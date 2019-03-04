Свято за 2 млн: довкола голови "Укроборонпрому" розгорівся новий скандал

Глава "Укроборонпрому" Павло Букін орендував приміщення для святкування дня народження 8-річного сина за 1,8 млн гривень.

Як повідомляє видання "МИР" із посиланням на джерело в "Укроборонпромі", сім'я орендувала приміщення у комплексі НСК "Олімпійський" із критими полями.

"Звичайна середньостатистична сім'я. Яка корупція може бути у військовій сфері з такими цифрами?" — іронічно додав анонімний співрозмовник.

Павло Букін iamir.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з даними журналістів, Букін замішаний у схемі з розкрадання в оборонці України, сприяючи закупівлі у Росії деталей для військової техніки за завищеними цінами.

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