Таємниці олігарха Фукса: як українські бандити зрослися з російським криміналом

З моменту повернення путінського олігарха в Україну наша країна втрачає все більше коштів і ресурсів. А щоб закріпити незаконний вплив і отримати додаткове прикриття тіньових схем, Павло Фукс намагається провести своїх людей до Ради. Використовуючи зокрема й колосальні кримінальні зв'язки.

Детальніше про темне минуле олігарха — в публікації OBOZREVATEL.

Павло Фукс

Одна з найбільш цинічних афер Фукса — грабіж київського метрополітену, який у результаті злочинних дій "бізнесмена" може просто зупинитися. Крім того, сьогодні Україна ризикує опинитися залежною від нового газового ділка з російським паспортом!

Однак все це вже наслідок, результат багаторічної безкарності, міцних корупційних зв'язків і, звичайно ж, "відточеного" кримінального мислення.

Перша поява московського бізнесмена Павла Фукса в Києві зафіксована восени 2014 року, в гарячу фазу війни — вiн виходить із ресторану Sanahunt Lounge

Гепа і його команда

Дитинство і юність Павла Фукса — суцільна темна пляма в його біографії, яка стає більш-менш відкритою тільки з 90-х років, коли він перебрався в Москву. А що він робив до цього? За твердженнями його самого, свій перший бізнес він почав ще в радянській школі: перепродував однокласникам по 50 копійок за штуку імпортні сигарети, які він нібито купував по 3 рублі за пачку у швейцара в "Інтуристі". А ще, запевняє Фукс, тоді ж він почав свою багаторічну дружбу з Геннадієм Кернесом і Михайлом Добкіним.

Що ж, давайте звернемося до фактів і доступних джерел. Отже, Павло Якович Фукс народився 26 жовтня 1971 року в Харкові. У 80-х в його батьків були приватний будинок на околиці Харкова і квартира в багатоповерхівці на Салтівці. Останній розташовувався всього за декілька сотень метрів від будинку, де в той час жив iз батьками Михайло Добкін. І хоча між хлопцями було два роки різниці, вони цілком могли ходити в одну школу і навіть бути приятелями.

Могли б, якби не одне "але": в цьому трикутнику проблемним кутом був Геннадій Кернес, який тоді жив на Нових Будинках. Фуксу було б проблематично дружити одночасно і з Добкіним, і з Кернесом, тому що тоді ці двоє існували в паралельних всесвітах. І річ була зовсім не у віці (Кернес на 10 років старший за Добкіна і на 12 — за Фукса). Просто Міша Добкін був поступливим підлітком, який допомагає батькові спочатку в магазині, а потім у кооперативі, а Геннадій Кернес був тоді його протилежністю — вуличним "кидалою" Гепою, який зі своєю зграєю то крутив наперстки, то чекав біля автомагазину невдалих л*хів. Як то кажуть, принц і жебрак!

За однією з версій (а про юні роки Фукса розповідають різне), Павлик спочатку здружився з Добкіним, а вже потім через нього "вийшов" на Гепу. За яким і ув'язався, захоплений лихою романтикою "крутих пацанів".

І ось тепер все сходиться. Адже Фукс дуже прибріхує про свої надприбуткові спекуляції сигаретами (стверджував, що продавав по дві пачки в день). Безумовно, у харківських хлопчаків середини 80-х був величезний інтерес до імпортних сигарет, але продавати по пів карбованця за штуку могли тільки "особливі" — а їх купували лише щоб спробувати або "похизуватися", тому жвавої торгівлі серед небагатьох однокласників у Фукса не було б.

І ще одна деталь: швейцари "Інтуриста" тоді з ходу відшивали підлітків, які просили продати сигарети і жуйку, купити їх там могли тільки свої люди — дуже хороші знайомі й постійні дрібнооптові покупці, тобто фарцовщики. Частину товару фарцовщики "дарували" вуличним гопникам начебто Гепи і його команди — в складі якої були й підлітки-старшокласники.

