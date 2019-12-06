Таємна база шпигунів Росії в Альпах: стало відомо, хто відвідував

Перевалочну базу шпигунів Росії, виявлену нещодавно у французьких Альпах, відвідували отруйники розвідника Сергія Скрипаля та інші російські агенти.

Зокрема, туди приїжджали агенти ГРУ РФ із військової частини, у якій, стверджують західні ЗМІ, служать "фахівці з убивств". Про це повідомляє "Інформаційний опір".

Зазначається, що група шпигунів, яка відома як підрозділ 29155 і брала участь у вбивствах по всій Європі, використовувала курорти у французьких горах як базу постачання.

Таємну базу шпигунів Росії в Альпах відвідували отруйники Скрипаля

"Серед тих, хто відвідував французькі Альпи, – учасники отруєння Сергія Скрипаля під псевдонімами Руслан Боширов (Анатолій Чепіга), Олександр Петров (Олександр Мішкін) і Сергій Федотов (Денис Сєргєєв), учасники отруєння болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрєва, відомі за псевдонімами Микола Кононихін, Іван Лебедєв, Данило Степанов, Георгій Горшков і Сергій Павлов (останній брав участь також в операції проти Скрипалів), причетні до невдалої спроби проросійського перевороту в Чорногорії агенти з псевдонімами Едуард Шишмаков і Володимир Попов", – перераховуються у списку імена російських шпигунів.

Водночас, як повідомляє Le Monde із посиланням на джерела у французькій розвідці, ще про п'ятьох фігурантів списку раніше нічого не було відомо. Їхні псевдоніми – Олександр Кулагін, Євген Ларін, Тимур Нузіров, Нама Юсупов і Геннадій Швець.

Прибували всі ці агенти з Лондона, Іспанії та Швейцарії. Деякі відвідували Францію лише раз чи два, а інші часто приїздили і надовго залишалися в країні.

"Співробітники ГРУ прилітали в Женеву, Париж або Ліон (один раз – у Ніццу), звідти на орендованому авто їхали до Верхньої Савої, де зупинялися у містах Анмас, Евіан та Шамоні, а також у дрібніших населених пунктах. Останній візит агентів підрозділу 29155 до Верхньої Савої зафіксований у вересні 2018 року", – пише видання.

Зазначається, що після отруєння Скрипалів за переміщеннями російських шпигунів спільно стежили британська, французька і швейцарська спецслужби за участю американців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у французьких Альпах знайшли базу російських шпигунів, які виявилися співробітниками елітного підрозділу ГРУ, що займається вбивствами на замовлення, саботажем і управлінням "мертвими поштовими скриньками".

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