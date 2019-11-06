"Там портрет Бандери!" Соловйов огризнувся на нападки комуністів через Україну

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов бурхливо відреагував на звинувачення російських комуністів у тому, що він і його скандальні колеги навмисно розпалюють ворожнечу з Україною.

В якості аргументів на своє виправдання він привів жахачки про Україну колишнього головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Ними він поділився в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Заборонені в Україні комуністи критикують Олечку Скабєєву, Євгенія Попова, мене. Що ми, виявляється, сваримо з Україною! Я питаю у Кирила: "Скажи мені, може, немає ніяких "бандерівців"? І Кирило каже: "Ну, як немає! Ну, зайдіть до міськради. Вони там всі сидять – Київська міськрада – і гігантський портрет Бандери!" – вигукнув ображений Соловйов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одіозна Скабєєва зухвало відповіла на зауваження президента Росії Володимира Путіна, який розкритикував російські ЗМІ за негативний образ України.

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