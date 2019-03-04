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Свято за 2 млн: довкола голови "Укроборонпрому" розгорівся новий скандал

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Глава "Укроборонпрому" Павло Букін орендував приміщення для святкування дня народження 8-річного сина за 1,8 млн гривень.

Як повідомляє видання "МИР" із посиланням на джерело в "Укроборонпромі", сім'я орендувала приміщення у комплексі НСК "Олімпійський" із критими полями.

"Звичайна середньостатистична сім'я. Яка корупція може бути у військовій сфері з такими цифрами?" — іронічно додав анонімний співрозмовник.

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Павло Букін

Павло Букін

iamir.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з даними журналістів, Букін замішаний у схемі з розкрадання в оборонці України, сприяючи закупівлі у Росії деталей для військової техніки за завищеними цінами.

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Місце
Україна
Тег
Укроборонпром
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Витман Владимир
Витман Владимир
Букин ????? Это не родственник Гены Букина ?
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Северин Віктор
Северин Віктор
Бідолага)мабуть не доїдає,якщо потрібно скинутися на мотузочку і виконавців страти)готовий стати генеральним спонсором.
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Kapitan Dmitriy
Kapitan Dmitriy
Почему бы их всех на полиграфе не прослушать? Если они все так отрицают...
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