"Так нас*ати!" У мережі показали ставлення росіян до загиблих на Донбасі співгромадян

Військовослужбовці Росії, які воюють нібито на благо батьківщини, не отримують підтримки або подяки навіть серед простого населення.

Це показав український блогер, переселенець Андрій Луганський на своєму YouTube-каналі. Під час спілкування через чатрулетку з росіянином у день ВДВ, який святкується 2 серпня, він запитав, чи відзначає той дату, отримавши ствердну відповідь.

"Давай згадаємо десантників псковських, які загинули на Донбасі", – звернувся Луганський до росіянина. "Так нас*ати", – відповів на це співрозмовник.

Ілюстрація. Російські десантники Звезда

"Російські солдати, ви воюєте за них. За "велич" Росії, яка виглядає ось так: п'яна, беззуба, ірже з матами-перематами, бухає. А коли мова заходить про загиблих десантників, які думали, що вони воювали за батьківщину, їм кажуть потім "так нас*ати!" – відреагував українець.

"Баби ще народять!" – прокоментував відео блогер із ніком Vіtаuskаs.

Баби ще народять! На загиблих насрати @ ть!



Як виглядає "велич" Росії pic.twitter.com/dduDeLVA2I - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) August 3, 2019

Коментарі до посту Vіtаuskаs Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося безліч публікацій про те, що Росія стягує до кордону України військову техніку старого зразка. Озброєння має ознаки тривалого зберігання на складах.

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