І важливий заключний штрих — Павлик Фукс у юності серйозно займався боксом. Так, виникає ось яка картина: старшокласником він тусувався із гопкомпанією Гепи, звідси у нього на руках з'являлися якісь імпортні товари (сигарети, жуйка). Крім того, пацани Гепи взагалі не бідували, оскільки регулярно "заробляти копійку" найрізноманітнішими способами. Але Павло Фукс розсудливо мовчить про подробиці їхньої діяльності, щоб не компрометувати ні себе, ні свого друга Кернеса.

У той же час йому якось захотілося публічно похвалитися, що, ще будучи старшокласником, він жив не тільки на батьківські обідні рублі, а й умів заробити сам. І тоді він витягнув на світло найбезпечніший епізод зі своєї молодості, згадавши, як одного разу розпродав однокласникам пачку ментолових сигарет — перетворивши його в цілу історію про добре поставлений бізнес юного комерсанта.

Що ж, якщо найшкідливішим заняттям Павла Фукса в юні роки була спекуляція сигаретами серед неповнолітніх, то про виконувані ним доручення Гепи можна тільки здогадуватися...

Втеча до Москви

Батьки Михайла Добкіна довго захищали від згубного впливу Гепи свого сина, і вони ж могли повідомити батькам Павла Фукса, з якою недоброю компанією зв'язався їхній син. Хто знає, чим би закінчилася ця сімейна драма, якби в 1989-90-х Гепа не опинився за ґратами за звинуваченням у низці злочинів.

Два роки майбутній харківський мер провів спочатку в знаменитій 15-й лікарні на психіатричному обстеженні, а потім у СІЗО — і вийшов якраз до початку кримінального переділу Харкова, який неабияк викосив лави "братви".

Компанія Гепи тимчасово розсипалася, що сприятливо позначилося на майбутньому Павла Фукса: батьки відправили його до Харківського інженерно-будівельного інституту на економічний факультет.

У 1992-му, під час свого навчання, Павло Фукс отримав свою першу офіційну роботу: посаду радника генерального директора СП "Торговий дім "Інтрада", яке на той момент зазнавало трансформації (колишнє радянсько-американське СП ділилося між Росією і Україною). Є інформація, що й туди Фукса влаштували батьки, які мали до цього підприємства безпосереднє відношення. Займався він там якоюсь комерцією або ж просто числився, отримуючи зарплату, залишилося невідомим — але Фукс із гордістю вписав "Інтраду" (фірма з торгівлі усім що тільки можна) в свою біографію.

А в 1995-му в біографії Фукса з'явився новий гучний запис: радник голови правління "Промінвестбанку". Але йшлося про український "Промінвестбанку" (один із найбільших у країні) чи про його московського тезку (вельми незнану на той час фінустанову) — ніколи не уточнювалося. Що ж, уточнювати не потрібно, це саме російський "Промінвест", тому що Павло Фукс саме тоді втік до Москви — так називали його раптовий від'їзд із Харкова, про причини якого практично нічого невідомо.

Однак, за чутками, Фукс втік із України після того, як "розвів на бабки" чи то чиюсь фірму, чи то бюджетну організацію. І до цього інциденту нібито був причетний Геннадій Кернес, який і допоміг старому приятелеві накивати п'ятами, і навіть порекомендував його в Москві своїм знайомим.

Після першого туру виборів президента в Україні Фукс із Кернесом приїхали до Коломойського в Ізраїль

Зв'язок із криміналом і гроші ОЗУ

За інформацією від ще одного джерела, від'їзд Павла Фукса в Москву з його подальшим "працевлаштуванням" був організований Сергієм Батозським (прізвисько Батон). Вiн хоч і був сином шановного радянського тренера з вільної боротьби Станіслава Батозського, але з юності пішов кримінальною доріжкою "кидали", був старим "корешем" Гепи і, відповідно, ще з 80-х років міг знати й Фукса.

Кримінальний авторитет Батон — Сергій Батозский із батьком. Досвідчений злочинець, зробив величезну кількість тяжких злочинів у Харкові, в Москві й у всьому тоді ще СНД, але через свої тісні злочинні зв'язки з багатьма харківськими великими міліцейськими й іншими начальниками часів кучмізму залишався на свободі.

