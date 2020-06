Таки Burisma. У розпорядженні OBOZREVATEL опинився повний текст нової підозри Злочевському

OBOZREVATEL вирішив опублікувати повний текст підозри колишньому главі Мінекології Миколі Злочевскму, так як в ЗМІ останнім часом все більше зміщуються акценти.

Прокуратура України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

вул. Різницька 13/15, Київ-11, 01011 факс: 280-26-03

ПОВІДОМЛЕННЯ

про зміну раніше повідомленої підозри

місто Київ "14" листопада 2019 року

Прокурор у кримінальному провадженні – начальник четвертого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Кулик Костянтин Геннадійович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 17.11.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000001590, встановивши наявність підстав для зміни раніше повідомленої особі підозри та для повідомлення нової підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, відповідно до вимог ст.ст.36, 42, 276-279 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Злочевському Миколі Владиславовичу, 14.06.1966 р.н., уродженцю м. Києва, громадянину України, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Рейтарська******, фактично мешкає за адресами: Джумейра Забіль Сарай, вілла **** місто Дубай, Об'єднані Арабські Емірати (UAE, Dubai, Jumeirah Zabeel Saray, villa *****) та вулиця Гиасеміон 22, Панаретос Фенос Менсіонс, квартира *****, Гермасогія, місто Лімасол, Республіка Кіпр (22 Giasemion str., Panaretos Thanos Mansions, flat ****, Germasogeia, Limassol, Cyprus), раніше не судимому

про те, що він підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:

- умисному заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами, які належать Національному банку України у сумі 800 000 000 грн., вчиненому шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації;

- вчиненні легалізації (відмиванні) доходів у розмірі 31 959 780,25 доларів США, одержаних злочинним шляхом, вчинених в особливо великому розмірі, у складі злочинної організації,

тобто у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, які він вчинив за наступних обставин.

Так, у березні 2010 року Президентом України обрано Януковича В.Ф., який очолював організовану злочинну групу, до складу якої входили члени родини Януковича В.Ф. та особи з його найближчого оточення, діяльність якої поширювалася на території Донецької і Луганської областей України та на місто Київ.

Отримавши повноваження Президента України Янукович В.Ф., маючи значний кримінальний досвід, з березня 2010 року почав розширювати структуру підконтрольної злочинної групи шляхом перетворення її у злочинну організацію з метою отримання незаконного доходу в різних сферах економіки, заволодіння майном, яке належить центральним органам виконавчої влади України, державним підприємствам та установам, у вигляді належних їм грошових коштів в особливо великих розмірах та іншим майном.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, Янукович В.Ф. залучив до участі в ній осіб зі свого найближчого оточення, а саме Азарова М.Я., Клюєва А.П., Ахметова Р.Л., Пшонку В.П., Пшонку А.В., свого сина Януковича О.В., Арбузова С.Г., Клименка О.В., Захарченка В.Ю., Бакуліна Є.М. та інших, яким доручив виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.

Янукович В.Ф. сприяв призначенню вказаних та інших підконтрольних їм осіб на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади або обранню їх народними депутатами України, створивши таким чином систему управління державою, у якій він особисто та інші керівники злочинної організації мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи України.

Основною вимогою до керівників злочинної організації, призначених на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади України, було служіння особисто Януковичу В.Ф. та готовність виконати його протиправні вказівки всупереч вимогам законів та їх службових обов'язків.

Янукович В.Ф. доручив підлеглим йому керівникам злочинної організації самостійно шукати і залучати до участі в організації інших учасників та будувати її структуру на принципах беззаперечного підпорядкування керівникам організації та особисто Януковичу В.Ф.; згуртованості і стійкості шляхом встановлення тісного взаємозв'язку між учасниками; узгодженості та координації їх дій при плануванні та вчиненні злочинів; вжиття заходів до приховування злочинної діяльності учасників злочинної організації та уникнення ними покарання, тощо.

Також Янукович В.Ф. доручив керівникам злочинної організації самостійно планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі відповідно до напрямів діяльності підконтрольних їм державних органів або підприємств, формувати спеціальні нелегальні фонди за рахунок доходів від вчинених злочинів, організовувати легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, а також за погодженням із ним розпоряджатися отриманим незаконним прибутком.

Кожен керівник злочинної організації Януковича В.Ф. був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів; знав структуру злочинної організації та ключових осіб, які брали в ній участь; був обізнаний з тим, які конкретно функції у вчиненні злочинів покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні та обов’язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації; мав зв'язок з іншими керівниками та учасниками злочинної організації та координував з ними свої дії.

До складу злочинної організації Януковича В.Ф., крім вищевказаних осіб, у різні періоди часу входили: Соркін І.В., Ткаченко О.О., Яковлев Р.В., Бакулін Є.М., Кацуба А.В., Сухомлин О.А., Юр’єв Г.П., Злочевський М.В., Кіча А.В., Поз М.О.; окремий структурний підрозділ під керуванням Курченка С.В., до складу якого увійшли Динник О.В., Кошель А.П., Кривий С.О., Дорохов В.О., Чайка О.А., Костюк К.В., Мигаль А.В., Тимонькін Б.В., Бугай Д.В., Агафонов В.В., Марсавіна Н.О., Шеєнко О.В., Скибенко І.О., Голубко О.О., Масс О.М., Файницький Є.Е., Сало С.В., Сухоруков О.В., Кашкін А.П., Кашкін Я.М., Ніколаєнко Д.П., Баланенко Р.Я., Бондаренко О.В., Дудник О.О., Дьячков К.Є., Лавренов А.П., Лучкін О.О., Маканін А.В., Петченко Р.В., Сафаров Р.Д., Францев К.Е., Чуркін О.М., Шевцов С.В., Бойко Ю.В., Лобенко М.В., Пронскіх Р.Б.; структурний підрозділ під керуванням Ігнатченко Н.М., до складу якого увійшли Фролов А.С. та інші учасники, а також низка суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених та придбаних учасниками злочинної організації для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також для прикриття незаконної діяльності цієї злочинної організації.

Керівники злочинної організації Януковича В.Ф. визначили місцями розташування її учасників офісні приміщення в бізнес-центрі "Арена Сіті" за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера "А"; в бізнес-центрі "Москва Сіті" за адресою: Російська Федерація, місто Москва, вулиця Пресненська Набережна, 10, башта "С"; а також офісні приміщення за адресами: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 21; місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69; місто Харків, проспект Гагаріна, 43/1; місто Харків, вулиця Маліновського, 30; місто Харків, вулиця Ганни, 21; місто Харків, вулиця Теплична, 1; місто Донецьк, вулиця Артема, 138-А; місто Київ, вулиця Банкова, 3, квартира 2 та інші приміщення.

Структурні підрозділи злочинної організації під керівництвом Курченка С.В., з умовною назвою "група компаній "СЄПЕК" (Східно-Європейська паливно-енергетична Компанія), та Ігнатченко Н.М. з умовною назвою "група Інфініті" включали до себе низку учасників з юридичною або бухгалтерською освітою, мали у розпорядженні приміщення, набуті на підставі права власності або оренди, автотранспорт, комп’ютерну техніку, засоби зв'язку, а також придбані або створені суб'єкти компанії, біржі та банківські заклади, у тому числі зареєстровані у Прибалтиці, Європі та інших країнах, через які використовувалися як механізми для вчинення злочинів та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У період 2010 – 2014 років учасниками злочинної організації Януковича В.Ф. створено та придбано понад 400 підприємств – як резидентів, так і нерезидентів України, у тому числі ТОВ "АЛЬКОТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37846637), ТОВ "АМОН-СУЛ" (код ЄДРПОУ 37286087), ТОВ "АРІСТОКРАТ ТІМ" (код ЄДРПОУ 38173297), ТОВ "Бізнес-Бенефіт" (код ЄДРПОУ 38022078), ТОВ "БК "Гефест Альянс" (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ "Володар" (код ЄДРПОУ 32296855), ТОВ "Всеукраїнський Промисловий Союз" (код ЄДРПОУ 32827075), ТОВ "ГазУкраїна-2020" (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ "Гатіора" (код ЄДРПОУ 38091733), ТОВ "Геліоніндастрі" (код ЄДРПОУ 37846396), ТОВ "Грант Тайм" (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ "ЕКСПОЕКСТРІМ" (код ЄДРПОУ 37846600), ТОВ "Ерідантрейд" (код ЄДРПОУ 37846367), ТОВ "Інлайтінвест" (код ЄДРПОУ 37846464), ТОВ "Інформтрест-Консалтінг" (код ЄДРПОУ 37860819), ТОВ "КИЇВМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 36356980), ТОВ "КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38467493), ТОВ "КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ" (код ЄДРПОУ 37722038), ТОВ "Консалтинг Системз" (код ЄДРПОУ 35572282), ТОВ "КОМБІАГРОІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ 33713255), ТОВ "Компанія "Стрім" (код ЄДРПОУ 31984333), ТОВ "МАЕСТРО ТОРГ" (код ЄДРПОУ 37931224), ТОВ "Лайфгудінвест" (код ЄДРПОУ 37682378), ТОВ "Плавт Сервіс" (код ЄДРПОУ 38205318), ТОВ "Прогрес Інсайд" (код ЄДРПОУ 38005230), ТОВ "Представництво "Просперіті Дівелопмент Ес Ей" (код ЄДРПОУ 26585067), ТОВ "Реалтрансфакт" (код ЄДРПОУ 37682341), ТОВ "Ретротрейдстар" (код ЄДРПОУ 37682404), ТОВ "СМТ ТАЙМ" (код ЄДРПОУ 38133584), ТОВ "СТАБНАЛТЕЙД" (код ЄДРПОУ 37846459), ТОВ "ФЕШИН МОБАЙЛ" (код ЄДРПОУ 36327640),ТОВ "ФУДЖІОЛІМПІКС" (код ЄДРПОУ 37846574), ТОВ "ЮРАЙ" (код ЄДРПОУ 22886866), Публічне акціонерне товариство "Реал банк" (код ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588), ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" Публічне акціонерне товариство "БРОКБІЗНЕСБАНК" (код ЄДРПОУ 19357489, МФО 300249), DIGITEX ORGANIZATION LLP (OC360657 GB UK), Kisaliano Holdings LTD (1783820, BVI), KUSER CAPITAL PARTNERS LTD (HE 318991, CY), Novapark Technics INC (F749135/D2057922 PA), Prosperity Developments SA (740149, PA), ROSSSEU BUSINESS GROUP LTD (1782719, BVI), SWISSPRO CAPITAL LTD (313070, CY), Venthill Traiding LTD (1399878, BVI), "Vestorgia Holdings Ltd"(HE 303402, CY), WIRELOGIC TECHNOLOGY AS (96,237 BZ) та інші.

Учасники вказаних структурних підрозділів злочинної організації брали участь у підготовці установчих документів створених і придбаних підприємств, посвідченні таких документів нотаріусами та здійсненні їх державної реєстрації, а також відкривали розрахункові рахунки в банківських установах та вчиняли інші дії, намагаючись утворити зовнішню видимість здійснення підконтрольними підприємствами законної діяльності.

У свою чергу Арбузов С.Г., Клименко О.В., Пшонка В.П., Захарченко В.Ю. та інші керівники злочинної організації Януковича В.Ф. використовували надані їм посадові повноваження у вищих органах державної влади для сприяння Курченку С.В., Ігнатченко Н.М. та іншим учасникам злочинної організації у вчиненні злочинів, а також приховували їх злочинну діяльність.

Як наслідок, злочинна організація Януковича В.Ф. в період з березня 2010 року по лютий 2014 року безперешкодно існувала на території України, Російської Федерації та інших держав, що дало її керівникам змогу спланувати та організувати вчинення низки тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема:

- незаконне заволодіння чужим майном - видобутим ПАТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укpнaфта" скрапленим газом в особливо великих розмірах на загальну суму 2 196 176 418,64 грн.;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна Компанія "Нафтогаз України" в сумі 449 963 820 грн.;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму 836 933 624,6 грн. шляхом протиправного надання АТ "Брокбізнесбанк" міжбанківських кредитів на користь ПАТ "Реал банк" та незаконному розміщенні АТ "Брокбізнесбанк" коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ "Реал банк";

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму 1 436 723 153 грн. шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами АБ "Укргазбанк" на загальну суму 499 842 647,79 грн. шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій Державної іпотечної установи з АБ "Укргазбанк" та Державною іпотечною установою;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ "Аграрний фонд" на загальну суму 2 069 194 000 грн. шляхом укладення АТ "Брокбізнесбанк" удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ "Аграрний фонд" та договорів прямого РЕПО з Національним банком України;

- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами суб'єктів підприємницької діяльності шляхом організації протиправних схем з мінімізації та ухилення від сплати до бюджету податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 95 921 953 826 грн.;

- незаконне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами, які належать Державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз" у сумі 404 374 966,48 доларів США при проведенні процедури державної закупівлі двох самопідіймальних бурових установок;

- легалізація (відмивання) доходу, одержаного злочинним шляхом при здійсненні компаніями Opalcore Ltd, Quickpace Ltd, Aldoza Investments Ltd, Erosaria Ltd та іншими, операцій купівлі облігацій внутрішньої державної позики загальною вартістю 1,5 млрд. доларів США;

- легалізація (відмивання) доходу, одержаного злочинним шляхом при здійсненні компаніями Largos World Limited, JP Finance Limited та іншими, через інвестиційний фонд "Franklin Templeton Investments" операцій купівлі облігацій зовнішньої державної позики загальною вартістю 7,4 млрд. доларів США;

- легалізація (відмивання) доходу, одержаного злочинним шляхом, у розмірі 404 374 966 доларів США та 449 963 820 грн.,

а також інші злочини.

Водночас, вчиняючи заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах та інші кримінальні правопорушення, учасники злочинної організації усвідомлювали, що здобуті ними доходи мають злочинне походження, у зв'язку з чим їх безпосереднє відкрите використання є неможливим.

Для приховання та маскування джерел незаконного походження доходів, одержаних злочинним шляхом, володіння ними та правами на них, Янукович В.Ф., Янукович О.В., Арбузов С.Г., Клименко О.В., Захарченко О.В., Пшонка А.В. використовувалися окремі структурні підрозділи злочинної організації під керівництвом Курченка С.В., Ігнатченко Н.М., Козака Т.Р. та інших осіб, основна діяльність яких полягала у вчиненні дій з легалізації (відмиванні) доходів злочинної організації.

