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/Розслідування

"Там російський дух!" Донецьк накрила екологічна "катастрофа"

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У деяких районах окупованого Донецька склалася критична ситуація із вивезенням сміття.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський у своєму Twitter, опублікувавши фото з переповненими сміттєвими баками.

"Взимку не вивозили, пояснюючи все снігом і погодними умовами. Зараз просто забили, незважаючи на спеку і пригрів", — написав він.

Користувачі із сарказмом відреагували на цю новину. "Квітучій республіці — квітучі епідемії", "Ось народ Донбасу засранці, без хохлів навіть сміття за собою не приберуть", "Там російський дух", "Проте люди живуть у вільних і щасливих республіках!" — прокоментували вони.

Донецьк завалило сміттям

Донецьк завалило сміттям

Денис Казанський, Twitter

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Донецьк завалило сміттям

Донецьк завалило сміттям

Денис Казанський, Twitter

"Там російський дух!" Донецьк накрила екологічна "катастрофа"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "рекорди" по завалах сміття поставили Горлівка, Донецьк, Єнакієве, Харцизьк та Шахтарськ.

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Місце
УкраїнаДонецьк
Тег
Новини ДНР
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Юг Руси
Юг Руси
Казанский, ау! На, полюбуйся https://golos.ua/i/606058
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