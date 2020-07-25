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Сюмар викрила фейк Кремля про Жванію-"майданівця": його не було і близько

Розслідування
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Сюмар викрила фейк Кремля про Жванію-'майданівця': його не було і близько

Інформація про начебто участь колишнього народного депутата України від "Партії регіонів" Давида Жванії у Революції Гідності - складова стратегії Кремля з дискредитації Майдану. Доказом цього може слугувати роздруківка польотів "майданівця" Жванії до Москви. Про це на своїй сторінці у Facebook написала депутат Верховної Ради 8 скликання, член партії "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар.

"От що добре вміє творити Кремль, то це міфи. Є для кремлівських технологів одна болюча тема - український Майдан. Майдан - як реальна українська революція, протест та боротьба за Європу, незалежну Україну, свободу та Гідність - дуже не зручний Москві. Їм треба створити інший міф - про "планований переворот", "ОПГ, яке планувало захопити і поділити владу" і т.д...

Але найсмішніше, коли в це "майданівське ОПГ" Кремль записує людей, які на Майдані ніколи і не були, щоб потім видавати від їх імені "шокуючі подробиці". Таких людей називають "підсніжниками", які в певний момент мають з’явитися з "одкровеннями"... З’явився. "Підсніжник Жванія", - написала політик.

Сюмар пригадала, що Жванія входив до фракції Партії Регіонів, з якої вийшов, вірогідно, розраховуючи згодом "перефарбуватися".

"Це той самий Жванія, який взагалі то був членом фракції Партії Регіонів в парламенті рівно до того моменту, поки фракція не почала сипатися з початком активної фази Майдану. Він вийшов звідти з Інною Богословською після побиття студентів. І хотів мати якісь там розмови з громадською частиною Майдану. Ми з Єгоров Соболєвим добре пам’ятаємо як частина таких людей приходила на "відверті розмови". Але на Майдані їх не було. І не могло бути", - зазначила Сюмар.

Вона підкреслила: переконатися у тому, що Жванія не мав стосунку до Майдану, легко можна і сьогодні.

"Зараз смішно читати такі "зізнання" про Майдан, коли люди з Ради Майдану (список можна знайти в інеті) добре пам’ятають, хто там приймав рішення і як це було. Ну тобто "хлопець" і поруч не стояв з керівництвом Майдану, і максимум міг прийти хіба на екскурсію, і то, так, щоб не впізнали", - зазначила Сюмар.

Екс-нардеп також пригадала про одну з зустрічей зі Жванією ще в той період, коли він не втрачав надії отримати якусь посаду за нової влади.

"Я пам’ятаю як випадково зустріла Жванію на одному з ефірів. Я тоді була в Апараті РНБО. Роботи було неймовірно багато, але Жванія почав розказувати мені як "він планує ділити владу"... Звучало це чистим брєдом і абсурдом. Звісно, ні в якій владі "герой Майдану (як виявилося)" регіонал Жванія не з"явився. І, кажуть, що дуже образився. А останнім часом більшість свого часу став проводити в Москві", - написала Сюмар.

На підтвердження своїх слів вона проілюструвала пост роздруківкою перельотів Жванії, яка була опублікована у газеті "Україна молода".

Перельоти Давида Жванії

Перельоти Давида Жванії Facebook Вікторії Сюмар

"Напевно, під час його частих відвідин Москви, там вирішили, що час скористатися ним для чергового етапу дискредитації Майдану, Порошенка, Турчинова і тд. І випустили "підсніжника"... Хоча ні, на "квіточку" він не схожий. Радше на консерву. Давню, добряче зіпсовану і від якої погано тхне", - резюмувала екс-нардеп.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що керівник штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов різко висловився про результати року діяльності нової влади і заявив, що 5-му президенту України Петру Порошенку не цікаве протистояння з 6-м президентом Володимиром Зеленським. Натомість він прагне зробити все можливе для того, аби витягти Україну з економічної кризи та допомогти їй успішно протистояти агресії на Донбасі. Також Турчинов назвав Порошенка єдиним лідером опозиції, здатним захистити незалежність України

УкраїнаЄвромайданПартія "Європейська солідарність"Давид ЖваніяВікторія СюмарПетро Порошенко
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  2. Розслідування