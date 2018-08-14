Священики УПЦ МП влаштували провокацію на військовому об'єкті України: що відбулося

Група священиків Одеської єпархії УПЦ МП у вівторок, 14 серпня, намагалася потрапити на територію Військової академії Одеси в той час, коли там проходила базова підготовка капеланів ЗСУ.

Як повідомляє "Думская", людей, які називають себе вірянами та прихожанами храму Кирила і Мефодія, не пустили на режимну територію. Однак, представник академії, який вийшов до присутніх, заявив, що вони можуть приходити в інші дні.

Священики стверджували, що хочуть провести святкове богослужіння в храмі на території академії.

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

dumskaya.net

За інформацією видання, храм святих Кирила і Мефодія з 2005 року використовувався тільки УПЦ МП. Ситуація не змінилася навіть після початку війни, за що командування вишу неодноразово критикували.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні вздовж лінії розмежування на Донбасі представники УПЦ МП Донецької і Маріупольської єпархії активізували заходи щодо залучення прихожан до лав незаконних збройних формувань "ДНР".