним проектом, а не інженерним, а "коли політика втручається в точні науки, нічого хорошого чекати не можна".

Кримський міст NEWS.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, запуск залізничного сполучення по Кримському мосту в черговий раз було відкладено через те, що сучасні технології виявилися занадто складними для російських будівельників. Так, окупантам доведеться виділити на міст ще близько 44 мільйонів доларів.