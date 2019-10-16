Так і не доплив: на Волині знайшли мертвим зниклого чиновника

У Волинській області знайшли тіло зниклого директора департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексія Веремійчик, який потонув у озері Люб'язь.

Про це в середу, 16 жовтня, повідомляє ТСН. Труп виявили неподалік від місця, де перекинувся човен, на якому чоловік рибалив із трьома друзями.

Зниклого Веремійчика шукали рятувальники-водолази, кінологи і сотні волонтерів. Задіяли навіть вертоліт.

На Волині знайшли мертвим зниклого чиновника Веремійчика

У результаті рятувальної операції трьох чоловіків доставили на берег. Чиновника, який поплив за підмогою, безперервно шукали протягом п'яти днів.

Тіло Олексія Веремійчика знайшли на дні озера konkurent.in.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Веремійчик зник 12 жовтня. Його дружина і знайомі організували пошукову групу.

Що відомо про страшний інцидент, читайте в нашому матеріалі.

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