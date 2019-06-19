"Так хто фашисти?" Терористи "ДНР" влаштували пекло на пунктах пропуску

На пунктах пропуску з ОРДЛО в Україну шикуються величезні черги з автомобілів. Терористи "ДНР" змушують людей годинами чекати на нестерпній спеці.

Очевидці показали в мережі фото і відео того, що відбувається. Як написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський, там зараз коїться справжнє пекло.

"Бойовики пропускають в Україну не більше 5-6 авто за годину, через це на спеці утворюються величезні черги, в яких люди годинами стирчать під палючим сонцем. Водночас пояснити ситуацію будь-якими об'єктивними причинами неможливо. З боку України в ОРДЛО черг немає, всіх пропускають швидко", – розповів він.

Терористи "ДНР" влаштували пекло на пунктах пропуску

Місцеві жителі шоковані. "Наведіть порядок! Україна пропускає швидше, ніж "ДНР" рази в три! Там є обладнані навіси, туалети, вода, медпункти! З нашого боку ставлення до людей потворне!" – звертаються вони до окупаційної влади.

"Це знущання, тримати людей на такій спеці на КПП "ДНР" багато годин, а потім люди проходять український КПВВ за декілька хвилин. Самі ганьбите ім'я "ДНР" перед своїми ж людьми!" – обурюються вони.

"Ну і хто ж після цього фашисти?" – поцікався Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "заступник командувача корпусом міноборони" самопроголошеної "ДНР" Едуард Басурін заявив, що особисто гарантує безпеку президенту Володимиру Зеленському, якщо той приїде на Донбас.

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