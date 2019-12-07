Таксі розбите вщент! У Миколаєві трапилася страшна смертельна ДТП. Фото

У суботу, 7 грудня, в Миколаєві сталася смертельна ДТП. За кермом автомобілів перебували 21-річний водій Lexus і 36-річний таксист Daewoo Lanos.

У результаті зіткнення водій і пасажир останнього загинули на місці, повідомили на сайті Національної поліції в Миколаївській області.

Смертельна ДТП в Миколаєві Національна поліція України в Миколаївській області

Водій і пасажир Lexus отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

Смертельна ДТП в Миколаєві Національна поліція України в Миколаївській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві сталося жорстке ДТП з 5 авто. Аварія трапилася в Оболонському районі Києва, на вулиці Богатирській.

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