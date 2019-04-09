Таємний друг зі шлейфом Коломойського: з'явилося резонансне розслідування про Зеленського

Останнім часом адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан часто здійснює візити до штабу кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Крім того, він представляє його на різних офіційних зустрічах і продовжує регулярно літати до Коломойського. Про це повідомляється у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами журналістів, автомобіль Богдана протягом тижня кілька разів приїздив до штабу Зеленського на Печерську. Туди адвокат навідувався для переговорів з членами команди кандидата у президенти. Крім того, 31 березня, в день голосування у першому турі президентських виборів, Богдан був у тимчасовому передвиборчому штабі Зеленського в комплексі "Парковий".

Журналісти нагадали, що Богдан є адвокатом Коломойського. Більше того, у 2014 році він був його радником (тоді олігарх обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА).

Андрій Богдан "Наші гроші"

Після виїзду Коломойського з України їхня співпраця не перервалася. У 2016 році Богдан не заперечив, що він є одним з його постійних клієнтів.

Як вдалося дізнатися журналістам, лише з початку 2019 року року Богдан чотири рази літав до Тель-Авіва, у 15 км від якого розташований офіс Коломойського. За рік до цього адвокат постійно літав до Женеви, де тоді жив і працював олігарх.

Однак у штабі Зеленського запевняють, що до них Богдан приїздить не як представник Коломойського, а як приятель кандидата у президенти.

"Він бере участь як старий друг Володимира Зеленського", — сказав про Богдана спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков.

Андрій Богдан біля штабу Зеленського "Наші гроші"

Тим часом журналісти дізналися, що у Києві Богдан все ж ходить на офіційні зустрічі як представник кандидата у президенти Зеленського. В поле їхнього зору потрапив візит адвоката до керівництва НАБУ, що позиціонує себе як незаангажований прозорий орган, який не веде підкилимних ігор. Увечері 3 квітня він разом із засновником Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним відвідав директора НАБУ Артема Ситника.

І прес-секретар НАБУ, і Шабунін повідомили, що Богдан на зустрічі представляв кандидата у президенти Зеленського. Вони запевняють, що нібито говорили винятково про антикорупційну стратегію.

"Хто ця людина, чому ця людина прийшла — це вже питання до команди кандидата, яка визначила, хто саме може прийти на цю зустріч", — пояснила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфір.

Артем Ситник та Андрій Богдан "Наші гроші"

"Я можу чітко гарантувати — жодне кримінальне провадження (щодо структур Коломойського, діяльність яких розслідує НАБУ. — Ред.) не обговорювалося. При цьому Андрій Богдан представляв штаб Зеленського", — зазначив засновник ЦПК Шабунін.

Віталій Шабунін "Наші гроші"

Однак у Bihus. Info натякнули, що сумніваються в неупередженості НАБУ щодо даної ситуації. Адже орган веде три кримінальні провадження, що зачіпають інтереси Коломойського: щодо виведення грошей з ПриватБанку і "Укрнафти", а також несплати авіакомпанією МАУ зборів державі.

Компанії Коломойського, справи яких веде НАБУ "Наші гроші"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше із Зеленським зустрівся лідер "Громадянської позиції". За його словами, кандидат у президенти заявив, що не збирається "здавати" Україну лідеру Росії Володимиру Путіну, а також наголосив, що у нього немає жодних зобов'язань перед Коломойським.

Сам олігарх розповів, що ідея піти у політику у Зеленського могла з'явитися ще у 2015 році, коли запустився серіал "Слуга народу", де він зіграв головну роль. Про рішення балотуватися на посаду президента Зеленський окремим особам повідомив ще у 2017 році.

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