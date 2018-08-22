Таких у НАТО не візьмуть: британський експерт вгамував українських генералів

Українська армія ніяк не може позбутися радянської спадщини, оскільки більшість генералів і полковників здобували освіту в СРСР, і не дозволяють змінюватися системі.

Таку думку озвучив у інтервью виданню "Лівий берег" британський військовий експерт Глен Грант, за словами якого це суперечить західному способу побудови збройних сил.

"Вони (офіцери - ред.) не знають іншого. Я не буду зараз говорити, що радянська військова система - це погано. Вона працювала. Але це не західний спосіб побудови армії. Це зовсім інший спосіб мислення і керувління, де люди - всього лише частина статистики, люди - це просто цифри. А Україна не хоче йти цим шляхом", - сказав він.

За словами експерта, в лавах ЗСУ зараз конфліктують дві доктрини: з одного боку, молоді люди, деякі з яких вже навчені американцями, британцями, які хочуть робити кар'єру в професійній армії, з іншого боку - старші офіцери, які хочуть займатися бізнесом.

"Це дуже чіткий розкол. Дві доктрини - це небезпечно", - зазначив Грант.

Він підкреслив, що переформатування армії не відбудеться, поки в її рядах будуть залишатися люди, що живуть "старою" доктриною.

"До речі, як багато генералів ходять на похорон воїнів? А це важливе питання. І це питання треба ставити. Скільки генералів приходить на похорон? Хто з них приїжджає з лінії фронту, приходить на похорон, щоб сказати: "Він був моїм солдатом, і я шкодую, що не повернув його. Це моя вина"? Якщо у вас цього немає, у вас немає цінностей. А якщо у вас немає цих цінностей, ви не повинні бути в НАТО", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Генштабу Віктор Муженко назвав головну проблему української армії.