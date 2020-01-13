Свій телеканал і діти в Кембриджі: що відомо про підозрюваного у вбивстві Аміни Окуєвої

Завтра суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному в убивстві Аміни Окуєвої, яку розстріляли в жовтні 2017-го в селищі Глеваха під Києвом.

Ймовірно мова йдет про 55-річного киянина, успішного бізнесмена Ігора Редькіна, кілька років тому він продав телеканал медіаменеджеру Валіду Арфушу. Про те, хто решта підозрюваних і які версії вбивства – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Чеський автомат

Підозрюваний у справі вбивства Аміни Окуєвої – один, кажуть у поліції. Встановити його причетність вдалося за слідами ДНК, які знайшли на автоматі і повному патронів магазині.

"Того вечора автомобіль з Аміною Окуєвою й Адамом Осмаєвим розстріляли на повороті в селищі Глеваха Київської області, де вони пригальмували. За 800 метрів від місця злочину нами був знайдений автомат і повний магазин патронів. Зброя була непроста, чеського виробництва. І зразки ДНК, які ми отримали з автомата і патронів, збіглися зі слідами ДНК підозрюваного", – сказав глава поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Поліцейські показують карту, де стався злочин Нацполіція

Він уточнив, що чоловікові в понеділок оголосили підозру, а найближчим часом суд обиратиме запобіжний захід. Що стосується ролі цього чоловіка в убивстві Аміни Окуєвої, то поки вона теж під питанням. Силовикам відомо лише те, що він тримав у руках зброю, з якої стріляли в жінку-добровольця.

"Це не автомат Калашникова з Радянського союзу. У нього є деякі особливості, але це не перероблена зброя, це бойова зброя іншої країни колишнього соцтабору", – говорить поліцейський.

Ми вже писали, що чоловік потрапив у поле зору правоохоронців восени 2019-го. Зараз на рахунку підозрюваних, а угруповання налічує щонайменше семеро людей, як мінімум два вбивства. У поліції вже натякнули, що ці люди можуть бути причетними і до інших гучних злочинів. Зокрема, і на території країн Євросоюзу.

Продав бізнес Арфушу

Поки триває слідство, кажуть у поліції, ім'я затриманого називати не мають права. При цьому дані чоловіка опубліковані в реєстрі судових рішень.

Інформацію про підозрюваного опублікували в Реєстрі судових рішень

Відомо, що 55-річний Ігор Редькін, якого називають організатором угруповання, не дає свідчень. У поліції кажуть, що він народився в Дагестані, але давно є громадянином України.

Судячи за даними Мін'юсту, чоловік – бізнесмен. У 2015-му він значився як співвласник телеканалу про моду HD Fashion. А в 2017-му продав його відомому медійнику Валіду Арфушу. До 2009-го Редькін був співзасновником торгового центру "Техномаркет Алладін" на Позняках.

Дружина Редькіна Ірина – теж займається бізнесом. До 2019-го вона була власницею фірми, сфера діяльності якої – здача в оренду нерухомості. Діти Ігоря Редькіна здобували освіту за кордоном – кілька років тому син шукав роботу перекладачем і вказав, що навчався в науково-технічному коледжі Bellerbys у Кембриджі, Великобританія. А дочка написала в соцмережах, що здобула освіту в Каліфорнійському державному університеті в Лос-Анджелесі. Зараз вона живе в Нью-Йорку.

Віджимали бізнес

Поки ж у всіх трьох убивствах немає нічого спільного. Що стосується розстрілу топменеджера Caparol Павла Зможного, який стався в 2016-му році, то одна з версій – фінансово-господарський конфлікт.

"Він виник у 2014-му між "Капарол Україна" і однією з київських фірм, яка ще в 2010-му здала їм в оренду логістичний комплекс у селі Віта-Поштова Київської області. Коли стрибнув курс долара і зросла орендна плата, у них почалися конфлікти. Власники приміщення відключили орендарів від електрики, і ті змушені були звернутися до суду. І мотив, грубо кажучи, є – це віджимання бізнесу", – розповіли нам у поліції.

Павла Зможного розстріляли в 2016-му

Начальника відділу реклами київського метро Павла Миленького вбили трьома ножовими пораненнями в груди. Це трапилося 10 січня 2019-го, коли він повертався з маршрутки додому в село Святопетровське Києво-Святошинського району. Кілери, судячи з матеріалів справи, стежили за жертвою з моменту, як він вийшов із роботи на пр. Перемоги. Двоє їхали за ним у громадському транспорті, ще двоє для підстраховки – на куплених спеціально для злочину "євробляхах". На цих же машинах убивці тікали з місця злочину.

Згідно з декларацією, Миленький у метрополітені отримував зарплату 17 тис. грн. на місяць. Заощаджень у сім'ї не було. З нерухомості – одна квартира в Києві, друга – невелика у подружжя в селі Святопетровське. Також вказано автомобіль HYUNDAI 2012 року випуску вартістю 200 тис. грн.

"Його робота в метро ніяк не була пов'язана з грошима. Грубо кажучи, він, як юрист, перевіряв чи правильно документально оформлені договори. Тим більше, що метро не займається розміщенням реклами, це сфера – комунального підприємства "Київреклама". Тому вбивство нашого колеги з роботою ніяк не могло бути пов'язано", – розповіли нам співробітники підземки.

Павла Миленького вбили в січні 2019-го

У поліції додають, що за цим злочином однозначних версій немає. "Перевіряємо всі зв'язки, родичів, знайомих. Але схиляємося до того, що з роботою це не пов'язано", – додав співрозмовник.

За словами начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова, саме вбивство Миленького дозволило вийти на слід підозрюваних.

Версії щодо Аміни Окуєвої у поліції є. Але озвучувати їх не будуть. "Відомо, що підозрюваний та жертва не були між собою знайомі. Ми перевіряли версію, що з'явилася в ЗМІ про гроші і борги, які нібито могли стати причиною вбивства. Але вона не підтвердилася", – уточнив Нєбитов.

Хто інші

У поліції уточнюють – інших підозрюваних (всього сім чоловік) теж перевіряють на причетність до вбивства Окуєвої та інших злочинів. Серед фігурантів є один іноземець – громадянин Білорусі.

"У вересні Києво-Святошинський суд заарештував усіх сімох. Але потім Шевченківський суд Києва за 15 хвилин випустив їх під домашній арешт або особисте зобов'язання, що дуже дивно", – розповів нам один зі слідчих.

А ось адвокат Анатолій Губерський, який захищав восени одного з підозрюваних, згадує, що докази були слабкі. "Я в цій справі був недовго. Але з тих матеріалів, які бачив, можу сказати, що аргументація у слідчих була слабенька. Не знаю, що у них є зараз, тому складно давати оцінку", – сказав нам адвокат.

Нагадаємо, один із підозрюваних – Сергій В. (з ним Обозреватель спілкувався напередодні). Він до 2017-го року значився директором фірми, яка здавала в оренду приміщення "Капаролу".

Підозрювані в двох убивствах Нацполіція

Також у справі "банди" фігурує киянин Павло. Л. Він менеджер із розвитку в Україні великої угорської фірми, вона займається виробництвом виробів із пластмас. Бізнесмен пропагує здоровий спосіб життя – YouTube він викладає ролики з зарядкою.

Павло Л. YouTube

Адвокат Павла сказав нам, що йому нічого не відомо про причетність його клієнта до справи Аміни Окуєвої. Також, серед підозрюваних є двоє безробітних киян. Ще два фігуранти, з Чернігова і Миколаївської області, працюють слюсарями в відомих автомобільних фірмах.

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