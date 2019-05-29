"Там російський дух!" Донецьк накрила екологічна "катастрофа"

У деяких районах окупованого Донецька склалася критична ситуація із вивезенням сміття.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у своєму Twitter, опублікувавши фото з переповненими сміттєвими баками.

"Взимку не вивозили, пояснюючи все снігом і погодними умовами. Зараз просто забили, незважаючи на спеку і пригрів", — написав він.

Користувачі із сарказмом відреагували на цю новину. "Квітучій республіці — квітучі епідемії", "Ось народ Донбасу засранці, без хохлів навіть сміття за собою не приберуть", "Там російський дух", "Проте люди живуть у вільних і щасливих республіках!" — прокоментували вони.

Донецьк завалило сміттям Денис Казанський, Twitter

Донецьк завалило сміттям Денис Казанський, Twitter

В некоторых районах Донецка опять не вывозится мусор. Зимой не вывозили, объясняя все снегом и погодными условиями. Сейчас просто забили, несмотря на жару и солнцепек pic.twitter.com/mMwol15rPk — Денис Казанський (@den_kazansky) 29 мая 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "рекорди" по завалах сміття поставили Горлівка, Донецьк, Єнакієве, Харцизьк та Шахтарськ.

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