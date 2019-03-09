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Світовий тероризм РФ: український генерал розповів, що зупинить агресора

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Російська агентурна сітка, яка вчиняє теракти, працює у всіх країнах. Очистити її буде складно, якщо у Європі не буде створено міжнародної антитерористичної групи.

Таке переконання в ефірі ObozTV озвучив екс-керівник Головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк. Він зазначив, що росіяни Сергій та Юлія Скрипаль, яких отруїли рік тому у Британії "Новачком", постраждали саме від діяльності таких спецслужб.

"У спадок Росії від Радянського Союзу дісталась в тому числі і агентурна сітка. Вона наповнила всі країни. Ці хлопці, яких підозрюються в отруєнні Скрипалів – вони приїхали із Росії. Їм у Британії допомагали адаптуватися, направляли, робили організаційне сприяння їх злочинній діяльності. Завжди говорю, що варто створити міжнародну антитерористичну групу", – сказав він.

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Європейські країни не здатні наодинці зупинити теракти, які організовує Росія, впевнений Вовк. Він додав, що об`єднання зусиль держав передбачає роботу на упередження терактів.

Кремль

Кремль

"Росія може вчиняти інші теракти, а її не зможуть зупинити. Дивіться, скільки терактів було у Франції, Німеччині, Іспанії?... Знаєте, кожна країна у боротьбі з тероризмом наразі займає сепаратистську позицію, – "тільки б нас не зачепило". А після того, як загинули люди у Франції, Німеччина поділилась із нею інформацією із розслідування. Ось у чому справа, – нема об`єднання зусиль у Європі щодо боротьби з тероризмом. А це в першу чергу передбачає роботу на упередження трагедій", – зазначив Вовк.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Донбасі українські військовослужбовці ліквідували терориста Олександра "Скіфа" - командира роти 11 окремого мотострілецького полку "Восток" окупаційних військ. Бойовик був убитий 28 лютого.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVОтруєння Скрипаля
Особа
Василь Вовк
Місце
Україна
Теги
Росіятерактвійна
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минин евген
минин евген
красавчик, всё верно сказал!
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
лихо Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Юг Руси
Юг Руси
Только объеденившись с Вукраиной, Эвропа может "остановить теракты, которые организует Россия" (Ну возьмите нас в Эвросоюз! : - генерал-майор Василий Вовк.)
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