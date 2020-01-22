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23 січня • оновлено в 00:08
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"Та хоч вб'ю когось!" Скандального суддю Бабенка виправдали: подробиці і відео

1.4т
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Суддю Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва Костянтина Бабенка, якого в грудні минулого року затримали п'яним за кермом авто, виправдав суд.

Як передає "Слідство.Інфо", 7 грудня Бабенко порушив ПДР під час руху на повороті. На вимогу патрульних він не зупинився, а намагався сховатися.

Коли його затримали, з'ясувалося, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. При спілкуванні з поліцейськими Бабенко зухвало доводив, що вони не мають права його затримувати. "Та хоч і вб'ю когось, не маєте права", – стверджував він.

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"Ми побачили, що суддя намагався відштовхнути правоохоронців, стверджував, що його треба "відпустити додому" і наполягав, що патрульні не мають права його затримувати. Як аргумент Бабенко приводив твердження про те, що він суддя і має недоторканність. На прохання патрульних засвідчити свою особистість Бабенко відреагував досить бурхливо: "Та хоч я вб'ю когось зараз, не маєте права! Потім встановлюйте!" – сказано в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Києві "пов'язали" екс-главу ДАІ Олександра Єршова за водіння в нетверезому стані.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
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