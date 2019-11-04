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4 листопада • оновлено в 17:51
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"Там клоака!" Гіркін визнав, що Росія вбиває Донбас

2.3т Читати матеріал російською

Росія окупувала Донбас, щоб перетворити його на стічну канаву і непридатний для життя регіон. З цією ж метою вона призначила ним керувати відвертих кримінальників, типу Дениса Пушиліна.

У цьому зізнався один із перших ексватажків терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) в ефірі пропагандистського каналу "РОЙ-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ігор Гіркін

Ігор Гіркін

"Там просто клоака! Там не пекло – в пеклі горить вогонь, чорти бігають. А тут клоака, безнадійна, брудна, смердюча, похмура клоака. Ось на що перетворили Донбас! Робиться все, щоб перетворити це на повний відстійник, смердючу канаву. Коли ставлять керувати "республікою" кінченого патентованого шахрая! Його шеф сидів у Росії у в'язниці, Пушиліна. Він ставить точно таких самих. Там тавро ставити ніде через кримінальні переслідування за шахрайство включно!" – сказав російський терорист.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Гіркін також заявив, що Україна має великі шанси не тільки змусити Росію виплатити репарації за окупацію Криму і Донбасу, а й заставити її піти з цих територій.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Ігор Гиркин (Стрєлков) Денис Пушилін
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Превращение Донбасса в унылую,безнадежную клоаку было начато гиркиным и продолжено не менее " талантливыми" товарищами из запаребрика.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Когда он по Пу пойдет в рай?
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Andria Viktor
Andria Viktor
Здравствуйте
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