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Такий молодий! На Донбасі вбили українського снайпера

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На Донбасі загинув 22-річний український військовий, командир 2-го відділення взводу снайперів 24-ї бригади Богдан Коломієць.

Про це на своїй сторінці у Faccebook повідомили волонтери фонду "Повернися живим" і опублікували фото бійця.

"І знову страшна звістка. На Донбасі, поблизу селища Зайцеве, загинув 22-річний молодший сержант Богдан Коломієць. Він був командиром 2-го відділення взводу снайперів 24-ї бригади", - написали волонтери.

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Коломієць народився і виріс у селі Лука-Мелешківська Вінницької області. Освіту він отримував у технологічному університеті.

"У Богдана залишились батьки, сестра та дідусь із бабусею.

Фонд "Повернися живим" висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого Героя. Це втрата, біль від якої неможливо заглушити", - написали волонтери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на Донбасі загинув 20-річний морський піхотинець Дмитро Рудь.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини Донбасуповернись живим
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Ай, спасибо! Хорошо!)))
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