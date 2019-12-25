Свято в мертвому місті? Біля Чорнобильської АЕС з'явилася новорічна ялинка: неймовірні фото

У Прип'яті вперше після аварії на ЧАЕС встановили новорічну ялинку.

На відкритті були присутні колишні жителі міста, які прикрасили дерево новорічними іграшками і своїми дитячими фотографіями. Про це повідомляє ZIK (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Прип'яті встановили новорічну ялинку Колаж

Відомо, що ялинку поставили біля одного з центральних будівель міста, палацу культури "Енергетик".

У Прип'яті встановили новорічну ялинку ZIK

У Прип'яті встановили новорічну ялинку ZIK

У Прип'яті встановили новорічну ялинку ZIK

У Прип'яті встановили новорічну ялинку ZIK

Раніше OBOZREVATEL писав, що два фотографа з Польщі Крістіан Махник і Адам Бояновський представили приголомшливі знімки, на яких "оживає" занедбане більше 30 років тому місто Прип'ять, що поблизу від Чорнобильської АЕС.

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