У 90-тi Батон був уже великим кримінальним авторитетом і діловим партнером Кернеса, причому навіть у міліції розходилися в думках, хто ж із них двох у кого ходив у підручних. Надто вже великі зв'язки були в Батона, який крутив справи не тільки в Харкові, але і в Москві: з лідером Оріхівського угруповання Сільверстом, iз лідерами "кемеровських" братами Кузнєцовими, з чеченськими ОЗУ, з "авторитетами" Малею, Генералом і Аліком Московським.

За інформацією правоохоронців, Батон у Москві займався різними справами: від оптової торгівлі до наркобізнесу (кокаїн). У Москві ж він і був убитий у 2001 році після конфлікту з "лужніковськими".

Цікавий момент: вбивство Сергія Батозського сталося якраз тоді, коли він почав освоювати в Москві будівельний бізнес і привернув до нього Павла Фукса — адже той був єдиний із довірених Батону людей, хто хоч якось розбирався в будівництві (все-таки закінчив ХIБI, нехай і економічний факультет).

Після вбивства авторитета в його осиротілому оточенні відбулися серйозні зміни, на гроші ОЗУ було вирішено створити декілька компаній, зокрема ТОВ "Техінвест" — одним із засновників якої опинився Павло Фукс. По суті, він став керуючим грошима ОЗУ, вкладеними у будівельний бізнес.

Однак, уточнюють джерела, в Москві Павло Фукс зайнявся бізнесом також у тісній зв'язці з Юрієм Діментом — ще одним спільним знайомим і діловим партнером Батозского і Кернеса.

Того самого Дімента, вбивство якого в Харкові у 2016 році стало резонансною кримінальною подією і досі не розкрите.

Кращий друг Кернеса і "партнер" Фукса Дімент був застрелений на кладовищі

Фукс, Дімент і Кернес

Дімент володів декількома приміщеннями в центрі Харкова, був співзасновником бутиків і ювелірних магазинів. Із Геннадієм Кернесом був знайомий зі школи, вони разом проходили у кримінальному провадженні в 1992 році, проте після цього бізнесмен пішов у тінь. Водночас правоохоронним органам було відомо про його зв'язки з кримінальним авторитетом "Іспанцем", який за загадкових обставин загинув у жовтні 2010 року, врізавшись на своєму автомобілі в дорожню техніку. А також із іншими кримінальними авторитетами, які стали такими в лихі 90-тi.

Коли Фукс втік до Москви, то швидко влився (як уже писалося вище — за допомогою авторитетів) у харківське земляцтво, яке з'явилося наприкінці 80-х. Найвизначнішою фігурою там був Євген Гінер — один із лідерів "лужниківських" разом із Олександром Бабаковим, Михайлом Воєводіним і Максом Курочкіним, який долучився до них (поки його не застрелили в суді).

У численних публікаціях Павла Фукса часто прив'язують до різних російських ОЗУ. То до "липецьких", то до "новокузнецький", то ще до якихось. Однак, за твердженням джерел, він обслуговував усіх. Грубо кажучи, відмивав будь-які гроші мафії. З початку 2000-х — переважно в будівельних проектах.

Не всі знають, що бізнес-центр "Москва-Сіті" був побудований... на гроші злодійського "общака".

"Москва-Сіті"

Коли в листопаді 2017-го на ювілеї одного з авторитетів відбулася стихійна розбiрка зі стріляниною і "покришили" росгвардiйцiв, які охороняли банкет, був опублікований список присутніх (з усіма судимостями). І половина з них виявилися пайовиками тієї самої вежі "Око", де все і трапилося.

Це так, для ілюстрації — в інтересах яких інвесторів трудився в Москві Павло Фукс.

Стрілянина в ресторані

Але і це ще не все! Детальніше — в наступній публікації OBOZREVATEL.

Матеріал підготовлений за інформацією з власних джерел OBOZREVATEL, а також із сайтів SKELET-info, CRIME, mzk1.ru й інших.

ЧИМ ІЩЕ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.