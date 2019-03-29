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"Там ф*шизм! Там росіян ображають!" Цимбалюк пояснив хитрість Росії на Донбасі

3.8тЧитати матеріал російською

Для росіян, незалежно від результатів президентських виборів, які відбудуться 31 березня, українці на довгі роки залишаться фашистами.

"Адже як інакше пояснити тим же росіянам, та й самим собі, навіщо Росія напала на Україну. Адже так просто — там фашизм, там росіян ображають! Отже можна стріляти", — заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму блозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За його словами, українці слухатимуть знову і знову заяви з РФ про те, яка погана Україна, що продовжує захищатися.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

"Російські представники, щоб підкреслити, що вони над сутичкою, що вони дійсно модератори цього конфлікту, будуть постійно вказувати на злочини української армії і українських силовиків, а дії своїх ляльок на Донбасі завжди будуть заохочуватися, а якщо вони накосячать або когось вб'ють, можна просто промовчати", — підсумував журналіст.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роман Цимбалюк заявив, що Україна має тільки два шляхи повернення частини Донбасу.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Роман Цимбалюк
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
У этого журналюги ипало то ли калдыря то ли просто долб**ба
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Povalyaev Vladimir
Povalyaev Vladimir
этот горбатый дурачёк глаголит ...МЫ ВАС УМАЛЯЕМ ...... просто ПЕДРИЛ...
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Нацестам бандерам челюсти сломали, теперь овечками давалками прикидыватся)))
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