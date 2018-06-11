Таємна зустріч ГПУ зі Ставицьким: з'явився коментар заступників Луценка

Екс-міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький відмовився від угоди зі слідством під час зустрічі з представниками Генеральної прокуратури України в Ізраїлі.

Таку заяву зробили заступники глави ГПУ Євген Єнін і Анжела Стрижевська в спеціальному коментарі, передає "Українська правда". (Також опубліковано відеозвернення. Щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця)

"Зазначена поїздка проходила в формі офіційного відрядження, що підтверджено всіма необхідними документами. Метою було проведення зустрічі з підозрюваним Ставицьким, який постійно знаходиться на території держави Ізраїль, і перевірка його готовності до співпраці зі слідством", - розповів Єнін.

За його словами, зустріч ініціював сам екс-міністр енергетики, звернувшись до прокуратури через представників.

У свою чергу, Стрижевська заявила, що представники ГПУ виклали Ставицькому позицію з приводу угоди зі слідством. Вона базувалася на пунктах: відшкодування збитків, завданих державі, і визначених експертами в рамках кримінального провадження, а також визнання провини та викривальні показання щодо інших учасників злочину. Переговори показали, що фігурант не готовий до підписання угоди.

"У зв'язку з цим ми вважали вичерпаними можливості для подальших переговорів", - підкреслила Стрижевська.

Дану позицію заступники Луценка довели до керівництва. ГПУ отримала дозвіл суду на заочний процес щодо Ставицького.

"Звинувачення про затягування термінів розслідування через нібито досягнення якихось позапроцесуальних домовленостей абсолютно не обгрунтовані", - повідомили представники прокуратури.

Крім того, кваліфікація дій Ставицького не зазнала змін.

"Як було сформовано в остаточній підозрі, підписаній у 2016 році, так і в матеріалах обвинувального акта фігурує ч. 5 ст. 191, ч. Ст. 209, ст. 358 і ст. 366 КК України", - підкреслив Єнін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році прокурора ГПУ заарештували через справи з оточенням Ставицького . Його підозрюють у крадіжці кількох об'єктів. 10 червня 2018 року з'явилася інформація, що Енин і Стрижевська таємно зустрілися з екс-міністром в Ізраїлі, що підтвердилося на аудіозаписах.