Таксист Медведчука: ветеран АТО розкрив роль Рубана в обміні полоненими

Заарештований глава організації "Офіцерський корпус" Володимир Рубан використовував свій статус парламентера з обміну полоненими, щоб рятувати російських військових, яких ловили бійці АТО.

Про це в ефірі програми "Грані війни" на ObozTV заявив Дмитро Куліш, екс-боєць батальйону "Донбас", колишній бранець бойовиків "ДНР".

"Думка військовослужбовців батальйону" Донбас ", які після Іловайська потрапили в полон, - вона однозначна. Ми чітко розуміємо, що Рубан має для звільнень значення як таксист - кого йому Меведчук (лідер організації" Український вибір "Віктор Медведчук - ред.) скаже, того і привезе", - зазначив Куліш.

За словами ветерана АТО, глава "Офіцерського корпусу" не займався звільненням полонених особисто.

"Коли та сторона хоче когось забрати, то Рубан не йде в СІЗО, не домовляється з різними органами і структурами, щоб цей обмінний фонд взяти і передати на ту сторону, а звідти віддадуть нашого військовополоненого. Він цього не робить. Є люди, які звільняються через родичів, родичі звертаються в СБУ, якимось чином СБУ змінює статус цього затриманого. І коли відбувається передача, виникає Рубан, він забирає цю людину, везе на непідконтрольну територію в Донецьк або Луганськ, і там звільняють іншу людину, як було домовлено", - пояснив Куліш роль Рубана в обмінах.

Екс-боєць "Донбасу" також зазначив, що з тих 17 військовополонених, яких привозив з окупованих територій Рубан, не було жодного "донбасівця".

"Коли я вийшов з полону, я один з перших публічно заявив, що він самозванець, ніякий не генерал-полковник... На мою думку, основне його завдання було вивозити військовополонених Росії, а такі були. Він з цим впорався, тому що за офіційними даними у нас зафіксовано десять військовополонених РФ. Це абсурд і маячня, тому що тільки батальйон "Донбас" захопив вісім", - підкреслив він.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше рух Віктора Медведчука "Український вибір" прокоментував свої зв'язки з главою центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном.

Подробиці дивіться 17 березня о 12:30 в ефірі програми "Грані війни" на ObozTV