Учасники вказаних структурних підрозділів злочинної організації Януковича В.Ф. використовували підконтрольні підприємства, у тому числі нерезиденти, для організації та забезпечення діяльності системних схематичних різнопланових операцій та правочинів з майном, у тому числі з грошовими коштами, яке одержувалося внаслідок вчинення злочинів.

Використовуючи фіктивні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, ключі електронного цифрового підпису до програм "Клієнт-банк", учасники вказаних структурних підрозділів на підставі фіктивних фінансово-господарських документів здійснювали перерахування грошових коштів, які мали незаконне походження, по рахунках фіктивних підприємств, конвертуючи їх у різні валюти, внаслідок чого потоки грошових коштів постійно змішувались поміж собою, перехрещувались та обривались ланцюги грошових переказів і в такий спосіб приховувались від органів фінансового контролю, контролюючих та правоохоронних органів джерела походження здобутих злочинним шляхом коштів, інформація про їх фактичних власників, відповідно, маскувався та приховувався факт володіння учасниками злочинної організації такими активами.

У вищевказаний спосіб учасниками злочинної організації на рахунках підконтрольних підприємств формувався масив фінансових і товарних активів, які мали вигляд нібито набутих із законних джерел, перебували у вільному володінні, користуванні учасників злочинної організації та використовувались ними як на власні потреби, так і для забезпечення діяльності злочинної організації, у тому числі для виплат учасникам злочинної організації незаконного доходу за рахунок легалізованих (відмитих) коштів.

На початку березня 2010 року Янукович В.Ф. та керівники підконтрольної йому злочинної організації визначили об'єктами вчинення злочинів майно Національного банку України, Державного комітету України з матеріального резерву та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (у зв'язку з реорганізацією 09.12.2010 назву змінено на Міністерство екології та природних ресурсів України), у вигляді грошових коштів в особливо великих розмірах та іншого майна, яке належить вказаним центральним органам державного управління та виконавчої влади.

Плануючи заволодіння майном Державного комітету України з матеріального резерву та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Янукович В.Ф. та Азаров М.Я. схилили до участі у злочинній організації Злочевського М.В., якому запропонували взяти участь у плануванні, організації та вчиненні злочинів у складі злочинної організації з метою отримання незаконного доходу.

На початку березня 2010 року Злочевський М.В., діючи з корисливих мотивів з метою отримання незаконного доходу, дав згоду на участь у злочинній організації, підконтрольній Януковичу В.Ф., а також на участь у злочинах, які вказана організація вчиняла, для чого у різні періоди часу погоджувався очолювати Державний комітет України з матеріального резерву та Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, та використовувати своє службове становище з метою протиправного заволодіння грошовими коштами та іншим майном цих центральних органів виконавчої влади.

У свою чергу Янукович В.Ф. та Азаров М.Я., отримавши згоду Злочевського М.В. на вчинення злочинів, організували його призначення у період з березня по липень 2010 року головою Державного комітету України з матеріального резерву, з липня по грудень 2010 року міністром охорони навколишнього природного середовища України, та у подальшому, у зв'язку з реорганізацією вказаного міністерства, з грудня 2010 року по квітень 2012 року міністром екології та природних ресурсів України.

Очолюючи вищевказані центральні органи виконавчої влади Злочевський М.В. мав вирішальний вплив на управління та діяльність цих органів, обіймав посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв’язку з чим був службовою особою.

Разом з цим, Злочевський М.В. вирішив використати свої службові повноваження в інтересах учасників злочинної організації Януковича В.Ф. та з метою власного незаконного збагачення, шляхом заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах та іншим майном вказаних центральних органів виконавчої влади та інших підприємств, які знаходилися в їх управлінні.

Плануючи заволодіння майном вказаних державних підприємств Злочевський М.В. протягом 2010-2014 років особисто підшукав інших співучасників, здійснював керівництво ними, намічав і розробляв плани вчинення злочинів, розподіляв ролі між співучасниками, координував їх діяльність та розподіляв обов'язки та функції, визначав об'єкти злочинів, здійснював організаційне та матеріальне забезпечення діяльності як підконтрольної групи осіб, так і злочинної організації в цілому.

Злочевський М.В. забезпечив вертикальні зв’язки між підконтрольною йому групою співучасників та іншими структурами злочинної організації, зокрема з її структурними підрозділами, підконтрольними Курченку С.В., Ігнатченко Н.М. та іншим керівникам, а також шляхом підтримання зв’язків з Януковичем В.Ф. та керівниками злочинної організації, які очолювали правоохоронні та контролюючі органи державної влади, забезпечував усунення перешкод при плануванні злочинів та їх реалізації, а також приховування своєї злочинної діяльності.

Зокрема, у період з липня 2010 року по квітень 2012 року Злочевський М.В., будучи державним службовцем та службовою особою, використовуючи своє службове становище міністра охорони навколишнього природного середовища України та міністра екології та природних ресурсів України без погодження органів місцевого самоврядування, організував незаконну видачу спеціальних дозволів на користування надрами підконтрольним йому компаніям ТОВ "Парі" та ТОВ "Еско-Північ", в яких він був бенефіціарним власником, зокрема спеціальних дозволів від 23.12.2010 №3912, від 13.01.2011 №№5384, 5386, 5387, 5399 в інтересах ТОВ "Парі", спеціального дозволу від 13.01.2011 №5318, від 14.10.2011 №5395, від 16.02.2012 №4095 та №4096 в інтересах ТОВ "Еско-Північ", спеціального дозволу від 25.10.2011 №5400, від 29.12.2011 №5449, від 30.12.2011 №5450, від 16.02.2012 №5401 в інтересах ТОВ "Перша українська газонафтова компанія", та інші спеціальні дозволи.

Крім того, у період з травня 2013 по листопад 2013 року Злочевський М.В., діючи за попередньою змовою з Арбузовим С.Г., Курченком С.В., Соркіним І.В. та іншими особами, незаконно заволодів чужим майном – коштами Національного банку України на загальну суму 800 000 000 грн. за наступних обставин.

У першій половині 2013 року з метою забезпечення функціювання схеми контрабанди нафтопродуктів та отримання незаконного доходу від цієї діяльності керівники окремих структурних підрозділів злочинної організації Арбузов С.Г. і Курченко С.В. вирішили використати підконтрольні їм обігові кошти злочинної організації в сумі 31 959 780,25 доларів США для придбання підконтрольної Злочевському М.В. компанії "Kisaliano Holdings Limited", яка володіла майном та майновими правами комплексу нафтобаз, який знаходиться за адресою: Херсонська область, місто Херсон, вулиця Нафтогавань та вулиця Чайковського, 236 (далі - Херсонська нафтоперевалка).

Одночасно, у першій половині 2013 року з метою поповнення обігових коштів злочинної організації, Арбузов С.Г. та Курченко С.В. вирішили незаконно заволодіти грошовими коштами Національного банку Україна в сумі 800 000 000 грн. шляхом виведення їх на рахунок підконтрольного злочинній організації ПАТ "РЕАЛ БАНК" на підставі нікчемного договору на отримання стабілізаційного кредиту від Національного банку України.

Для реалізації злочинного наміру Арбузов С.Г. та Курченко С.В. за різних обставин схилили до незаконного заволодіння вищевказаними коштами Голову Національного банку України Соркіна І.В., заступника Голови Національного банку України Ткаченка О.О., директора Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України Яковлева Р.В., Голову Правління ПАТ "РЕАЛ БАНК" Агафонова В.В., членів Наглядової ради ПАТ "РЕАЛ БАНК" Дорохова В.О. та Говтвяницю С.О., старшого економіста відділу кредитування ПАТ "РЕАЛ БАНК" Марсавіну Н.О., фахівців сектору роботи з позичальниками відділу безпеки управління безпеки ПАТ "РЕАЛ БАНК" Шеєнко О.В. та Скибенко І.О., а також Злочевського М.В., Кічу А.В. та інших осіб, а також розподілили ролі у вчиненні злочину між співучасниками.

При цьому вищевказаним співучасникам злочину було достовірно відомо про те, що порядок надання Національним банком України стабілізаційного кредиту іншим банківським закладам урегульований відповідним законодавством.

Зокрема, пунктами 1.2, 1.3, 1.8, 1.10, 2.1, 3.2-3.4 Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженого постановою Правління Національного банку України 13.07.2010 №327 (далі – Положення Національного банку України №327), якими передбачено наступне:

- стабілізаційний кредит надається платоспроможному банку для підтримки ліквідності на строк до 2 років;

- рішення про надання чи відмову в наданні стабілізаційного кредиту, зміну умов кредитного договору, погодження графіка повернення кредиту та сплати процентів за користування ним приймає Правління Національного банку в межах монетарних можливостей;

- Національний банк України залишає без розгляду клопотання і документи банку щодо надання стабілізаційного кредиту чи зміни умов кредитного договору в разі невідповідності їх вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, або подання банком неповного пакета документів чи недостовірної інформації та повертає їх банку;

- Національний банк України надає стабілізаційний кредит під основне та додаткове забезпечення. Перелік забезпечення за стабілізаційним кредитом, вимоги до забезпечення та порядок його врахування визначені в додатку 1 до цього Положення. Національний банк України приймає основне забезпечення, визначене в підпункті 1.10 пункту 1 додатка 1 до цього Положення, за ринковою вартістю, визначеною за результатами оцінки, проведеної відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" незалежним суб’єктом оціночної діяльності;

- банк для отримання стабілізаційного кредиту має подати до Національного банку такі документи:

а) клопотання про надання стабілізаційного кредиту із зазначенням його суми, строку користування ним, переліку забезпечення та його розміру, напрямів спрямування кредитних коштів. Клопотання має бути підписане головою правління (ради директорів) банку, засвідчене відбитком печатки банку та зареєстроване в банку;

б) програму фінансового оздоровлення банку, спрямовану на вирішення протягом строку користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо;

в) графік повернення стабілізаційного кредиту та сплати процентів за користування ним зі щомісячною розбивкою на весь строк користування стабілізаційним кредитом, підписаний головою правління (ради директорів) банку;

г) письмове запевнення банку, погоджене його спостережною (наглядовою) радою, щодо збільшення розміру регулятивного капіталу банку на суму не менше ніж 15 відсотків від суми стабілізаційного кредиту впродовж строку користування кредитом;

ґ) програму капіталізації банку, затверджену його спостережною (наглядовою) радою;

д) документи, що підтверджують право власності банку або майнового поручителя на запропоноване забезпечення за стабілізаційним кредитом;

е) витяг про наявність чи відсутність запису в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна про обтяження, зміну обтяження, відступлення прав на предмет обтяження (у разі забезпечення банком зобов’язань за кредитним договором основним забезпеченням, передбаченим підпунктами 1.1-1.3 та 1.9 пункту 1 додатка 1 до цього Положення);

є) звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) (у разі забезпечення банком зобов'язань за кредитним договором основним забезпеченням, передбаченим підпунктом 1.10 пункту 1 додатка 1 до цього Положення);

ж) витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або Реєстру прав власності на нерухоме майно, або Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (у разі забезпечення банком зобов'язань за кредитним договором основним забезпеченням, передбаченим підпунктом 1.10 пункту 1 додатка 1 до цього Положення);

- Національний банк має право вимагати від банку документи, які необхідні для встановлення фактів, визначених у пункті 3.3 цієї глави;

- Національний банк має право прийняти рішення про відмову в наданні банку стабілізаційного кредиту за наявності в його діяльності таких фактів, як надання бланкових кредитів, кредитів під низьколіквідне забезпечення та під цінні папери власної емісії;

- Національний банк для прийняття рішення про надання стабілізаційного кредиту в разі потреби здійснює інспекційну перевірку банку.

Відповідно до пункту 1.10 додатку №1 до Положення Національного банку України №327, забезпеченням за стабілізаційним кредитом повинно бути нерухоме майно, крім об’єктів незавершеного будівництва, яке належить банку або власнику істотної участі в банку та перебуває на території України.

Національний банк України розпорядчим документом установлює технічний порядок, який визначає послідовність дій та порядок взаємодії структурних підрозділів Національного банку України і банків під час надання стабілізаційного кредиту, зміни умов кредитного договору, контролю за виконанням умов кредитного договору і договору застави.

Пунктами 2.1-2.3, 2.7, 2.11, 2.12, 2.13, 3.1, 3.2-3.4, 6.2-6.3 Технічного порядку проведення операцій з надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 30.09.2010 №445 (в редакції постанови Правління Національного банку України від 18.05.2013 №179) (далі - Технічний порядок Національного банку України), визначено наступне:

- документи банку для отримання кредиту, визначені в підпунктах “а”-“ґ” пункту 3.1 глави 3 Положення Національного банку України №327, інформація (документи) банку про те, що є/немає в його діяльності фактів, визначених у пункті 3.3 глави 3 Положення Національного банку України №327, приймаються та розглядаються територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням банку-юридичної особи – щодо банків 3 і 4 груп (крім банків Київського регіону);

- документи банку, незалежно від розподілу на групи, для отримання кредиту, що визначені в підпунктах “д”-“ж” пункту 3.1 глави 3 Положення Національного банку України №327, разом із копією клопотання про надання кредиту приймаються і розглядаються територіальним управлінням;

- у випадках, визначених у п.1.8 Положення Національного банку України №327, Департамент пруденційного нагляду/територіальне управління повертає банку пакет документів із супровідним листом з одночасним інформуванням: територіальним управлінням на адресу Департаменту пруденційного нагляду або Департаментом пруденційного нагляду на адресу територіального управління нагляду;

- територіальне управління приймає забезпечення у вигляді нерухомого майна за ринковою вартістю, визначеною за результатами оцінки, проведеної відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" незалежним суб’єктом оціночной діяльності (далі – оцінювач). Звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) має бути складений не пізніше ніж за місяць до дати подання банком клопотання про надання стабілізаційного кредиту.

