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Таємнича смерть: молодого військового офіцера знайшли мертвим у поїзді

27.5тЧитати новину російською

У поїзді "Хмельницький - Лисичанськ" знайшли мертвим українського військовослужбовця Максима Свінціцького.

Хлопцеві було 22 роки, передає 44-та окрема артилерійська бригада на своїй сторінці у Facebook.

"Командування та особовий склад в/ч А3215 сумує з приводу нещасного випадку, який спричинив смерть військовослужбовця контрактної служби лейтенанта Свінціцького Максима Олександровича, 1995 року народження, уродженця міста Полонне", - написано в повідомленні.

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Відзначається, що військовослужбовець направлявся до місця служби. Стверджувати, що його вбили, поки що немає підстав.

Подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, поліція Житомирщини в рамках відкритого кримінального провадження перевіряє обставини смерті військовослужбовця, командуванням військової частини А3215 призначено службове розслідування.

Як писав "Обозреватель", раніше п'яний чиновник Нацполіції влаштував стрілянину в поїзді.

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Тема
Кримінал
Місце
Україна
Об'єкт
Укрзалізниця
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