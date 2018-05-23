Такий молодий! На Донбасі вбили українського снайпера

На Донбасі загинув 22-річний український військовий, командир 2-го відділення взводу снайперів 24-ї бригади Богдан Коломієць.

Про це на своїй сторінці у Faccebook повідомили волонтери фонду "Повернися живим" і опублікували фото бійця.

"І знову страшна звістка. На Донбасі, поблизу селища Зайцеве, загинув 22-річний молодший сержант Богдан Коломієць. Він був командиром 2-го відділення взводу снайперів 24-ї бригади", - написали волонтери.

Коломієць народився і виріс у селі Лука-Мелешківська Вінницької області. Освіту він отримував у технологічному університеті.

"У Богдана залишились батьки, сестра та дідусь із бабусею.

Фонд "Повернися живим" висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого Героя. Це втрата, біль від якої неможливо заглушити", - написали волонтери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на Донбасі загинув 20-річний морський піхотинець Дмитро Рудь.