Територіальне управління під час перевірки забезпечення у вигляді нерухомого майна щодо його прийнятності та достатності має впевнитися, зокрема, у тому, що:

- передавання в іпотеку нерухомого майна здійснюватиметься одночасно з передаванням в іпотеку земельної ділянки (право власності, користування, оренди) чи її частини, на якій розміщується нерухоме майно;

- документи іпотекодавця, що підтверджують право власності (користування, оренди) на земельну ділянку, на якій розміщується нерухоме майно, містять характеристику цієї земельної ділянки з підтвердженням того, що її цільовим призначенням є будівництво та обслуговування господарського нерухомого майна або інше призначення в межах вимог щодо користування землями певного виду використання, установлених Земельним кодексом України, а також відомості про наявність чи відсутність обмеження у використанні земельної ділянки (витяг з Державного земельного кадастру);

- у забезпеченні у вигляді нерухомого майна немає об’єктів незавершеного будівництва;

- документи іпотекодавця містять інформацію про перебування нерухомого майна в користуванні наймача (договір найму (оренди);

- територіальне управління, керуючись законодавством України, вимогами Положення Національного банку України №327 та розпорядчим документом Національного банку, що визначає критерії оцінки застави, наданої банками Національному банку в забезпечення кредитів для підтримки їх ліквідності (далі – Критерії оцінки застави), а також з урахуванням отриманої від Управління ризик-менеджменту інформації, готує висновок щодо прийнятності та достатності забезпечення за кредитом, який, зокрема, має містити інформацію щодо виду та справедливої вартості забезпечення, документального підтвердження прав власності, а також має бути завізований начальником юридичної служби територіального управління і підписаний начальником територіального управління. Висновок готується на підставі отриманих від банку та майнового поручителя оригіналів та/або копій, засвідчених відповідно до законодавства України, документів, необхідних для підписання кредитних договорів та договорів застави. Позитивний висновок надається за умови подання банком документів, достатніх для підписання договору застави;

- Департамент пруденційного нагляду/територіальне управління в разі встановлення за результатами розгляду документів банку та аналізу його діяльності необхідності в здійсненні інспекційної перевірки визначає перелік питань, що підлягають перевірці, та ініціює її проведення перед керівництвом Національного банку. Не пізніше третього робочого дня після прийняття рішення про здійснення інспекційної перевірки банку Департамент пруденційного нагляду подає Департаменту інспектування банків копії документів банку, що надані для отримання кредиту, та інші матеріали, необхідні для забезпечення ефективного інспектування банків з визначеного переліку питань;

- територіальне управління за результатами розгляду програми фінансового оздоровлення банків 3 і 4 груп (крім банків Київського регіону) з урахуванням результатів інспекційної перевірки (у разі її проведення) надсилає та подає на розгляд Комісії при територіальному управління доповідну (пояснювальну) записку і проект про схвалення (погодження) програми фінансового оздоровлення банку. Територіальне управління не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення Комісії при територіальному управлінні рішення про схвалення (погодження) програми фінансового оздоровлення банку засобами поштового зв’язку надсилає Департаменту пруденційного нагляду: копію рішення Комісії при територіальному управління про схвалення (погодження) програми фінансового оздоровлення банку; висновок з обґрунтуванням доцільності надання банку кредиту, копію клопотання банку про надання кредиту та копію інформації про те, що є/немає в діяльності банку фактів, визначених у пункті 3.3 Положення Національного банку України №327, отриману від банку, а також графік повернення кредиту та сплати процентів за користування ним, підписаний головою правління (ради директорів) банку; висновок щодо прийнятності та достатності запропонованого банком забезпечення, підготовлений відповідно до вимог пункту 2.11 Технічного порядку;

- Департамент пруденційного нагляду не пізніше п’ятого робочого дня після отримання пакета документів від територіального управління згідно з пунктом 2.13 глави 2 Технічного порядку Національного банку України за умови наявності позитивного висновку територіального управління про прийнятність та достатність запропонованого банком забезпечення, отримання від Управління ризик-менеджменту інформації про ринкову ставку і Генерального департаменту грошово-кредитної політики (Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку) інформації про наявність монетарних можливостей Національного банку, а також з урахуванням результатів інспекційної перевірки (у разі її проведення) подає на розгляд Правління Національного банку проект постанови про надання кредиту і доповідну (пояснювальну) записку за підписом керівника Генерального департаменту банківського нагляду;

- доповідна (пояснювальна) записка має містити інформацію про загальну суму заборгованості банку перед Національним банком, стан виконання зобов’язань та дотримання умов кредитних договорів; обґрунтовану потребу в підтримці ліквідності банку Національним банком; запропоноване банком забезпечення, його прийнятність та достатність; джерела коштів, за рахунок яких повертатиметься кредит; схвалення (погодження) програми фінансового оздоровлення банку Комісією Національного банку (із зазначенням реквізитів рішення); монетарні можливості Національного банку; ринкову ставку; доцільність надання кредиту.

Додатками до доповідної (пояснювальної) записки мають бути графік повернення кредиту та сплати процентів за користування ним, підписаний головою правління (ради директорів) банку; інформація про те, що є/немає в діяльності банку фактів, визначених у пункті 3.3 глави 3 Положення, засвідчена підписом голови правління (ради директорів) банку (щодо банків 3 і 4 груп (крім банків Київського регіону) - копія цієї інформації, отримана від територіального управління); структура активів, зобов’язань, капіталу банку (у формі таблиць) за станом на останню звітну дату; загальна інформація про банк, у тому числі про дотримання банком економічних нормативів, про те, що є/немає в діяльності банку фактів, визначених у пункті 3.3 глави 3 Положення, установлена за результатами здійснення безвиїзного нагляду та/або інспекційної перевірки (у разі її проведення), про результати останньої інспекційної перевірки банку, застосування до банку заходів впливу, штрафних санкцій за порушення умов кредитних договорів, вимог валютного законодавства та законодавства з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, протягом року, що передує зверненню банку з клопотанням про надання кредиту; висновок територіального управління, визначений у пункті 2.11 глави 2 цього Технічного порядку; висновки територіального управління, визначені в пункті 2.13 глави 2 цього Технічного порядку;

- у постанові Правління Національного банку про надання кредиту, зокрема, мають зазначатися сума кредиту, строк користування ним, строк освоєння кредиту, розмір процентної ставки, порядок надання кредиту (одноразово або частинами), порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування ним (періодичність), вид і справедлива вартість забезпечення, доручення територіальному управлінню укласти кредитний договір та договір застави, а також перелік обмежень і вимог щодо діяльності банку;

- на засіданні Правління Національного банку, на якому розглядатиметься питання про надання кредиту, доповідачами є голова правління (ради директорів), керівник Департаменту пруденційного нагляду (особа, яка виконує його обов'язки). На засідання Правління Національного банку, на якому розглядатиметься питання про надання кредиту банку 3 або 4 групи (крім банків Київського регіону), може бути запрошений керівник територіального управління (особа, яка виконує його обов'язки);

- контроль за виконанням банком умов кредитного договору здійснюють департаменти пруденційного нагляду, інспектування банків, територіальне управління. Контроль за дотриманням банком, незалежно від розподілу на групи, умов договору застави (іпотеки), прийнятністю та достатністю наданого банком забезпечення, виконанням банком умов кредитного договору в частині дотримання термінів повернення заборгованості за кредитом та сплати процентів за користування ним, а також за сплатою банком нарахованої пені та застосованих територіальним управлінням згідно з кредитним договором штрафів здійснює територіальне управління;

- керівник територіального управління несе персональну відповідальність за достовірність і правильність висновків щодо прийнятності та достатності запропонованого банком, незалежно від розподілу на групи, забезпечення, ефективність заходів, передбачених програмою фінансового оздоровлення банку 3 або 4 групи (крім банку Київського регіону), та надання банку 3 або 4 групи (крім банку Київського регіону), кредиту, а також за правильність оформлення та укладення кредитного договору та договору застави (іпотеки), достовірність і правильність складання повідомлення про укладення кредитного договору та договору застави (іпотеки).

Відповідно до пунктів 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.8. 6.2.9, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.15, 6.2.19, 6.2.22, 7.2-7.4, 7.7 Регламенту Правління Національного банку України:

- засідання Правління скликаються Головою Національного банку в міру необхідності або за пропозицією не менше ніж однієї третини від загальної кількості членів Правління;

- на засідання Правління, як правило, запрошуються керівники структурних підрозділів Національного банку, які причетні до обговорюваних питань, а також, за потреби, представники банків;

- під час реєстрації членам Правління і запрошеним особам видаються порядок денний, проекти постанов та інші необхідні матеріали;

- засідання Правління веде головуючий – Голова Національного банку України, а в разі його відсутності – виконуючий обов’язки Голови Національного банку;

- засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини його членів;

- рішення Правління за підсумками обговорення приймаються, як правило, шляхом відкритого голосування;

- під час проведення засідання кожен із присутніх членів Правління має право брати участь в обговоренні питань, зазначених у порядку денному;

- рішення на засіданнях Правління приймається простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні;

- за результатами засідання Правління протягом трьох робочих днів складається протокол, в якому зазначаються дата, час і місце проведення засідання, прізвище та ініціали головуючого на засіданні, перелік присутніх на засіданні членів Правління та запрошених осіб, питання порядку денного, прізвища та ініціали виступаючих, рішення, які прийняті з кожного питання, надані доручення тощо. Проект протоколу візується членами Правління, присутніми на засіданні Правління;

- протокол засідання підписують головуючий на засіданні Правління та секретар Правління;

- керівники структурних підрозділів Національного банку забезпечують підготовку та погодження в установленому порядку проектів постанов Правління, інші документи та подають їх Голові Національного банку для прийняття рішення;

- у разі прийняття рішення щодо проведення засідання Правління керівники структурних підрозділів Національного банку, відповідальні за підготовку питань, які розглядатимуться Правлінням, подають секретареві Правління необхідні матеріали (документи) не пізніше ніж за п’ять робочих днів до запропонованої дати проведення засідання Правління;

- матеріали з питань, що подаються на розгляд Правління, повинні містити: проект постанови Правління, завізований у встановленому порядку; доповідну (пояснювальну) записку на ім’я Голови Національного банку за підписом керівника структурного підрозділу Національного банку, який готував відповідне питання; довідкові та інші інформаційно-аналітичні матеріали (у разі потреби); пропозиції щодо запрошених на засідання Правління осіб; список розсилання постанови Правління;

- керівники структурних підрозділів Національного банку, які є основними розробниками проекту постанови, несуть особисту відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів, що подаються на розгляд Правління, правильність оформлення, організацію погодження, візування та підписання.

Відповідно до пунктів 1.8, 1.9 Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 №276, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 15.08.2001 за №703/5894, в редакції постанови Правління Національного банку України від 26.02.2013 №59 (далі – Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок), Національний банк має право прийняти рішення про проведення позапланової інспекційної перевірки за наявності обґрунтованих підстав. Такими підставами, зокрема, є: виявлення під час здійснення безвиїзного нагляду (у тому числі за результатами аналізу статистичної звітності) суттєвого погіршення фінансового стану банку; наявність фактів, що можуть свідчити про здійснення об'єктом перевірки ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників або інших кредиторів; виявлення фактів подання Національному банку недостовірної інформації та/або звітності та інші.

Рішення про проведення позапланової інспекційної перевірки об'єкта перевірки оформляється у формі розпорядження (зміни до нього) та підписується Головою Національного банку або уповноваженою посадовою особою Національного банку.

Усвідомлюючи вищевказані вимоги законодавства, якими урегульований порядок надання Національним банком України стабілізаційного кредиту іншим банківським закладам, Курченко С.В. спільно з Агафоновим В.В., Дороховим В.О. і Говтвяницею С.О., діючи за попередньою змовою з Арбузовим С.Г., Соркіним І.В., Ткаченком О.О., Яковлевим Р.В., Злочевським М.В. та іншими співучасниками, виконуючи свої ролі у незаконному заволодінні грошовими коштами Національного банку України, спланували вчинення протиправних дій з метою створення уяви про потребу ПАТ "РЕАЛ БАНК" в отриманні коштів Національного банку України у сумі 800 000 000 грн. у вигляді стабілізаційного кредиту, що завідомо для всіх співучасників не відповідало дійсності та слугувало підставою для отримання вищевказаних грошових коштів на рахунок ПАТ "РЕАЛ БАНК" з метою їх заволодіння, а саме:

- забезпечення виведення коштів банку на загальну суму 500 000 000 грн. на рахунки підприємств, підконтрольних учасникам злочинної організації, а саме: ТОВ "Арістократ Тім" та ТОВ "Київмонтаж" шляхом протиправної видачі їм кредитів на зазначену суму та повернення цих коштів до банку під виглядом депозиту, нібито внесеного іншим підконтрольним їм підприємством - ТОВ "ЮРАЙ", з метою створення у такій спосіб уяви про наявність у банку фіктивної заборгованості перед ТОВ "ЮРАЙ" на загальну суму 500 000 000 грн.;

- забезпечення укладення з підконтрольними учасникам злочинній організації підприємствами ТОВ "Київобл-Імпорттрейд" та ТОВ "Юрай" депозитних договорів на загальну суму 800 000 000 грн., які містили завідомо збиткові для ПАТ "РЕАЛ БАНК" умови про право вказаних товариств достроково вимагати повернення внесених коштів;

- забезпечення надходження до ПАТ "РЕАЛ БАНК" завідомо неправдивих звернень ТОВ "Київобл-Імпорттрейд" та ТОВ "Юрай" про розірвання депозитних договорів і повернення банком депозитів на загальну суму 800 000 000 грн., прийняття банком рішень про їх задоволення, з метою штучного створення у такій спосіб уяви про втрату банком ліквідності та неспроможність виконати взяті зобов’язання;

- забезпечення внесення до Національного банку України завідомо неправдивого клопотання ПАТ "РЕАЛ БАНК" про надання стабілізаційного кредиту на загальну суму 800 000 000 грн. та документів до нього;

- надання Національному банку України у заставу нерухомого майна, а саме об'єктів незавершеного будівництва та Херсонської нафтоперевалки, яка належала підконтрольним Злочевському М.В. підприємствам, із зазначенням завідомо завищеної вартості цих об'єктів у зв'язку з тим, що їх реальна ринкова вартість не покривала виданого кредиту.

У свою чергу, відповідно до розробленого плану вчинення злочину Голова Національного банку України Соркін І.В., заступник Голови Національного банку України Ткаченко О.О. та директор Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України Яковлев Р.В., зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах інших учасників злочинної організації, повинні були сприяти незаконному заволодінню державними коштами на загальну суму 800 000 000 грн. шляхом виконання наступних протиправних дій:

- забезпечити розгляд Національним банком України та Управлінням Національного банку України в Харківській області клопотання ПАТ "РЕАЛ БАНК" про надання стабілізаційного кредиту, яке завідомо для співучасників не підлягало задоволенню у зв’язку з невідповідністю вищевказаним вимогам Положення Національного банку України №327 та Технічного порядку Національного банку України;

- забезпечити складання службовими особами Національного банку України та Управлінням Національного банку України в Харківській області низки документів з метою укриття явних порушень, допущених ПАТ "РЕАЛ БАНК" при поданні клопотань про надання стабілізаційного кредиту;

- забезпечити прийняття Правлінням Національного банку України постанови про надання стабілізаційного кредиту ПАТ "РЕАЛ БАНК" на загальну суму 800 000 000 грн. та її підписання;

- забезпечити укладення підлеглими працівниками договорів іпотеки з метою прийняття Національним банком України у заставу нерухомого майна, а саме об'єктів незавершеного будівництва та Херсонської нафтоперевалки, яка належала підконтрольним Злочевському М.В. підприємствам, із зазначенням завідомо завищеної вартості цих об'єктів у зв'язку з тим, що їх реальна ринкова вартість не покривала виданого кредиту.

У свою чергу Злочевський М.В., виконуючи свою роль у заволодінні грошовими коштами Національного банку України в сумі 800 000 000 грн., діючи за попередньою змовою з Курченком С.В., Арбузовим С.Г. та іншими співучасниками, повинен був забезпечити складання підробленого висновку експертної оцінки об'єктів належної йому Херсонської нафтоперевалки, який би містив інформацію про їх завищену вартість, та передати вказану нафтоперевалку разом з підробленим висновком про її оцінку до ПАТ "РЕАЛ БАНК" для подальшого використання шляхом передачі у заставу Національному банку України за договором іпотеки.

У подальшому, реалізуючи злочинній план по заволодінню грошовими коштами Національного банку України, в один із днів квітня 2013 року Агафонов В.В., перебуваючи в службовому кабінеті ПАТ "РЕАЛ БАНК" за адресою: м.Харків, проспект Леніна, 60, діючи за попередньою змовою з Арбузовим С.Г., Курченком С.В., Соркіним І.В., Ткаченком О.О., Яковлевим Р.В., Марсавіною Н.О., Шеєнко О.В., Скибенко І.О. та іншими співучасниками, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог "Положення про банківську операцію "Залучення депозитів суб’єктів господарювання", затвердженого правлінням ПАТ "РЕАЛ БАНК" 26.08.2011, "Положення про управління ризиком ліквідності ПАТ "РЕАЛ БАНК", затвердженого правлінням ПАТ "РЕАЛ БАНК" 27.05.2013, шляхом надання вказівок підлеглим працівникам та особистого прийняття організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських рішень забезпечив укладення ПАТ "РЕАЛ БАНК" з підконтрольним учасникам злочинної організації ТОВ "Київобл-імпорттрейд" договору від 29.04.2013 №2046/09-113 про залучення на строковий депозит грошових коштів суб’єкта господарювання (з щомісячною сплатою відсотків), відповідно до якого ТОВ "Київобл-імпорттрейд" нібито передавав банку тимчасово вільні грошові кошти на загапельну суму 300 000 000 грн. на строк до 29.07.2013 зі сплатою відсотків у розмірі 18% річних. Також Агафонов В.В. у порушення зазначених вище Положень, усвідомлюючи, що ПАТ "РЕАЛ БАНК" у певний момент не зможе виконати своїх зобов’язань за рахунок наявних ліквідних активів, достовірно знаючи, що статутний капітал банку становить 150 000 000 грн., з метою заволодіння коштами Національного банку України в особливо великих розмірах, умисно визначив у п.3.4.2 договору №2046/09-113 право ТОВ "Київобл-Імпорттрейд" достроково припиняти дію договору та вилучати кошти з депозитного рахунку шляхом надання банку письмової заяви за 5 робочих днів до дати припинення.

Внаслідок укладення вказаного договору сума заборгованості банку перед ТОВ "Київобл-Імпорттрейд" склала 24,5% від загальних зобов’язань банку, або 97% від регулятивного капіталу, тому Агафонов В.В., Курченко С.В., Соркін І.В., Ткаченко О.О. та Яковлев Р.В. на момент підписання договору №2046/09-113 від 29.04.2013 усвідомлювали, що у випадку звернення ТОВ "Київобл-Імпорттрейд" про дострокове припинення дії договору та вилучення коштів з депозитного рахунку, ПАТ "РЕАЛ БАНК" не зможе виконати вказане зобов’язання внаслідок відсутності ліквідних активів, що негативно вплине на прибутковість банку та може призвести до втрати його платоспроможності. У подальшому, 26.07.2013 Агафонов В.В. забезпечив продовження строку вказаного депозитного вкладу ТОВ "Київобл-Імпорттрейд" до 27.12.2013.

У свою чергу, 30.04.2013 Агафонов В.В., діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками, умисно порушивши вимоги "Положення про порядок кредитування суб’єктів господарювання", затвердженого 08.07.2011 правлінням ПАТ "РЕАЛ БАНК", забезпечив видачу отриманих банком від ТОВ "Київобл-Імпорттрейд" грошових коштів на загальну суму 300 000 000 грн., іншим підконтрольним учасникам злочинної організації підприємствам, а саме: ТОВ "Київоблпропангаз", ТОВ "Маестро Торг", ТОВ "Амон-сул", ПП "Комбіагроіндастрі", ТОВ "СМТ Тайм".

У подальшому зазначені грошові кошти через низку підконтрольних підприємств були конвертовані в долари США та виведені на рахунки підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств-нерезидентів - "Prosperity Developments S.A." та "Swisspro Capital LTD".

Також у вересні 2013 року Агафонов В.В., продовжуючи діяти за попередньою змовою з іншими співучасниками, організував виведення коштів у сумі 500 000 000 грн. з ПАТ "РЕАЛ БАНК" на рахунки підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ "Арістократ Тім" та ТОВ "Київмонтаж" під виглядом видачі цим підприємствам кредитів, подальше перерахування цих коштів на рахунок ТОВ "Юрай" та подальше повернення коштів до банку шляхом розміщення ТОВ "Юрай" депозиту на загальну суму 500 000 000 грн., створивши в результаті вказаних дії удавану заборгованість банку перед підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством ТОВ "Юрай" на вищевказану суму.

13.09.2013 Агафонов В.В., продовжуючи умисно порушувати вимоги "Положення про банківську операцію "Залучення депозитів суб’єктів господарювання", "Положення про управління ризиком ліквідності ПАТ "РЕАЛ БАНК", шляхом надання вказівок підлеглим працівникам та шляхом прийняття особисто організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських рішень організував укладення ПАТ "РЕАЛ БАНК" з ТОВ "Юрай" договору від 13.09.2013 №4308/09-113 про залучення на строковий депозит грошових коштів суб’єкта господарювання, відповідно до якого ТОВ "Юрай" нібито передало банку тимчасово вільні грошові кошти на загальну суму 500 000 000 грн. на строк до 13.10.2014 зі сплатою відсотків у розмірі 21% річних.

Зловживаючи своїм службовим становищем Агафонов В.В., за змовою з іншими співучасниками, умисно визначив у п.3.4.2 договору №4308/09-113 право ТОВ "Юрай" достроково припиняти дію договору та вилучати кошти з депозитного рахунку шляхом надання банку письмової заяви за 5 робочих днів до дати припинення у порушення зазначених вище Положень.

При цьому вищевказані співучасники злочину достовірно знали, що внаслідок укладення вказаного договору сума заборгованості банку перед ТОВ "Юрай" склала 19,3% від загальних зобов’язань банку, та 256,6% високоліквідних активів, у зв'язку з чим усвідомлювали, що при зверненні ТОВ "Юрай" про дострокове припинення дії договору та вилучення коштів з депозитного рахунку, ПАТ "РЕАЛ БАНК" не зможе виконати вказане зобов’язання внаслідок відсутності ліквідних активів, що негативно вплине на прибутковість банку та може призвести до втрати його платоспроможності.

У жовтні 2013 року Курченко С.В., продовжуючи виконувати свою роль у вчиненні злочину, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками, організував складання листів від імені підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ "Київобл-Імпорттрейд" та ТОВ "Юрай" на адресу ПАТ "РЕАЛ БАНК" щодо дострокового розірвання депозитних договорів на загальну суму 800 000 000 грн.

У свою чергу Агафонов В.В. зловживаючи службовим становищем шляхом надання вказівок та розпоряджень підлеглим працівникам банку, організував прийняття, розгляд та позитивне вирішення зазначених листів підконтрольних підприємств.

В результаті вищевказаних спланованих злочинних дій співучасниками штучно створено видимість загрози ліквідності банку.

Крім цього, станом на жовтень 2013 року Арбузову С.Г., Курченку С.В., Соркіну І.В., Агафонову В.В. та іншим співучасникам було достовірно відомо про наявність висновків перевірок, якими виявлено численні порушення з боку ПАТ "РЕАЛ БАНК" нормативно-правових актів Національного банку України; факти проведення банком ризикової кредитної політики та кредитування клієнтів; наявності підстав загрози стабільності роботи банку.

Зокрема, складеними Управлінням Національного банку України в Харківській області та надісланими до Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України документами, а саме: актом планової інспекційної перевірки загального фінансового стану ПАТ "РЕАЛ БАНК" за період з 01.01.2012 по 01.01.2013; інформаційними листами №05-152/3131/БТ від 05.04.2013, №05-152/3242/БТ від 11.04.2013, №05-152/4364Бт від 24.05.2013, №05-161/5110/БТ від 18.06.2013, №05-168/6094/БТ від 24.07.2013, №05-152/6866/БТ від 22.08.2013, а також застосованими Управлінням Національного банку України в Харківській області до ПАТ "РЕАЛ БАНК" заходами впливу – застереженнями №05-168/1933/БТ від 01.03.2013, №05-213/2884/БТ від 29.03.2013, №05-152/3151/БТ від 08.04.2013, №05-168/6819/БТ від 20.08.2013, та рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при Управлінні Національного банку України в Харківській області від 09.04.2013 №5 "Про підсумки інспектування ПАТ "РЕАЛ БАНК" і застосування заходів впливу до банку", у яких зафіксовано факти проведення банком ризикової кредитної політики та кредитування клієнтів, які проводять операції, економічний сенс проведення яких є незрозумілим та за якими є підстави вважати, що операції проводяться без наміру створення правових наслідків; проведення банком не виваженої процентної політики, тощо.

Крім того, вищевказані учасники злочинної організації усвідомлювали фіктивність проведених ПАТ "РЕАЛ БАНК" фінансових операцій на підставі складених, завізованих та підписаних за їх участю документах Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України, а саме: листами №47-311/4293 від 12.03.2013, №47-311/5106 від 21.03.2013, №47-311/9654 від 11.06.2013, №47-311/11333 від 12.07.2013, №47-311/12489 від 12.09.2013, якими підтверджено умисне ігнорування службовими особами ПАТ "РЕАЛ БАНК" порушення нормативно-правових актів Національного банку України та не вжиття до банку адекватних заходів впливу, передбачених Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.08.2012 №346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2012 за №1590/21902 (далі Положення Національного банку України №346).

Таким чином, упродовж квітня-жовтня 2013 року Арбузов С.Г., Курченко С.В., Агафонов В.В., Соркін І.В., Ткаченко О.О., Яковлев Р.В., Марсавіна Н.О., Шеєнко О.В., Скибенко І.О. діючи за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації з метою заволодіння коштами Національного банку України в особливо великих розмірах, умисно, шляхом складання завідомо неправдивих документів, штучно створили видимість загрози стабільності роботи ПАТ "РЕАЛ БАНК" та уяву про необхідність підтримання його ліквідності.

Крім цього, у вересні 2013 року Курченко С.В., діючи за попередньою змовою з Агафоновим В.В. та іншими службовими особами ПАТ "РЕАЛ БАНК" та АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", продовжуючи реалізовувати свою роль у вчинені злочину, забезпечив фіктивне збільшення статутного капіталу ПАТ "РЕАЛ БАНК" шляхом видачі 02.09.2013 АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" удаваних кредитів підконтрольним учасникам злочинної організації підприємствам - ТОВ "Фешин Мобайл", ТОВ "Володар" та ТОВ "Інформтрест-Консалтінг" на загальну суму 1 686 000 000 грн., подальше перерахування цих коштів протягом однієї доби на рахунки інших підконтрольних підприємств - ТОВ "Алькотрейд", ТОВ "Фуджіолімпікс", ТОВ "Експоекстрім", ТОВ "Стабналтейд", ТОВ "Лайфгудінвест", ТОВ "Реалтрансфакт", ТОВ "Ерідантрейд", ТОВ "Ретротрейдстар", ТОВ "Інлайтінвест" та ТОВ "Геліоніндастрі", та зарахування грошових коштів на рахунок №50040904210980 ПАТ "РЕАЛ БАНК" з призначенням платежу, як придбання 6 500 000 000 простих іменних акцій нової емісії ПАТ "РЕАЛ БАНК" загальною номінальною вартістю 650 000 000 грн.

Наступного дня, 03.09.2013 Агафонов В.В., зловживаючи своїм службовим становищем голови Правління ПАТ "РЕАЛ БАНК", діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками, забезпечив проведення банком низки фінансових операцій у вигляді видачі удаваних кредитів підконтрольним учасникам злочинної організації підприємствам - ТОВ "Фешин Мобайл", ТОВ "БК "Гефест Альянс", ТОВ "Інформтрест-консалтінг" та ТОВ "Грант Тайм" на загальну суму 1 685 240 000 грн., подальше перерахування їх на рахунки інших підконтрольних підприємств, та зарахування коштів на загальну суму 1 686 000 000 грн. на рахунок АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" з призначенням платежу як повернення ТОВ "Фешин Мобайл", ТОВ "Володар" та ТОВ "Інформтрест-Консалтінг" отриманих 02.09.2013 кредитів.

У результаті вказаних протиправних дій Курченком С.В., Агафоновим В.В. та іншими співучасниками була створена уява збільшення статутного капіталу ПАТ "РЕАЛ БАНК" до 800 000 000 грн., що свідомо для всіх співучасників злочину, у тому числі Голови Національного банку України Соркіна І.В., заступника Голови Національного банку України Ткаченка О.О., директора Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України Яковлева Р.В., не відповідало дійсності.

Листами Управління Національного банку України в Харківській області від 23.09.2013 №05-168/7681/БТ та від 24.09.2013 №05-168/7719/БТ Соркін І.В., Ткаченко О.О. та Яковлев Р.В., як керівники Національного банку України, поінформовані про фіктивну видачу ПАТ "РЕАЛ БАНК" 13.09.2013 ТОВ "Київмонтаж" та ТОВ "Арістократ ТІМ" кредитів на суму 500 000 000 грн. та проведення низки удаваних фінансових операцій, внаслідок яких дані кошти внесено в якості депозиту ТОВ "Юрай".

Також зазначеними листами вказані учасники злочинної організації були поінформовані про удаване збільшення статутного капіталу ПАТ "РЕАЛ БАНК" за рахунок проведення протягом доби, з 2 по 3 вересня 2013 року, АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" та ПАТ "РЕАЛ БАНК" низки фіктивних кредитних операцій з вищевказаними неплатоспроможними підприємствами, внаслідок яких ПАТ "РЕАЛ БАНК" фактично не одержав за акції додаткових коштів, а незареєстрований статутний капітал банку не був збільшений.

Також вказаними вище листами від 23.09.2013 №05-168/7681/БТ та від 24.09.2013 №05-168/7719/БТ Управління Національного банку України в Харківській області звернулося з клопотаннями до заступника Голови Національного банку України Ткаченка О.О. та директора Генерального департаменту банківського нагляду Яковлева Р.В. про проведення позапланової перевірки ПАТ "РЕАЛ БАНК" з підстав наявності фактів, які свідчать про здійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників та іншим кредиторам, а саме: надання кредитів у значних розмірах, відсутність забезпечення за наданими кредитами, подання банком недостовірної статистичної звітності.

У період з 23.09.2013 по 04.10.2013 за результатами розгляду листів Управління Національного банку України в Харківській області від 23.09.2013 №05-168/7681/БТ та від 24.09.2013 №05-168/7719/БТ, працівниками Департаменту пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України підготовлено доповідну записку, якою Ткаченка О.О. та Яковлева Р.В. поінформовано про:

- підвищений кредитний ризик в ПАТ "РЕАЛ БАНК", проведення банком кредитних операцій з незрозумілим економічним сенсом в обсягах, що значно перевищує обсяг кредитного портфеля, погашення їх в день видачі, без забезпечення, без сплати відсотків, за відсутності відповідних залучених ресурсів;

- невиконання ПАТ "РЕАЛ БАНК" застосованого Управлінням Національного банку України в Харківській області заходу впливу у вигляді письмового застереження, з вимогою припинити практику проведення кредитних операцій, економічний сенс проведення яких є незрозумілим, тощо;

- опосередковане, через кореспондентський рахунок та клієнтів АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", надання ПАТ "РЕАЛ БАНК" кредитів на придбання власних цінних паперів, що є порушення статті 49 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Департамент пруденційного нагляду Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України підтримав клопотання Управління Національного банку України в Харківській області про проведення позапланової тематичної перевірки ПАТ "РЕАЛ БАНК" за окремими напрямками діяльності банку, а саме якості активів та застави, дотримання порядку формування резервів за кредитними операціями, у тому числі дотримання критеріїв та умов прийняття забезпечення за кредитними операціями під час розрахунку резерву, пов’язаних з рухом коштів за поточними рахунками підприємств, зокрема ТОВ "Фешин Мобайл", ТОВ "Інформтрест-Консалтінг", ТОВ "Володар".

У жовтні 2013 року заступник Голови Національного банку України Ткаченко О.О. та директор Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України Яковлев Р.В., перебуваючи у приміщенні Національного банку України за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Інститутська, 9, діючи за попередньою змовою з Головою Національного банку України Соркіним І.В., Курченком С.В., Агафоновим В.В. та іншими співучасниками, виконуючи свою роль у вчиненні злочину в частині приховання протиправних дій інших співучасників, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, в порушення п.3.4 Положення Національного банку України №327, п.2.12 Технічного порядку Національного банку України, п.п.1.8, 1.9 Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, п.п.2.2, 5.1, 5.2 Положення Національного банку України №147, не забезпечили призначення та проведення позапланової інспекційної перевірки ПАТ "РЕАЛ БАНК", не доручили фахівцям Департаменту інспектування Національного банку України проведення перевірки документів, пов’язаних з рухом коштів за поточними рахунками підприємств, зокрема ТОВ "Фешин Мобайл", ТОВ "Інформтрест-Консалтінг", ТОВ "Володар", та надали підпорядкованим їм службовим особам Управління Національного банку України в Харківській області незаконну вказівку вчинити службове підроблення у вигляді складання низки офіційних документів, які б давали формальні підстави не проводити вищевказані перевірки АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" та ПАТ "РЕАЛ БАНК".

Службові особи Управління Національного банку України в Харківській області, виконуючи вищевказану незаконну вказівку, усвідомлюючи наявність передбачених законодавством підстав для проведення позапланової інспекційної перевірки ПАТ "РЕАЛ БАНК", протиправно склали та направили на адресу заступника Голови Національного банку України Ткаченка О.О. електронне повідомлення від 08.10.2013 №05-168/8175, а на адресу директора Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України Яковлева Р.В. електронне повідомлення від 09.10.2013 №05-168/8187, якими безпідставно клопотали про залишення без розгляду попередніх клопотань про проведення позапланової інспекційної перевірки ПАТ "РЕАЛ БАНК".

У свою чергу, Ткаченко О.О., Яковлев Р.В. та Соркін І.В., виконуючи відведенні їм ролі у вчиненні злочину, за наявності передбачених п.1.8 Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, підстав для проведення позапланової інспекційної перевірки ПАТ "РЕАЛ БАНК", зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно укрили зазначені вище протиправні операції ПАТ "РЕАЛ БАНК", не забезпечивши призначення позапланової інспекційної перевірки цього банку.

Таким чином Арбузов С.Г., Курченко С.В., Злочевський М.В., Соркін І.В., Яковлев Р.В., Ткаченко О.О. та інші співучасники достовірно знали про існування вищевказаних обставин, які суперечили вимогам п.1.10 Додатку №1 до Положення Національного банку України №327 та були законною перешкодою для прийняття Національним банком України у забезпечення нерухомого майна та видачі стабілізаційного кредиту ПАТ "РЕАЛ БАНК", а саме:

- ПАТ "РЕАЛ БАНК" не має у власності активів, передбачених Додатком №1 до Положення Національного банку України №327, які міг би надати Національному банку України у забезпечення для отримання стабілізаційного кредиту на суму 800 000 000 грн.;

- ПАТ "РЕАЛ БАНК" не має власника істотної участі в банку, якому належить нерухоме майно, що може бути передано Національному банку України для забезпечення стабілізаційного кредиту.

Намагаючись усунути вказану законну перешкоду на шляху заволодіння грошовим коштами Національного банку України в сумі 800 000 000 грн., Курченко С.В., Агафонов В.В., Злочевський М.В., діючи за попередньою змовою з Арбузовим С.Г., Соркіним І.В., Яковлевим Р.В., Ткаченком О.О. та іншими співучасниками упродовж вересня-листопада 2013 року забезпечили складання завідомо неправдивих документів та проведення низки удаваних операцій, внаслідок чого підконтрольне Злочевському М.В. підприємство – ТОВ "Всеукраїнський Промисловий Союз" формально став власником 15% статутного капіталу ПАТ "РЕАЛ БАНК", а інше підконтрольне злочинній організації підприємство - ТОВ "Консалтинг Системз" - власником 11% статутного капіталу вказаного банку.

Крім цього, у вересні 2013 року Курченко С.В. та Злочевський М.В., діючи за попередньою змовою з Арбузовим С.Г., Соркіним І.В., Яковлевим Р.В., Ткаченком О.О., Агафоновим В.В. та іншими співучасниками, організували схилення директора ТОВ "Експерт-ДМ" Кутового М.Г. та оцінювача цього підприємства Чирву Д.В. до вчинення службового підроблення та складання ними підроблених звітів про оцінку нерухомого майна ТОВ "Консалтинг Системз" та ТОВ "Всеукраїнський Промисловий Союз", завідомо завищив вартість нерухомого майна, яке планувалося передати у заставу Національному банку України.

27.09.2013 оцінювач ТОВ "Експерт-ДМ" Чирва Д.В., за попередньою змовою із Кутовим М.Г., Курченком С.В., Злочевським М.В., Агафоновим В.В. та іншими особами, умисно порушуючи вимоги Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", а також Національного стандарту №1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1440 від 10.09.2003, Національного стандарту №2 "Оцінка нерухомого майна", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1442 від 28.10.2004 та Національного стандарту №3 "Оцінка цілісних майнових комплексів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1655 від 29.11.2006, склав та власноручно підписав датований 16.09.2013 звіт ТОВ "Експерт-ДМ" про оцінку майна, датований 16.09.2013, а також датований 16.09.2013 висновок ТОВ "Експерт-ДМ" про вартість майна цілісного майнового комплексу Херсонської нафтобази, у які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ринкова вартість даного майна складає 1 145 174 000 грн., що фактично не відповідає дійсності, так як реальна ринкова вартість цього майна складала 194 539 349 грн.

У подальшому 21.10.2013 оцінювач ТОВ "Експерт-ДМ" Чирва Д.В., продовжуючи діяти за попередньою змовою із Кутовим М.Г., Курченком С.В., Злочевським М.В., Агафоновим В.В. та іншими особами, умисно порушуючи вимоги Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та Національних стандартів №1 та №2, склав та власноручно підписав датований 17.09.2013 звіт ТОВ "Експерт-ДМ" про оцінку майна та датований 17.09.2013 висновок ТОВ "Експерт-ДМ" про вартість майна – нежитлової будівлі загальною площею 11 787,8 кв.м., що розташована за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, 6, у які вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ринкова вартість даного майна складає 258 333 333,33 грн., що фактично не відповідає дійсності, так як реальна ринкова вартість цього майна складала 117 593 682 грн.

У результаті вчинення Чирвою Д.В. та Кутовим М.Г. за попередньою змовою з Курченком С.В., Злочевським М.В., Агафоновим В.В. та іншими особами підроблення вищевказаних звітів про оцінку майна та висновків про їх вартість, загальна ринкова вартість Херсонської нафтоперевалки та вищевказаної нежитлової будівлі була завищена на загальну суму 1 091 374302,33 грн. (1 145 174 000 + 258 333 333,33 - 194 539 349 - 117 593 682 = 1 091 374302,33).

Вчиняючи вищевказані незаконні дії, спрямовані на усунення законних перешкод на шляху заволодіння 800 000 000 грн. Національного банку України, достовірно знаючи про участь у злочині керівництва Національного банку України та ПАТ "РЕАЛ БАНК", Арбузов С.Г., Курченко С.В., Злочевський М.В., Кіча А.В. та інші співучасники станом на першу половину жовтня 2013 року усвідомлювали, що у період з 11 по 15 листопада 2013 року на рахунок підконтрольного їм ПАТ "РЕАЛ БАНК" надійдуть грошові кошти в сумі 800 000 000 грн., якими вищевказані співучасники заволодіють, поповнивши обігову кошти злочинної організації.

Реалізуючи злочинний намір, який виник у першій половині 2013 року та був спрямований на забезпечення функціювання схеми контрабанди нафтопродуктів та отримання незаконного доходу від цієї діяльності, 09.10.2013 Арбузов С.Г. і Курченко С.В., діючи за попередньою змовою із Злочевським М.В. та іншими особами, використали підконтрольні їм обігові кошти злочинної організації в сумі 31 959 780,25 доларів США (255 678 242 грн. за курсом Національного банку України) для придбання підконтрольної Злочевському М.В. компанії "Kisaliano Holdings Limited", яка володіла корпоративними правами компанії "Vestorgia Holdings Ltd" та ТОВ "ОСТРО", які у свою чергу володіли корпоративними правами ТОВ "Всеукраїнський Промисловий Союз", якому належить майно та майнові права Херсонської нафтоперевалки.

Зокрема, 09.10.2013 Чістіліною О.М., яка за попередньою змовою з Курченком С.В., Арбузовим С.Г., Злочевським М.В. та іншими учасниками злочинної організації виконувала роль підставної особи та діяла як представник компанії "Rossseu Business Group Ltd", уклала з компанією "Kisaliano Holdings Limited" угоду щодо купівлі-продажу 100-відсотків акцій компанії "Vestorgia Holdings Ltd", та здійснила у період з 09.10.2013 по 08.11.2013 низку фінансових операцій з належними злочинній організації грошовими коштами у сумі 31 959 780,25 доларів США, перерахував їх з рахунку №LV48AIZK0000010376169 компанії "Rossseu Business Group LTD" в "ABLV Bank AS" на рахунок №ЕЕ585500000551139954 компанії "Kisaliano Holdings Limited" у "Versobank AS" з призначенням платежу: "згідно з угодою від 09.10.2013", а також на рахунки №CY12005001900001900766283601 та №CY14005001900001900163117001 компанії "Americanos CO LLC" у "Hellenic Bank" з призначенням платежу: "згідно договору ескроу від 07.11.2013".

Водночас, Арбузов С.Г., Курченко С.В., Соркін І.В., Ткаченко О.О., Яковлев Р.В., Злочевський М.В. та інші співучасники продовжили реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами Національного банку України на загальну суму 800 000 000 грн.

Зокрема, Агафонов В.В., продовжуючи виконувати свою роль у вчинені злочину, діючи за попередньою змовою з Курченком С.В., Злочевським М.В., Соркіним І.В., Ткаченком О.О., Яковлевим Р.В. та іншими співучасниками, умисно порушуючи вищевказані вимоги Положення Національного банку України №327 та Технічного порядку Національного банку України, 18.10.2013 звернувся до Управління Національного банку України в Харківській області з клопотанням №04-0611/394/БТ про надання стабілізаційного кредиту у розмірі 800 000 000 грн., яке містило завідомо неправдиві відомості щодо підстав надання кредиту, переліку забезпечення та його розмірів, напрямів спрямування кредитних коштів, додавши до вказаного клопотання низку завідомо неправдивих документів, а саме:

- Програму фінансового оздоровлення ПАТ "РЕАЛ БАНК", затверджену 17.10.2013 спільним рішенням Наглядової ради та Правління банку;

- Звіти ТОВ "Експерт-ДМ" про оцінку нерухомого майна, яке пропонувалось банком у заставу по стабілізаційному кредиту;

- звернення ТОВ "Київобл-Імпорттрейд" та ТОВ "Юрай" про дострокове повернення депозитів, тощо.

Вищевказане клопотання №04-0611/394/БТ від 18.10.2013 та додані до нього документи містили свідомо неправдиві для співучасників відомості щодо:

- заборгованості ПАТ "РЕАЛ БАНК" перед ТОВ "Київобл-Імпорттрейд" та ТОВ "Юрай" по укладеним депозитним договорам на загальну суму 800 000 000 грн., яка була штучно створена самими учасниками злочинної організації за рахунок власних коштів ПАТ "РЕАЛ БАНК";

- видимість загрози стабільності роботи ПАТ "РЕАЛ БАНК" та необхідність підтримання його ліквідності, тобто обставин - штучно створених самими учасниками злочинної організації шляхом організації надання підконтрольними підприємствами ТОВ "Київобл-Імпорттрейд" та ТОВ "Юрай" до ПАТ "РЕАЛ БАНК" заяв про дострокове повернення депозитів на загальну суму 800 000 000 грн., усвідомлюючи при цьому, що вказані заяви подані до банку 21 та 22 жовтня 2013 року, тобто після подання до Управління Національного банку України в Харківській області клопотанням №04-0611/394/БТ від 18.10.2013 про надання стабілізаційного кредиту;

- вартості та стану нерухомого майна, що пропонується у заставу Національному банку України – Херсонської нафтоперевалки та недобудованої будівлі адміністративно-лікувального центру, яка була незаконно завищена на суму 1 199 580 896,33 грн. та не покривала суму стабілізаційного кредиту;

- джерел погашення стабілізаційного кредиту за рахунок кредитних коштів, виданих на підконтрольні учасникам злочинної організації підприємств: ТОВ "Київмонтаж", ТОВ "Арістократ Тім", ТОВ "СМТ Тайм", ТОВ "Амон-Сул", ПП "Комбіагроіндастрі", ТОВ "Маестро Торг", ТОВ "Київоблпропангаз", які фактично фінансово-господарською діяльністю не займались, матеріальними активами не володіли, у зв'язку з чим не мали можливості повернути кредитні кошти;

- зазначеного у Програмі фінансового оздоровлення ПАТ "РЕАЛ БАНК", затвердженої спільним рішенням Наглядової ради та Правління цього банківського закладу (протокол №161 від 17.10.2013), завідомо для всіх співучасників злочину недостовірних відомостей щодо наміру повернути найбільшу частину суми кредиту наприкінці строку, тобто у період вересня-листопаду 2015 року, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти у сумі 800 000 000 грн. повертатися не будуть та ними заволодіють учасники злочинної організації.

Крім цього, продовжуючи виконувати свою роль у вчинені злочину, Агафонов В.В., діючи за попередньою змовою з Курченком С.В., Злочевським М.В., Соркіним І.В., Ткаченком О.О., Яковлевим Р.В. та іншими співучасниками, 24.10.2013 підписав лист №11-0611/405/БТ від 24.10.2013, яким скерував до Управління Національного банку України в Харківській області вищевказані підроблені Звіти про оцінку майна ТОВ "Всеукраїнський Промисловий Союз" та ТОВ "Консалтинг Системз", які містили завищену вартість нерухомого майна на загальну суму 1 199 580 896,33 грн.

За результатами розгляду клопотання ПАТ "РЕАЛ БАНК" №04-0611/394/БТ від 18.10.2013 та доданих до нього документів, Управлінням Національного банку України в Харківській області, листами від 25.10.2013 за №05-168/8854 та від 30.10.2013 за №05-168/9006, Голові правління ПАТ "РЕАЛ БАНК" Агафонову В.В. вказано на зазначені вище порушення законодавства та повідомлено про невідповідність поданих банком документів вимогам Положення Національного банку України №327 для отримання стабілізаційного кредиту, зокрема вказано про:

- надання у забезпечення нерухомого майна незавершеного будівництвом, яке належить на праві власності ТОВ "Всеукраїнський Промисловий Союз" та ТОВ "Консалтинг Системз", які не є власниками істотної участі в ПАТ "РЕАЛ БАНК";

- невідповідність вимогам чинного законодавства України поданих банком документів, які підтверджують правомірність користування земельними ділянками, на яких знаходяться об’єкти іпотек;

- невідповідність вимогам чинного законодавства поданих банком Звітів про оцінку майна, яке пропонується в заставу, а також правовстановлюючих документів на майно;

- необхідність перегляду графіку погашення стабілізаційного кредиту з урахуванням збільшення суми погашення кредиту щомісячно щонайменше у розмірі 10 000 000 грн., та, як наслідок, про необхідність коригування Програми фінансового оздоровлення банку, яка не відповідає вимогам Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства;

- відсутність низки документів, які банк зобов’язаний подати відповідно до Положення Національного банку України №327 (оригіналів свідоцтв про право власності на нерухоме майно, відомостей про наявність чи відсутність обмежень у використанні земельними ділянками тощо);

- зауваження до поданих банком документів щодо набуття ТОВ "Всеукраїнський Промисловий Союз" істотної участі в статутному капіталі ПАТ "РЕАЛ БАНК".

Намагаючись усунути чергову законну перешкоду на шляху заволодіння грошовим коштами Національного банку України в сумі 800 000 000 грн., Агафонов В.В., діючи за попередньою змовою з Курченком С.В., Арбузовим С.Г., Соркіним І.В., Яковлевим Р.В., Ткаченком О.О., Злочевським М.В. та іншими співучасниками 01.11.2013, усвідомлюючи неможливість у законній спосіб усунути виявлені вищевказані недоліки, з метою заволодіння грошовими коштами Національного банку України в особливо великих розмірах, умисно повторно звернувся до Управління Національного банку України в Харківській області з клопотанням №11-0611/414"А"/БТ від 31.10.2013 про надання стабілізаційного кредиту на загальну суму 800 000 000 грн., яке містило зміст та додатки, ідентичні змісту та додаткам попереднього клопотання №04-0611/394/БТ від 18.10.2013, зокрема містило аналогічні неправдиві відомості щодо:

- заборгованості ПАТ "РЕАЛ БАНК" перед ТОВ "Київобл-Імпорттрейд" та ТОВ "Юрай" по укладеним депозитним договорам на загальну суму 800 000 000 грн., яка була штучно створена самими учасниками злочинної організації за рахунок власних коштів ПАТ "РЕАЛ БАНК";

- видимість загрози стабільності роботи ПАТ "РЕАЛ БАНК" та необхідність підтримання його ліквідності, обставин - штучно створених самими учасниками злочинної організації шляхом організації надання підконтрольними підприємствами ТОВ "Київобл-Імпорттрейд" та ТОВ "Юрай" до ПАТ "РЕАЛ БАНК" заяв про дострокове повернення депозитів на загальну суму 800 000 000 грн., усвідомлюючи при цьому, що вказані заяви подані до банку 21 та 22 жовтня 2013 року, тобто після подання до Управління Національного банку України в Харківській області клопотанням №04-0611/394/БТ від 18.10.2013 про надання стабілізаційного кредиту;

- вартості та стану нерухомого майна, що пропонується у заставу Національному банку України – Херсонської нафтоперевалки та недобудованої будівлі адміністративно-лікувального центру, яка була незаконно завищена на суму 1 199 580 896,33 грн. та не покривала суму стабілізаційного кредиту;

- джерел погашення стабілізаційного кредиту за рахунок кредитних коштів, виданих на підконтрольні учасникам злочинної організації підприємств: ТОВ "Київмонтаж", ТОВ "Арістократ Тім", ТОВ "СМТ Тайм", ТОВ "Амон-Сул", ПП "Комбіагроіндастрі", ТОВ "Маестро Торг", ТОВ "Київоблпропангаз", які фактично фінансово-господарською діяльністю не займались, матеріальними активами не володіли, у зв'язку з чим не мали можливості повернути кредитні кошти;

- зазначеного у Програмі фінансового оздоровлення ПАТ "РЕАЛ БАНК", затвердженої спільним рішенням Наглядової ради та Правління цього банківського закладу (протокол №161 від 17.10.2013), завідомо для всіх співучасників недостовірних відомостей щодо наміру повернути найбільшу частину суми кредиту наприкінці строку, тобто у період вересня-листопаду 2015 року, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти у сумі 800 000 000 грн. повертатися не будуть та ними заволодіють учасники злочинної організації.

Водночас, заступник Голови Національного банку України Ткаченко О.О., виконуючи свою роль у вчиненні злочину, на початку листопада 2013 року, перебуваючи у приміщенні Національного банку України за вищевказаною адресою, достовірно знаючи про наявність вищевказаних порушень банківського законодавства у діяльності ПАТ "РЕАЛ БАНК" та будучи зобов'язаним від імені Національного банку України відмовити ПАТ "РЕАЛ БАНК" у видачі стабілізаційного кредиту, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками, умисно зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог п.2.1, 3.3 Положення Національного банку України №327, п.2.13 Технічного порядку Національного банку, надав незаконну вказівку начальнику Управління Національного банку України в Харківській області Качуку В.В. негайно направити до Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України неповний пакет документів щодо видачі ПАТ "РЕАЛ БАНК" стабілізаційного кредиту.

Виконуючи вищевказану незаконну вказівку Ткаченка О.О., начальник Управління Національного банку України в Харківській області Качук В.В. листом №05-168/9096/БТ від 04.11.2013 направив на ім'я Голови Національного банку України Соркіна І.В. неповний пакет документів щодо видачі ПАТ "РЕАЛ БАНК" стабілізаційного кредиту, одночасно надіславши на адресу останнього електронне повідомлення від 04.11.2013 №05-168/9091/БТ, яке містило інформування про численні порушення ПАТ "РЕАЛ БАНК" вимог Положення Національного банку України №327, за наявності яких стабілізаційний кредит у сумі 800 000 000 грн. не міг бути виданий, а саме про:

- подання ПАТ "РЕАЛ БАНК" неповного пакету документів, зокрема про відсутність документів, що підтверджують право власності майнового поручителя на один із видів запропонованого забезпечення за стабілізаційним кредитом, що відповідно до п.1.8 постанови Правління Національного банку України №327 є підставою для залишення Національним банком України зазначеного клопотання ПАТ "РЕАЛ БАНК" без розгляду;

- погіршення фінансового стану банку та неможливості повернення депозитів, до яких призвели дії менеджменту банку, у першу чергу щодо розміщення коштів на строки не у відповідності до строків залучення та пролонгації дії кредитних договорів при наявних строках повернення депозитів на значні суми;

- не дотримання ПАТ "РЕАЛ БАНК" нормативів миттєвої та поточної ліквідності банку, значення яких протягом останнього звітного місяця перевищували більш ніж на 10 процентних пунктів над установленими Національним банком нормативними значеннями;

- відсутність підтвердження ТОВ "Консалтинг Системз", як власника істотної участі в банку, використання отриманого дозволу на істотну участь;

- наявність зауважень щодо майна, запропонованого ТОВ "Консалтинг Системз" у забезпечення, які не усунено;

- відсутність документів про право власності на майно, запропоноване ТОВ "Всеукраїнський Промисловий Союз" у забезпечення, а також відсутність у цього товариства істотної участі в банку;

- втрату ТОВ "Всеукраїнський Промисловий Союз" та ТОВ "Консалтинг Системз" дозволів на володіння істотною участю в ПАТ "РЕАЛ БАНК" у разі реєстрації статутного капіталу банку у розмірі 800 000 000 грн., що є підставою для відмови у видачі кредиту.

З огляду на вищевказані порушення службові особи Управління Національного банку України в Харківській області пропонували керівництву Національного банку України передбачити у кредитному договорі на надання стабілізаційного кредиту вимогу щодо збільшення часток ТОВ "Всеукраїнський Промисловий Союз" та ТОВ "Консалтинг Системз" в статутному капіталі ПАТ "РЕАЛ БАНК" у розмірі 800 000 000 грн. після його реєстрації, а також інформував про можливість вирішення питання щодо видачі ПАТ "РЕАЛ БАНК" стабілізаційного кредиту у розмірі не більше 180 800 000 грн.

Проте Голова Національного банку України Соркін І.В., спільно з заступником Голови Національного банку України Ткаченком О.О. та директором Генерального департаменту банківського нагляду Яковлевим Р.В., будучи зобов’язаним ініціювати прийняття рішення про залишення клопотання ПАТ "РЕАЛ БАНК" без розгляду у зв’язку з поданням банком документів з порушенням вимог законодавства України, виконуючи свою роль у вчинені злочину, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками, перебуваючи на початку листопада 2013 року у приміщенні Національного банку України за вищевказаною адресою, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно порушили вимоги п.п.1.3 та 1.8 Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України та протиправно організували складання підлеглими службовими особами Національного банку України доповідної записки від 06.11.2013 за №В/47-308/20724/БТ про надання ПАТ "РЕАЛ БАНК" стабілізаційного кредиту для підтримання ліквідності у сумі 800 000 000 грн. строком на 2 роки та розгляду даного питання Правлінням Національного банку України, яку 06.11.2013 Яковлев Р.В., підписав, як директор Генерального департаменту банківського нагляду Національного банку України.

У свою чергу Соркін І.В., продовжуючи за попередньою змовою з іншими співучасниками виконувати свою роль у вчиненні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно порушуючи вимоги п.п.1.8, 3.4 Положення Національного банку України №327 та п.п.3.1, 3.3, 3.4 Технічного порядку Національного банку України, без розгляду питання про надання стабілізаційного кредиту на засіданні Правління Національного банку України та без заслуховування доповідей голови правління ПАТ "РЕАЛ БАНК", керівника Департаменту пруденційного нагляду та керівника Управління Національного банку України в Харківській області, 07.11.2013 шляхом надання відповідних протиправних вказівок підлеглим працівникам організував складання, погодження та підписання Ткаченком О.О. та іншими членами Правління Національного банку України проекту постанови Правління Національного банку України від 07.11.2013 №448/БТ про надання стабілізаційного кредиту ПАТ "РЕАЛ БАНК" у розмірі 800 000 000 грн., а також особисто підписав вказану постанову.

