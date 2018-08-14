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Священики УПЦ МП влаштували провокацію на військовому об'єкті України: що відбулося

8.7тЧитати новину російською

Група священиків Одеської єпархії УПЦ МП у вівторок, 14 серпня, намагалася потрапити на територію Військової академії Одеси в той час, коли там проходила базова підготовка капеланів ЗСУ.

Як повідомляє "Думская", людей, які називають себе вірянами та прихожанами храму Кирила і Мефодія, не пустили на режимну територію. Однак, представник академії, який вийшов до присутніх, заявив, що вони можуть приходити в інші дні.

Священики стверджували, що хочуть провести святкове богослужіння в храмі на території академії.

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

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За інформацією видання, храм святих Кирила і Мефодія з 2005 року використовувався тільки УПЦ МП. Ситуація не змінилася навіть після початку війни, за що командування вишу неодноразово критикували.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні вздовж лінії розмежування на Донбасі представники УПЦ МП Донецької і Маріупольської єпархії активізували заходи щодо залучення прихожан до лав незаконних збройних формувань "ДНР".

Місце
УкраїнаОдеса
Об'єкт
УПЦ МП
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Галушка Любовь
Галушка Любовь
Засмучує , що у вояк очі перелякані. Якого біса? Гидко дивитись.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот же провокаторы, богослужение хотели провести.
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Моня
Моня
ИЗ РАЗГОВОРА:"Це - суцiльна зрада! Все це свiдчить, що рiвень хохлятостi в Одесi залишається небезпечно низьким.."
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