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19 листопада • оновлено в 20:34
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Свинарьов все: на Донбасі ліквідували зрадника України. Фото терориста

3.2т
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На Донбасі був ліквідований терорист Віталій Свинарьов з позивним "Бера".

Як повідомив в телеграм-каналі офіцер ЗСУ, 37-річний зрадник України помер від поранення.

Згідно з інформацією з мережі, Свинарьов був уродженцем Макіївки Донецької області. Навесні 2017 року він був поранений, проте тоді вижив і продовжив воювати за "Л/ДНР".

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Віталій Свинарьов

Віталій Свинарьов

Віталій Свинарьов

Віталій Свинарьов

Віталій Свинарьов

Віталій Свинарьов

Свинарьов все: на Донбасі ліквідували зрадника України. Фото терориста

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно російські війська підло атакували українські позиції у села Сизе, яке знаходиться недалеко від Луганська. У цьому селі раніше бої не велися.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ВСЕ "ахвыцэры та гэнэралы" внаукраины = ПРЕДАТЕЛИ, ибо давали присягу СССР. :-)
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Руцкогаварящая фамилия.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А разве не российский оккупант и уроженец Химок?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Горелов Сергей, спроси копчёного бурята.
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