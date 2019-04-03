"Так виглядає смерть": у мережі показали фото з місця загибелі "Відьми" і Діда "

У мережі показали фото зруйнованого бліндажа, в якому 2 квітня в результаті обстрілу бойовиків загинули двоє українських воїнів із батальйону "Донбас" Яна Червона ("Відьма") і Олександр Мілютін ("Дід").

Відповідні фото опублікували на сторінці благодійного фонду "Повернись живим" у Facebook. (Щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

"Так виглядає смерть... Вони віддали свої життя за нас з вами. Пам'ятайте про те, яку страшну ціну платять захисники України за наше світле майбутнє. Щодня і щохвилини", – підписав автор.

Фото: батальйон "Донбас"

Фото: батальйон "Донбас"

Фото: батальйон "Донбас"

Фото: батальйон "Донбас"

Фото: батальйон "Донбас"

"У цьому пеклі вижити у Яни Червоної не було жодного шансу", – прокоментував командир батальйону "Донбас" В'ячеслав Власенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 2 квітня, терористи "Л/ДНР" на Донбасі 10 раз обстріляли позиції захисників України. В результаті двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули і двоє отримали поранення.

У мережі опублікували останню розмову перед смертю Яни Червоної.

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