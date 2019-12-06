Головна Новини
6 грудня • оновлено в 13:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Таємна база шпигунів Росії в Альпах: стало відомо, хто відвідував

2.9т
Читати матеріал російською

Перевалочну базу шпигунів Росії, виявлену нещодавно у французьких Альпах, відвідували отруйники розвідника Сергія Скрипаля та інші російські агенти.

Зокрема, туди приїжджали агенти ГРУ РФ із військової частини, у якій, стверджують західні ЗМІ, служать "фахівці з убивств". Про це повідомляє "Інформаційний опір".

Зазначається, що група шпигунів, яка відома як підрозділ 29155 і брала участь у вбивствах по всій Європі, використовувала курорти у французьких горах як базу постачання.

Новини
Ніякого сексу й криміналу: колишня шпигунка Росії в США розкрила секрети розвідки

Таємну базу шпигунів Росії в Альпах відвідували отруйники Скрипаля

Таємну базу шпигунів Росії в Альпах відвідували отруйники Скрипаля

"Серед тих, хто відвідував французькі Альпи, – учасники отруєння Сергія Скрипаля під псевдонімами Руслан Боширов (Анатолій Чепіга), Олександр Петров (Олександр Мішкін) і Сергій Федотов (Денис Сєргєєв), учасники отруєння болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрєва, відомі за псевдонімами Микола Кононихін, Іван Лебедєв, Данило Степанов, Георгій Горшков і Сергій Павлов (останній брав участь також в операції проти Скрипалів), причетні до невдалої спроби проросійського перевороту в Чорногорії агенти з псевдонімами Едуард Шишмаков і Володимир Попов", – перераховуються у списку імена російських шпигунів.

Водночас, як повідомляє Le Monde із посиланням на джерела у французькій розвідці, ще про п'ятьох фігурантів списку раніше нічого не було відомо. Їхні псевдоніми – Олександр Кулагін, Євген Ларін, Тимур Нузіров, Нама Юсупов і Геннадій Швець.

Новини
"Інакше повторять долю Скрипаля": ексгенерал КДБ розповів про правила Кремля

Прибували всі ці агенти з Лондона, Іспанії та Швейцарії. Деякі відвідували Францію лише раз чи два, а інші часто приїздили і надовго залишалися в країні.

"Співробітники ГРУ прилітали в Женеву, Париж або Ліон (один раз – у Ніццу), звідти на орендованому авто їхали до Верхньої Савої, де зупинялися у містах Анмас, Евіан та Шамоні, а також у дрібніших населених пунктах. Останній візит агентів підрозділу 29155 до Верхньої Савої зафіксований у вересні 2018 року", – пише видання.

Зазначається, що після отруєння Скрипалів за переміщеннями російських шпигунів спільно стежили британська, французька і швейцарська спецслужби за участю американців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у французьких Альпах знайшли базу російських шпигунів, які виявилися співробітниками елітного підрозділу ГРУ, що займається вбивствами на замовлення, саботажем і управлінням "мертвими поштовими скриньками".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Отруєння Скрипаля" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Діна Баронова
Тема
Отруєння Скрипаля
Особа
Сергій Скрипаль
Місце
Франція
Теги
Головне управління розвідки Росія - країна-агресор
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
5
Смішно
11
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Говорят на этой базе стоят 9 ракет Ярс направленные на резиденции королевы Великобритании, Макрона и Меркель. А еще там проложена подземная железная дорога по маршруту «Лубянка-Тайная база агентов», расписание движения поездов находится на тайном сайте РЖД в разделе «маршруты оккупацыи и аннексии Европы на 2019-2010 гг»
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Сам Путин там был на открытии
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Вот это базу прям на хребте отстроил !!!! А как ее раньше не замечали?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги