На Донбасі був ліквідований терорист Віталій Свинарьов з позивним "Бера".

Як повідомив в телеграм-каналі офіцер ЗСУ, 37-річний зрадник України помер від поранення.

Згідно з інформацією з мережі, Свинарьов був уродженцем Макіївки Донецької області. Навесні 2017 року він був поранений, проте тоді вижив і продовжив воювати за "Л/ДНР".

Віталій Свинарьов

Віталій Свинарьов

Віталій Свинарьов

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно російські війська підло атакували українські позиції у села Сизе, яке знаходиться недалеко від Луганська. У цьому селі раніше бої не велися.

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