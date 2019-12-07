Головна Новини
7 грудня • оновлено в 12:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Таксі розбите вщент! У Миколаєві трапилася страшна смертельна ДТП. Фото

1.5т
Читати матеріал російською

У суботу, 7 грудня, в Миколаєві сталася смертельна ДТП. За кермом автомобілів перебували 21-річний водій Lexus і 36-річний таксист Daewoo Lanos.

У результаті зіткнення водій і пасажир останнього загинули на місці, повідомили на сайті Національної поліції в Миколаївській області.

Новини
Кривавий розворот: під Києвом у масштабній ДТП постраждав десяток авто

Смертельна ДТП в Миколаєві

Смертельна ДТП в Миколаєві

Національна поліція України в Миколаївській області

Водій і пасажир Lexus отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню.

Новини
Як Зайцева: в Москві машина на повному ходу знесла пішоходів. Фото і відео з місця ДТП

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

Смертельна ДТП в Миколаєві

Смертельна ДТП в Миколаєві

Національна поліція України в Миколаївській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві сталося жорстке ДТП з 5 авто. Аварія трапилася в Оболонському районі Києва, на вулиці Богатирській.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Миколаїв
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги