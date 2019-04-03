|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Так виглядає смерть": у мережі показали фото з місця загибелі "Відьми" і Діда "

2.3тЧитати матеріал російською

У мережі показали фото зруйнованого бліндажа, в якому 2 квітня в результаті обстрілу бойовиків загинули двоє українських воїнів із батальйону "Донбас" Яна Червона ("Відьма") і Олександр Мілютін ("Дід").

Відповідні фото опублікували на сторінці благодійного фонду "Повернись живим" у Facebook. (Щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

"Так виглядає смерть... Вони віддали свої життя за нас з вами. Пам'ятайте про те, яку страшну ціну платять захисники України за наше світле майбутнє. Щодня і щохвилини", – підписав автор.

Новини
Залишилася трирічна донька: на Донбасі трагічно загинув український доброволець
"Так виглядає смерть": у мережі показали фото з місця загибелі "Відьми" і Діда "

Фото: батальйон "Донбас"

"Так виглядає смерть": у мережі показали фото з місця загибелі "Відьми" і Діда "

Фото: батальйон "Донбас"

"Так виглядає смерть": у мережі показали фото з місця загибелі "Відьми" і Діда "

Фото: батальйон "Донбас"

"Так виглядає смерть": у мережі показали фото з місця загибелі "Відьми" і Діда "

Фото: батальйон "Донбас"

"Так виглядає смерть": у мережі показали фото з місця загибелі "Відьми" і Діда "

Фото: батальйон "Донбас"

"У цьому пеклі вижити у Яни Червоної не було жодного шансу", – прокоментував командир батальйону "Донбас" В'ячеслав Власенко.

"Так виглядає смерть": у мережі показали фото з місця загибелі "Відьми" і Діда "

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 2 квітня, терористи "Л/ДНР" на Донбасі 10 раз обстріляли позиції захисників України. В результаті двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули і двоє отримали поранення.

У мережі опублікували останню розмову перед смертю Яни Червоної.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасубатальйон "Донбас"
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
7
5
Смішно
1
Цікаво
28
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Не хило так православные Ведьму зашкварили, прямо в топке, круче чем инквизиторы!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Все что осталось от ведьмы ,это оторванная голова с торчащим изо рта хуем
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Ну так ефрейтор Штырлиц видос показывал, как, якобы, "террористов" раъзебенили! А это они по своим-же и шмальнули, дурни! 🐷🤣🤣🤣
Показати коментар повністю
Відповісти
2
3

Блоги / думки