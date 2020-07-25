Сюмар викрила фейк Кремля про Жванію-'майданівця': його не було і близько

Інформація про начебто участь колишнього народного депутата України від "Партії регіонів" Давида Жванії у Революції Гідності - складова стратегії Кремля з дискредитації Майдану. Доказом цього може слугувати роздруківка польотів "майданівця" Жванії до Москви. Про це на своїй сторінці у Facebook написала депутат Верховної Ради 8 скликання, член партії "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар.

"От що добре вміє творити Кремль, то це міфи. Є для кремлівських технологів одна болюча тема - український Майдан. Майдан - як реальна українська революція, протест та боротьба за Європу, незалежну Україну, свободу та Гідність - дуже не зручний Москві. Їм треба створити інший міф - про "планований переворот", "ОПГ, яке планувало захопити і поділити владу" і т.д...

Але найсмішніше, коли в це "майданівське ОПГ" Кремль записує людей, які на Майдані ніколи і не були, щоб потім видавати від їх імені "шокуючі подробиці". Таких людей називають "підсніжниками", які в певний момент мають з’явитися з "одкровеннями"... З’явився. "Підсніжник Жванія", - написала політик.

Сюмар пригадала, що Жванія входив до фракції Партії Регіонів, з якої вийшов, вірогідно, розраховуючи згодом "перефарбуватися".

"Це той самий Жванія, який взагалі то був членом фракції Партії Регіонів в парламенті рівно до того моменту, поки фракція не почала сипатися з початком активної фази Майдану. Він вийшов звідти з Інною Богословською після побиття студентів. І хотів мати якісь там розмови з громадською частиною Майдану. Ми з Єгоров Соболєвим добре пам’ятаємо як частина таких людей приходила на "відверті розмови". Але на Майдані їх не було. І не могло бути", - зазначила Сюмар.

Вона підкреслила: переконатися у тому, що Жванія не мав стосунку до Майдану, легко можна і сьогодні.

"Зараз смішно читати такі "зізнання" про Майдан, коли люди з Ради Майдану (список можна знайти в інеті) добре пам’ятають, хто там приймав рішення і як це було. Ну тобто "хлопець" і поруч не стояв з керівництвом Майдану, і максимум міг прийти хіба на екскурсію, і то, так, щоб не впізнали", - зазначила Сюмар.

Екс-нардеп також пригадала про одну з зустрічей зі Жванією ще в той період, коли він не втрачав надії отримати якусь посаду за нової влади.

"Я пам’ятаю як випадково зустріла Жванію на одному з ефірів. Я тоді була в Апараті РНБО. Роботи було неймовірно багато, але Жванія почав розказувати мені як "він планує ділити владу"... Звучало це чистим брєдом і абсурдом. Звісно, ні в якій владі "герой Майдану (як виявилося)" регіонал Жванія не з"явився. І, кажуть, що дуже образився. А останнім часом більшість свого часу став проводити в Москві", - написала Сюмар.

На підтвердження своїх слів вона проілюструвала пост роздруківкою перельотів Жванії, яка була опублікована у газеті "Україна молода".

Перельоти Давида Жванії Facebook Вікторії Сюмар

"Напевно, під час його частих відвідин Москви, там вирішили, що час скористатися ним для чергового етапу дискредитації Майдану, Порошенка, Турчинова і тд. І випустили "підсніжника"... Хоча ні, на "квіточку" він не схожий. Радше на консерву. Давню, добряче зіпсовану і від якої погано тхне", - резюмувала екс-нардеп.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що керівник штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов різко висловився про результати року діяльності нової влади і заявив, що 5-му президенту України Петру Порошенку не цікаве протистояння з 6-м президентом Володимиром Зеленським. Натомість він прагне зробити все можливе для того, аби витягти Україну з економічної кризи та допомогти їй успішно протистояти агресії на Донбасі. Також Турчинов назвав Порошенка єдиним лідером опозиції, здатним захистити незалежність України