Внаслідок вказаних спільних злочинних дій учасників злочинної організації Національним банком України прийнято наступні рішення:

- надано стабілізаційний кредит ПАТ "РЕАЛ БАНК" для підтримання ліквідності шляхом відкриття не відновлювальної кредитної лінії в сумі 800 000 000 грн. строком на 2 роки з терміном освоєння кредиту впродовж 3 місяців з дати прийняття постанови;

- встановлено графік погашення кредитної заборгованості ПАТ "РЕАЛ БАНК", відповідно до якого банк зобов’язався у 2013 році погасити 5 000 000 грн., у 2014 році – 60 000 000 грн., у 2015 році – 735 000 000 грн.;

- в якості забезпечення за кредитом взяти нерухомість, яка належить власникам істотної участі в ПАТ "РЕАЛ БАНК".

Також вищевказаною постановою Національного банку України від 07.11.2013 доручено Управлінню Національного банку України в Харківській області укласти з ПАТ "РЕАЛ БАНК" відповідний кредитний договір та договори застави.

Крім цього, наступного дня, 08.11.2013, Соркін І.В., Ткаченко О.О. та Яковлев Р.В., шляхом надання незаконних вказівок керівництву Управління Національного банку України в Харківській області, організували укладення службовими особами вказаного Управління з ПАТ "РЕАЛ БАНК" нікчемного, не забезпеченого належною заставою кредитного договору №1, а також укладення з ТОВ "Консалтинг Системз" договору іпотеки від 08.11.2013 №1/1.

Відповідно до укладеного кредитного договору №1 від 08.11.2013, Національний банк України зобов’язався надати ПАТ "РЕАЛ БАНК" стабілізаційний кредит у розмірі 800 000 000 грн. на строк з 08.11.2013 по 01.11.2015 наступними траншами: перший - у сумі 164 000 000 грн., у листопаді 2013 року, інші - за окремими додатковими договорами.

У зв’язку з укладенням Національним банком України вищевказаного договору іпотеки від 08.11.2013 №1/1, у ТОВ "Консалтинг Системз" прийнято неналежне забезпечення у вигляді нерухомого майна - об’єкта незавершеного будівництва за адресою: м.Київ, вул.Лабораторна, 6, відповідно до якого вказана недобудована будівля оформлена в іпотеку Національному банку України в якості забезпечення за договором про надання стабілізаційного кредиту ПАТ "РЕАЛ БАНК", ринкова вартість якого за вищевказаних обставин була незаконно завищена за оцінкою ТОВ "Експерт-ТМ" до 258 333 333,33 грн. та фактично складала 117 593 682 грн.

Також, на підставі укладеного кредитного договору №1 від 08.11.2013 Національним банком України видано платіжний документ №7000010396 за яким 11.11.2013 кошти в сумі 164 000 000 грн. перераховано з рахунку №4629011000 операційного управління Національного банку України на рахунок №1323910114183 ПАТ "РЕАЛ БАНК".

Також внаслідок вищевказаних протиправних дій учасників злочинної організації Управлінням Національного банку України в Харківській області 14.11.2013 з ПАТ "РЕАЛ БАНК" укладено додатковий договір №1 до кредитного договору №1 від 08.11.2013, відповідно до якого Національний банк України зобов’язався надати ПАТ "РЕАЛ БАНК" стабілізаційний кредит у розмірі 800 000 000 грн. на строк з 08.11.2013 до 30.10.2015 наступними траншами: перший - в сумі 164 000 000 грн., надається 11.11.2013, другий - в сумі 636 000 000 грн., надається 15.11.2013.

15.11.2013 Соркін І.В., Ткаченко О.О. та Яковлев Р.В., перебуваючи у приміщенні Національного банку України за адресою: м.Київ, Печерський район, вул.Інститутська, 9, продовжуючи виконувати свою роль у вчиненні злочину, будучи поінформовані листами Управління Національного банку України в Харківській області від 04.11.2013 №05-168/9091/БТ та №05-168/9096/БТ про неможливість видачі ПАТ "РЕАЛ БАНК" стабілізаційного кредиту, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог Положення Національного банку України №327 та Технічного порядку Національного банку України, забезпечили укладення службовими особами Управління Національного банку України в Харківській області з ТОВ "Всеукраїнський Промисловий Союз" договору іпотеки №1/2.

Відповідно до укладеного договору іпотеки №1/2, Національний банк України одержав у забезпечення нерухоме майно Херсонської нафтоперевалки, ринкова вартість якого за вищевказаних обставин була незаконно завищена до 1 145 174 000 грн. та фактично складала 194 539 349 грн.

Національним банком України згідно з платіжним документом №7000010459 від 15.11.2013 кошти в сумі 636 000 000 грн. перераховано з рахунку №4629011000 операційного управління Національного банку України на рахунок №1323910114183 ПАТ "РЕАЛ БАНК".

У результаті вищевказаних незаконних дій Арбузова С.Г., Курченка С.В., Соркіна І.В., Ткаченка О.О., Яковлева Р.В., Агафонова В.В., Дорохова В.О., Говтвяниці С.О., Марсавіної Н.О., Шеєнко О.В., Скибенко І.О., Злочевського М.В., Кічі А.В. та інших осіб, у період з 11 по 15 листопада 2013 року на рахунок підконтрольного банку ПАТ "РЕАЛ БАНК" надійшли грошові кошти Національного банку України в сумі 800 000 000 грн. (164 000 000 + 636 000 000 = 800 000 000), якими вищевказані співучасники заволоділи з метою поповнення обігових коштів злочинної організації.

У подальшому Курченко С.В., діючи за попередньою змовою з Агафоновим В.В. та іншими учасниками злочинної організації, у період з 11 по 18 листопада 2013 року організував вчинення низки удаваних фінансових операції з коштами стабілізаційного кредиту у сумі 800 000 000 грн. перерахував їх з рахунку ПАТ "РЕАЛ БАНК" на рахунки інших підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств – ТОВ "Юрай", ТОВ "Грант Тайм", ТОВ "Плавт Сервіс", ТОВ "БК "Гефест Альянс", ТОВ "Прогрес Інсайд", ТОВ "СМТ Тайм", ТОВ "Гатіора", ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020", ТОВ "Бізнес-Бенефіт", зняття готівкою частини коштів у сумі 208 500 000 грн., а також конвертування іншої частини коштів у сумі 591 500 000 грн. у 72 980 000 доларів США та їх перерахування на рахунки підконтрольних підприємств "Prosperity Developments S.A." та "SwissPro Capital LTD", в результаті чого було поповнено обігові кошти злочинної організації.

Внаслідок вказаних злочинних дій Арбузова С.Г., Курченка С.В., Соркіна І.В., Ткаченка О.О., Яковлева Р.В., Агафонова В.В., Дорохова В.О., Говтвяниці С.О., Марсавіної Н.О., Шеєнко О.В., Скибенко І.О., Злочевського М.В., Кічі А.В. та інших осіб підконтрольний злочинній організації ПАТ "РЕАЛ БАНК" став неплатоспроможним, у зв’язку з чим після зміни керівництва Національного банку України постановою Правління Національного банку України від 28.02.2014 №109 ПАТ "РЕАЛ БАНК" віднесено до категорії неплатоспроможних, що спричинило збитки доброчесним вкладникам та клієнтам банку.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 21.05.2014 №295 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства "РЕАЛ БАНК" виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 21.05.2014 №34 про початок здійснення процедури ліквідації ПАТ "РЕАЛ БАНК".

29.07.2019 на підставі ст.53 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №14801110043001610 про державну реєстрацію припинення ПАТ "РЕАЛ БАНК" як юридичної особи, а отже, завершення ліквідації цього банку.

Відповідно до висновку експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 25.06.2015 №5262/10748/15-45 документально підтверджується завдання матеріальних збитків Національному банку України в сумі 787 396 148,99 грн. при видачі за вищевказаних обставин Національним банком України у листопаді 2013 року стабілізаційного кредиту ПАТ "РЕАЛ БАНК".

Таким чином, за вищевказаних обставин Злочевський М.В., діючи за попередньою змовою та спільно з Арбузовим С.Г., Курченком С.В., Соркіним І.В., Ткаченком О.О., Яковлевим Р.В., Агафоновим В.В., Дороховим В.О., Говтвяницею С.О., Марсавіною Н.О., Шеєнко О.В., Скибенко І.О., Кічею А.В. умисно заволодів чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами, які належать Національному банку України у сумі 800 000 000 грн.

Крім цього, незаконно заволодівши за вищевказаних обставин коштами Національного банку України на загальну суму 800 000 000 грн. та придбавши майно та майнові права Херсонської нафтоперевалки, Курченко С.В., Довбенко А.М., Хомяк О.В., Сєдов Л.А., Файницький Є.Е., Динник О.В., Кривий С.О., Агафонов В.В., Злочевський М.В., Кіча А.В. та інші особи вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за наступних обставин.

Так, у першій половині 2013 року згоду Курченко С.В., діючи за попередньою змовою з Арбузовим С.Г., висунули Злочевському М.В. пропозицію придбати майно та майнові права Херсонської нафтоперевалки за рахунок коштів у сумі 31 959 780,25 доларів США (255 678 242 грн. за курсом Національного банку України), які знаходилися на рахунках підприємств, підконтрольних учасникам злочинної організації, та мали злочинне походження.

У свою чергу Злочевський М.В., усвідомлюючи, що реальна ринкова вартість Херсонської нафтоперевалки складає 194 539 349 грн, діючи з корисливих мотивів, погодився взяти участь у легалізації (відмиванні) коштів злочинної організації у сумі 31 959 780,25 долара США.

До участі у вчиненні злочину Курченко С.В. залучив підлеглих йому учасників злочинної організації Довбенка А.М., Хомяка О.В., Сєдова Л.А., Тарасову М.Ю., Сало С.В., Файницького Є.Е., Динника О.В., Кривого С.О., Агафонова В.В. та інших осіб. Злочевський М.В. до вчинення злочину залучив підконтрольну особу Кічу А.В.

Наприкінці травня - початку червня 2013 року Курченко С.В. розробив план вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, який довів до відома всіх співучасників злочину.

Зокрема, згідно розробленого Курченком С.В. плану Файницький Є.Е. та Сало С.В. спільно з підконтрольними їм учасниками окремих підрозділів злочинної організації, які мали умовні назви "Юридичний департамент" та "Департамент оптимізації податків. Держпрограма" 10.06.2013 зареєстрували на території острова Тортола Британських Віргінських островів компанію "Rossseu Business Group Ltd" (реєстраційний номер 1782719, зареєстрована за адресою: Box 3321, Road Town, Tortola, BVI (м. Род-Таун, о. Тортола, БВО), яка мала виступити в ролі покупця активів групи компаній Херсонської нафтоперевалки, а також організували відкриття 18.10.2013 рахунку №LV48AIZK0000010376169 цієї компанії у представництві банківської установи "ABLV Bank AS", за адресою: м.Київ, вул.Шовковична, будинок №42-44 та забезпечили видачу доручення на право керування цією компанією підставній особі Чістіліній О.В.

Динник О.В., Агафонов В.В. та Кривий С.О. спільно з підконтрольними їм учасниками окремих підрозділів злочинної організації, які мали умовні назви "Фінансовий департамент" та "Департамент продажу світлих нафтопродуктів" відповідно, організували акумулювання належних злочинній організації грошових коштів в сумі понад 31 959 780,25 доларів США на рахунку компанії "Rossseu Business Group Ltd" для їх подальшого перерахування на рахунок підконтрольної Злочевському М.В. компанії "Kisaliano Holdings Ltd", яка володіла корпоративними правами компанії "Vestorgia Holdings Ltd" та ТОВ "ОСТРО", які у свою чергу володіли корпоративними правами ТОВ "Всеукраїнський Промисловий Союз", якому належить майно та майнові права Херсонської нафтоперевалки, а саме:

- у період з 09.10.2013 по 08.11.2013 перерахували грошові кошти в сумі 46 000 000 доларів США з рахунку №2600630335658 Представництва "Просперіті Дівелопмент Ес Ей" в ПАТ "Реал Банк" на рахунок №LV63AIZK0000010343889 компанії "Prosperity Developments S.A." в "ABLV Bank AS" з призначенням платежу: "перерахування між власними рахунками";

- у період з 09.10.2013 по 08.11.2013 перерахували грошові кошти в сумі 46 000 000 доларів США з рахунку №LV63AIZK0000010343889 компанії "Prosperity Developments S.A." в ABLV Bank AS на рахунок №LV84AIZK0000010343899 компанії "Novapark Technics INC" в "ABLV Bank AS" з призначенням платежу: "оплати за газ та газолін";

- у період з 09.10.2013 по 08.11.2013 перерахували грошові кошти в сумі 31 959 780,25 доларів США з рахунку №LV84AIZK0000010343899 компанії "Novapark Technics INC" в "ABLV Bank AS" на рахунок №LV48AIZK0000010376169 компанії "Rossseu Business Group Ltd" в "ABLV Bank AS".

Разом із цим, перебуваючи в період з червня 2013 року по листопад 2013 року в офісних приміщеннях бізнес-центру "Арена Сіті" за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера "А", Файницький Є.Е., діючи разом із Сало С.В. за попередньою змовою з Курченком С.В., Довбенком А.М., Хомяком О.В., Сєдовим Л.А., Тарасовою М.Ю., Динником О.В., Кривим С.О., Агафоновим В.В., Злочевським М.В., Кічею А.В. та іншими учасниками злочинної організації, використовуючи паспорт підставної особи Чістіліної О.М. та її персональні дані, виготовили та надали Чістіліній О.М. документи про вчинення останньою, як представником підконтрольної злочинній організації Компанії "Rossseu Business Group Ltd", правочинів та фінансових операцій з метою придбання права власності на групу компаній, які є засновниками Херсонської нафтоперевалки та володіють її майном та майновими правами.

У подальшому, 09.10.2013 Чістіліна О.М., діючи за попередньою змовою з вищевказаними співучасниками, як представник Компанії "Rossseu Business Group Ltd", уклала з компанією "Kisaliano Holdings Ltd" угоду щодо купівлі-продажу 100-відсотків акцій компанії "Vestorgia Holdings Ltd", та здійснила у період з 09.10.2013 по 08.11.2013 низку фінансових операцій з належними злочинній організації грошовими коштами у сумі 31 959 780,25 доларів США.

