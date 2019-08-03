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"Так нас*ати!" У мережі показали ставлення росіян до загиблих на Донбасі співгромадян

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Військовослужбовці Росії, які воюють нібито на благо батьківщини, не отримують підтримки або подяки навіть серед простого населення.

Це показав український блогер, переселенець Андрій Луганський на своєму YouTube-каналі. Під час спілкування через чатрулетку з росіянином у день ВДВ, який святкується 2 серпня, він запитав, чи відзначає той дату, отримавши ствердну відповідь.

"Давай згадаємо десантників псковських, які загинули на Донбасі", – звернувся Луганський до росіянина. "Так нас*ати", – відповів на це співрозмовник.

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Ілюстрація. Російські десантники

Ілюстрація. Російські десантники

Звезда

"Російські солдати, ви воюєте за них. За "велич" Росії, яка виглядає ось так: п'яна, беззуба, ірже з матами-перематами, бухає. А коли мова заходить про загиблих десантників, які думали, що вони воювали за батьківщину, їм кажуть потім "так нас*ати!" – відреагував українець.

"Баби ще народять!" – прокоментував відео блогер із ніком Vіtаuskаs.

Коментарі до посту Vіtаuskаs

Коментарі до посту Vіtаuskаs

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося безліч публікацій про те, що Росія стягує до кордону України військову техніку старого зразка. Озброєння має ознаки тривалого зберігання на складах.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Росія Новини Росії видео Новини Донбасу
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Шакалье расейское дохнет стаями? Да насрать! (с)
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Serov Oleg
Serov Oleg
Кацaп Кацaпыч, как здоровье,скотина одичалая?
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
гребаные пропагандоны так сколько там "военнослужащих" Российской армии погибло, а лживые скоты, вещающие каждый день о "потерьнет" и через пару часов вдруг - 31 потеря за полтора месяца... лживые, никчемные сыкуны, недо.нация продажных ничтожеств!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
каратель свидомитов, ты, выродок, меня уже абзацами копируешь? Безмозглый тролль. Вонючий паРРашник. Вон отсюда. Пшел, быдлo тупое.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Мне насрать кто подох в ВСУ
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