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Таємний друг зі шлейфом Коломойського: з'явилося резонансне розслідування про Зеленського

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Останнім часом адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан часто здійснює візити до штабу кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Крім того, він представляє його на різних офіційних зустрічах і продовжує регулярно літати до Коломойського. Про це повідомляється у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами журналістів, автомобіль Богдана протягом тижня кілька разів приїздив до штабу Зеленського на Печерську. Туди адвокат навідувався для переговорів з членами команди кандидата у президенти. Крім того, 31 березня, в день голосування у першому турі президентських виборів, Богдан був у тимчасовому передвиборчому штабі Зеленського в комплексі "Парковий".

Журналісти нагадали, що Богдан є адвокатом Коломойського. Більше того, у 2014 році він був його радником (тоді олігарх обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА).

Андрій Богдан

Андрій Богдан

"Наші гроші"

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Після виїзду Коломойського з України їхня співпраця не перервалася. У 2016 році Богдан не заперечив, що він є одним з його постійних клієнтів.

Як вдалося дізнатися журналістам, лише з початку 2019 року року Богдан чотири рази літав до Тель-Авіва, у 15 км від якого розташований офіс Коломойського. За рік до цього адвокат постійно літав до Женеви, де тоді жив і працював олігарх.

Однак у штабі Зеленського запевняють, що до них Богдан приїздить не як представник Коломойського, а як приятель кандидата у президенти.

"Він бере участь як старий друг Володимира Зеленського", — сказав про Богдана спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков.

Андрій Богдан біля штабу Зеленського

Андрій Богдан біля штабу Зеленського

"Наші гроші"

Тим часом журналісти дізналися, що у Києві Богдан все ж ходить на офіційні зустрічі як представник кандидата у президенти Зеленського. В поле їхнього зору потрапив візит адвоката до керівництва НАБУ, що позиціонує себе як незаангажований прозорий орган, який не веде підкилимних ігор. Увечері 3 квітня він разом із засновником Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним відвідав директора НАБУ Артема Ситника.

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І прес-секретар НАБУ, і Шабунін повідомили, що Богдан на зустрічі представляв кандидата у президенти Зеленського. Вони запевняють, що нібито говорили винятково про антикорупційну стратегію.

"Хто ця людина, чому ця людина прийшла — це вже питання до команди кандидата, яка визначила, хто саме може прийти на цю зустріч", — пояснила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфір.

Артем Ситник та Андрій Богдан

Артем Ситник та Андрій Богдан

"Наші гроші"

"Я можу чітко гарантувати — жодне кримінальне провадження (щодо структур Коломойського, діяльність яких розслідує НАБУ. — Ред.) не обговорювалося. При цьому Андрій Богдан представляв штаб Зеленського", — зазначив засновник ЦПК Шабунін.

Віталій Шабунін

Віталій Шабунін

"Наші гроші"

Однак у Bihus. Info натякнули, що сумніваються в неупередженості НАБУ щодо даної ситуації. Адже орган веде три кримінальні провадження, що зачіпають інтереси Коломойського: щодо виведення грошей з ПриватБанку і "Укрнафти", а також несплати авіакомпанією МАУ зборів державі.

Компанії Коломойського, справи яких веде НАБУ

Компанії Коломойського, справи яких веде НАБУ

"Наші гроші"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше із Зеленським зустрівся лідер "Громадянської позиції". За його словами, кандидат у президенти заявив, що не збирається "здавати" Україну лідеру Росії Володимиру Путіну, а також наголосив, що у нього немає жодних зобов'язань перед Коломойським.

Сам олігарх розповів, що ідея піти у політику у Зеленського могла з'явитися ще у 2015 році, коли запустився серіал "Слуга народу", де він зіграв головну роль. Про рішення балотуватися на посаду президента Зеленський окремим особам повідомив ще у 2017 році.

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Особи
Володимир ЗеленськийІгор КоломойськийАртем СитникВіталій ШабунінДенис Бігус
Місце
Україна
Тег
НАБУ
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Вывсевретиэтофейк.зачем наводить тень каломойского на самого честного в мире кандидата зеГолобородька.
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Страна! Не голосуй за наркомана! Голосуй за алкоголика! Это нам ближе, это традиции нации и европейский путь! В Европу с боярышником!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Хорошо Хорошо, на паРашастане следующим президентом будет Боярышник.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Хорошо Хорошо, неплохой лозунг для кацапстана... только боярышник...!!! ПС с боярышником только в азию... азиаты после дозы боярышника начинают себя чувствовать настоящими кацапами... а в Европе нынче в моде марихуана...
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