Водночас, Злочевським М.В. та Кічею А.В. організовано формування на момент підписання договору купівлі-продажу наступної структури групи компаній, яким належить Херсонська нафтоперевалка та пов'язані із нею майно та майнові права:

- корпоративні права ТОВ "ОСТРО", код ЄДРПОУ 37203147, що належать компанії "Vestorgia Holdings Ltd" у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 8 550 000 грн. та складає 100% корпоративних прав;

- корпоративні права компанії "Vestorgia Holdings Ltd" у вигляді 1 000 звичайних акцій номіналом 1 євро кожна, що утворюють 100% акціонерного капіталу, право власності на які 25.09.2013 оформлено на Ємельяновську О.Е.;

- корпоративні права ТОВ "Всеукраїнський Промисловий Союз", що належать ТОВ "ОСТРО" у вигляді частки у статутному капіталі у розмірі 8 536 541,67 грн., що складає 99,94% корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ "Всеукраїнський Промисловий Союз", що належать компанії "Vestorgia Holdings Ltd" у вигляді частки у статутному капіталі у розмірі 5 125 грн., що складає 0,06% корпоративних прав, які сформовані шляхом набуття 04.10.2013 відповідної частки у виробничо-комерційної фірми у формі ТОВ "Бріліант Спіріт Україна", код ЄДРПОУ 24258329;

- комплекс, що знаходиться за адресою: Херсонська область, м.Херсон, вул.Нафтогавань, а саме: лабораторія (літера "А") загальною площею 119,7 кв.м., клуб (літера "Б") загальною площею 213,3 кв.м., санпропускник (ліера "В") загальною площею 366,6 кв.м., дизель-генераторна (літера "Г") загальною площею 72,5 кв.м., електромайстерня (літера "Д") загальною площею 101,8 кв.м., нафтонасосна (літера "Є") загальною площею 585,6 кв.м., операторська (літера "Ж") загальною площею 82,4 кв.м., котельна (літера "З") загальною площею 475,6 кв.м., прохідна (літера "І"), склади (літери "Т", "К", "О"), водонасосні станції (літери "Л", "Р"), сторожки (літери "М", "М1", "М2", "М3"), каналізаційна (літера "Н"), очисні споруди (літери "П", "П1", "П2"), пожежне депо (літера "С"), пробосховище (літера "Т1"), механічні майстерні (літери "У", "У1", "У2"), бойлерна (літера "Ф"), ТП-142 (літера "Х"), розподільні (літери "Ц", "Ц1"), пожежні крани №№1-3, водопровід №№4,5, свердловини №№6,7, огорожа №№8-12, резервуари очисних споруд №№28-32, бомбосховище №57, туалети (літери "Ш", "Ш1", "Ш2"), мостіння №1, склад (літера "Ч"), резервуари ПММ №№18-27, резервуари ПММ №№33-35, резервуари ПММ №№37-44, резервуари ПММ №№46-48, пожежні резервуари №№49-50, резервуари для конденсату №№51-53, каналізаційний резервуар №56, нафтопровід №58, пристані №№13-17, що належить ТОВ "Всеукраїнський Промисловий Союз" на підставі договору №3065 купівлі-продажу від 13.12.2010;

- комплекс, нафтобаза, що знаходиться за адресою: Херсонська область, м.Херсон, вул.Чайковського, будинок 236, а саме: лабораторний корпус (літера "А") загальною площею 1510,1 кв.м., пожежне депо (літера "Б") загальною площею 234,2 кв.м., склади (літери "В", "В1", "Н"), червоний куток (літера "Г"), водомірна будівля (літера "К"), теплопункт (літера "О"), відкрита водонасосна №7, операторна (літера "Л"), будівлі розливу та наливу нафтопродуктів (літера "Р", "Р1"), дизельна електростанція (літера "С"), тарний склад (літера "Ц1"), пожежний басейн №92, будівля насосної (літера "Є2"), відкрита насосна (літера "З"), операторна (літера "Я") загальною площею 201 кв.м., механічна майстерня (літера "Є") загальною площею 555 кв.м., альтанка (літера "М1"), лабораторія (літера "И") загальною площею 115,3 кв.м., слюсарна майстерня (літера "И1"), відкритий склад (літера "Ю"), відкрита насосна (літера "У"), пункт збору відпрацьованих масел (літера "Ю1"), заглиблена насосна №91, охоронні будки (літери "Ю2", "Ю3", "Ю4"), туалети (літери "Ж", "Ж1"), трансорматорні підстанції (літери "Ч", "Ч1"), сховище (літера "Щ"), будівля (літера Х4), залізнична колія №№102,104, навіс (літера "Д"), будівля допоміжного призначення (літери "М", "Ф2"), склад (літера "К1"), склад зберігання матеріалів (літера "Ш"), котельні (літери "Ш2", "Ш3"), склад зберігання матеріалів (літера "Ш1"), обмивочний пункти (літера "Ф"), котельна (літера "Т"), диспетчерська (літера "П"), гараж (літера "Х") загальною площею 167,6 кв.м., гараж (літера "Х1") загальною площею 142,1 кв.м., гараж (літера "Х2"), гараж (літера "Х3") загальною площею 140,4 кв.м., гараж (літера "Х5") загальною площею 206,8 кв.м., гараж (літера "Х6") загальною площею 181,5 кв.м., залізнична естакада №№101, 103, відкрита насосна споруда №93, РГС №№23-29, РВС №№5-22, мостіння №1, огорожа №№ 1-4, АБП №106, автоестакада №105, РГС №№77-80, РГС №№30-32, РГС №№83-90, РГС №67, РГС №81, огорожа №15, огорожа №№94,95, огорожа №№97,98, огорожа №№99,100, нафтопровід №107, що належить ТОВ "Всеукраїнський Промисловий Союз" на підставі договору купівлі-продажу №3036 від 13.12.2010;

- земельна ділянка під нафтогаванню, кадастровий номер 6510136600:11:001:0005 площею 17,5950 га, яка знаходиться за адресою: Херсонська область, м.Херсон, Нафтогавань, на підставі укладеного 15.01.2013 договору оренди з Херсонською міською радою;

- земельна ділянка під нафтобазою, кадастровий номер 6510136600:06:004:0002 площею 7,6160 га, яка знаходиться за адресою: Херсонська область, м.Херсон, вул.Чайковського, 236, на підставі укладеного 15.01.2013 договору оренди з Херсонською міською радою.

Водночас, Курченком С.В. у період з 10.10.2013 по 08.11.2013 організовано здійснення 6 фінансових операцій з належними злочинній організації грошовими коштами у сумі 30 950 000 доларів США з метою їх легалізації (відмивання), шляхом перерахування з рахунку №LV48AIZK0000010376169 підконтрольної йому компанії "Rossseu Business Group Ltd" в "ABLV Bank AS" на рахунок №ЕЕ585500000551139954 підконтрольної Злочевському М.В. компанії "Kisaliano Holdings Ltd"у "Versobank AS" з призначенням платежу: "згідно з угодою від 09.10.2013".

Крім цього 08.11.2013 Курченко С.В., діючи за попередньою змовою з Злочевським М.В. здійснив 2 фінансові операції з належними злочинній організації грошовими коштами у сумі 1 009 780,25 доларів США з метою їх легалізації (відмивання), шляхом перерахування з рахунку №LV48AIZK0000010376169 підконтрольної йому компанії "Rossseu Business Group Ltd" в "ABLV Bank AS" на рахунки №CY12005001900001900766283601 та №CY14005001900001900163117001 компанії "Americanos CO LLC" у "Hellenic Bank" з призначенням платежу: "згідно договору ескроу від 07.11.2013".

За вищевказаних обставин Курченко С.В., діючи за попередньою змовою з Файницьким Є.Е., Салом С.В., Довбенком А.М., Хомяком О.В., Сєдовим Л.А., Тарасовою М.Ю., Динником О.В., Кривим С.О., Агафоновим В.В., Злочевським М.В., Кічею А.В., Чістіліною О.М. та іншими особами, легалізували (відмили) грошові кошти злочинної організації, одержані злочинним шляхом, на загальну суму 31 959 780,25 доларів США (30 950 000 + 1 009 780,25 = 31 959 780,25).

Крім того, в період з 18.07.2012 по 10.08.2015 Злочевський М.В., діючи за попередньою змовою з Курченком С.В., Позом М.О. та іншими особами сприяв легалізації (відмиванню) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, в сумі 16 630 357 доларів США та 550 965 Євро за наступних обставин.

Так, 26.10.2006 Злочевський М.В. організував реєстрацію компанії "BURISMA HOLDINGS LTD", реєстраційний номер НЕ186236, за адресою: Stasinou, 1, Mitsi 1 Building, 1st floor, office 4, Plateia Eleftherias, 1060, Nicosia, Cyprus. Засновником цієї компанії виступило ТОВ "Компанія "Стрім", код ЄДРПОУ 31984333, бенефіціарним власником якої є Злочевський Владислав, 14.07.1937 р.н., керуючою компанією призначено компанію "Brociti Investment Limited", а директором громадянина Республіки Кіпр Авраама Марангоса, 21.08.1932.

Довіреною особою компанії "BURISMA HOLDINGS LTD" Злочевським М.В. визначено Кічу А.В., на якого директорами системно видавалися відповідні генеральні довіреності бути законним представником компанії, здійснювати будь-які дії і мати для цього всі повноваження, на свій власний розсуд і відповідальність, якщо це є необхідним і бажаним для компанії.

04.04.2012 Кічею А.В. організовано відкриття рахунку №LV25PRTT0265018373200 компанії "BURISMA HOLDINGS LTD" в AS "PrivatBank".

Наприкінці квітня 2012 року Курченко С.В., вступив із Злочевським М.В., Кічею А.В., Позом М.О. та іншими особами у злочинну змову, спрямовану на легалізацію (відмивання) грошових коштів злочинної організації шляхом перерахування їх через рахунки підконтрольних Позу М.О. офшорних підприємств на рахунок компанії "BURISMA HOLDINGS LTD" з метою їх легалізації (відмивання).

Реалізуючи свій злочинній намір в період з липня 2012 року по грудень 2015 року Курченко С.В., діючи за попередньою змовою із Злочевським М.В., Кічею А.В. та іншими особами, організували перерахування грошових коштів, які мали злочинне походження, на рахунки підконтрольних Позу М.О. офшорних підприємств, у тому числі "WIRELOGIC TECHNOLOGY A.S." (реєстраційний номер 96,237 BZ) та "DIGITEX ORGANIZATION LLP" (реєстраційний номер OC360657 GB), та їх подальше перерахування на рахунок компанії "BURISMA HOLDINGS LTD" з метою легалізації (відмивання), у тому числі:

- в період з липня 2012 року по липень 2015 року з рахунків №26500174630001 (валюта USD) та №26500174630002 (валюта EUR) компанії "WIRELOGIC TECHNOLOGY A.S." у AS "PrivatBank" перераховані на рахунки №26500183732001 (валюта USD) та №26500183732002 (валюта EUR) компанії "BURISMA HOLDINGS LTD" у AS "PrivatBank" грошові кошти на суму 14 665 982 доларів США та 366 015 Євро, відповідно, з призначенням платежу: "за договором позики";

- в період з вересня 2014 року по грудень 2015 року з рахунків №26500178225001 (валюта USD) та №26500178225002 (валюта EUR) компанії "DIGITEX ORGANIZATION LLP" у AS "PrivatBank" перераховані на рахунки №26500183732001 (валюта USD) та №26500183732002 (валюта EUR) компанії "BURISMA HOLDINGS LTD" у AS "PrivatBank" грошові кошти на суму 1 964 375 доларів США та 184 950 Євро, відповідно, з призначенням платежу: "за договором позики".

У результаті вищевказаних незаконних дій Курченка С.В., Злочевського М.В., Кічі А.В., Поза М.О. та інших осіб було легалізовано (відмито) грошові кошти злочинної організації на суму 16 630 357 доларів США (14 665 982 + 1 964 375 = 16 630 357) та 550 965 Євро (366 015 + 184 950 = 550 965).

У подальшому, у період з 18.11.2014 по 16.10.2015 Злочевським М.В. та Кічею А.В. частину вищевказаних коштів, які мають злочинне походження, внаслідок низки фінансових операцій з ними на рахунках компанії "BURISMA HOLDINGS LTD", було списано на рахунки 4 фізичних осіб:

- в період з 16.12.2014 по 19.08.2015 з рахунку № 26500183732002 (валюта EUR) компанії "BURISMA HOLDINGS LTD" в AS "PrivatBank" на рахунок №GB69CITI18500481721602 Алану Аптеру в "CITIBANK N.A." перераховані грошові кошти на суму 242 885 Євро, з призначенням платежу: "за консультативні послуги";

- в період з 16.12.2014 по 19.08.2015 з рахунку №26500183732002 (валюта EUR) компанії "BURISMA HOLDINGS LTD" в AS "PrivatBank" на рахунок №PL40102010970000780201265214 Олександра Квасневського в "PKO BANK POLSKI SA" перераховані грошові кошти на суму 1 000 000 Євро, з призначенням платежу: "за консультативні послуги";

- в період з 18.11.2014 по 16.10.2015 з рахунку №26500183732001 (валюта USD) компанії "BURISMA HOLDINGS LTD" в AS "PrivatBank" на рахунок №40611172 компанії "ROSEMONT SENECA BOHAI LLC" в "MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC UNITED STATES"/"CITIBANK, NY" перераховані грошові кошти на суму 3 404 712,82 долара США, з призначенням платежу: "за консультативні послуги".

Всього, за вищевказаних обставин Курченко С.В., Злочевський М.В. та інші особи легалізували (відмили) дохід, одержаний злочинним шляхом, на загальну суму 48 590 137,25 доларів США (31 959 780,25 + 16 630 357 = 48 590 137,25) та 550 965 Євро.

Таким чином, Злочевський М.В. підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:

- умисному заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами, які належать Національному банку України у сумі 800 000 000 грн. , вчиненому шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у складі злочинної організації, тобто у скоєнні кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 КК України, - "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, повторно, злочинною організацією" ;

у легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених в особливо великому розмірі у складі злочинної організації, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, - "вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненого в особливо великому розмірі, повторно, у складі злочинної організації", тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України.

