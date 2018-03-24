"Так тупо": скандального журналіста спіймали на фейку з Савченко

Скандальний журналіст і блогер Руслан Коцаба запевняє, що в Європарламенті нібито шоковані арештом позафракційного народного депутата Надії Савченко, опублікувавши фото дворічної давності.

"Я зараз в Європарламенті, тому можу підтвердити, що брюссельські чиновники шоковані арештом Героя України Надії Савченко! Саме шоковані, а не "глибоко стурбовані". Ось невелика подборочка фоток на цю тему. Наскільки мені відомо, готується відповідна заява кількох фракцій Європарламенту", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

У відповідь журналіст Денис Казанський викрив Коцаба в поширенні фейку, зазначивши, що знімки, які він представив, старі.

"Руслан Коцаба видає старі фотки 2016 роки за свіжі знімки. Причому робить це так тупо, як ніби не існує пошуку в Гуглі і напис "Russia" на футболках зовсім не помітна. Різне я звичайно бачив, але такого", - написав Казанський в Facebook.

Деякі користувачі припустили, що у Коцаби такий сарказм.

"Можливо, це сарказм?" - написав Максим Мухін.

У відповідь йому Влад Тригуб заявив, що це "той момент, коли капітан очевидність дійсно потрібен".

Користувачі також в риму відповіли Мухіна, що це все ж маразм.

"Взагалі то, Руслан іронізує", - заступилися передплатники.

Нагадаємо, 14 липня 2016 року Апеляційний суд виправдав Коцабу, який підозрювався в державній зраді за поширення матеріалів проти мобілізації.

Як повідомляв "Обозреватель", 23 березня суд обрав Савченко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів.

Їй приписують змову з затриманим переговірником Володимиром Рубаном, ватажком "ДНР" Олександром Захарченком і "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим з метою посягання на конституційний лад в Україні шляхом замахів на вище керівництво країни і здійснення терактів.