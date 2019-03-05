''Там мільйони доларів'': зазначено важливий нюанс скандалу в оборонці України

Корупційний скандал, в якому виявився замішаний заступник секретаря РНБО Олег Гладковський і його син Ігор, засвідчив необхідність реформ в оборонно-промисловому комплексі. Учасників даної схеми викрили у відкатах на десятки тисяч доларів, тоді як реальні суми обчислюються мільйонами.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV головний експерт антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ Олександр Леменов. За його словами, закриті бюджети на "оборонку" — невичерпне джерело для корупції.

Леменов зазначив, що автори розслідування щодо Гладковського опублікували "пазл": "Зараз ми розуміємо — на одному пазлі однієї історії, що сфера ОПК потребує реформування. Сфера ОПК за завісою таємниці. Вони кажуть, що ховають її від путінських військ, що це інформаційна безпека, але насправді це завіса, яка приховує корупцію".

За його словами, сьогодні українська оборонна галузь отримує бюджети, засекречені на 90%, тоді як "західні демократії демонструють зворотний тренд, коли засекречено 5-7% закупівель, а решту розсекречено".

"Невже ви думаєте, що в РФ, постачаючи нам деталі, не знають, яка у нас ситуація на всіх підприємствах ОПК? Я більш ніж упевнений, що все чітко розуміють. Тотальна брехня і закриті бюджети є плацдармом для корупційних годівниць, куди злітаються всілякі Гладковські і звідти дзьобають потроху. Їх нібито впіймали на 30 тис. доларів — це просто смішно. Я вас запевняю — там мільйони доларів", — наголосив експерт.

Леменов також зазначив, що в Україні у зв'язку з корупційним скандалом "потроху починає входити в тренд питання політичної репутації".

"Зараз не доведено в юридичному форматі, що Гладковський дійсно причетний. Є листування, але ми не маємо ані судового вироку, ані розслідування профільними органами правопорядку. Я можу уявити, звідки там взялася ця переписка. У мене немає сумнівів в її автентичності, бо ми чітко розуміємо, які справи робляться в ОПК", — наголосив він.

Експерт вважає, що публікація розслідування перед виборами не є замовленням безпосередньо на чинного президента: "Ви маєте собі чітко уявляти, що не можна зліпити з глини кулю, це нереально. В даному випадку йдеться про певний фактаж і певних людей, які безпосередньо фігурують у структурі "Укроборонпрому".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дізналися, що високопосадовці оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Фігуранти справи отримували відкати з купівлі деталей, за які Україна переплачувала в три-чотири рази.

Були названі також скажені суми "заробітку" топ-чиновників у результаті контрабанди та інших "хитрощів".

Кількох топ-чиновників "Укроборонпрому" усунули з посад.

Також президент Петро Порошенко звільнив замішаного у скандалі заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Його син, Ігор Гладковський, заявив, що подасть до суду на представників ЗМІ через звинувачення щодо нього та його батька у контрабанді деталей військової техніки з Росії.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!