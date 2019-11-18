Свідки-куми, свої адвокати і підтасовка даних: як поліція вибиває гроші з українців

Поліція використовує різні схеми для вимагання грошей із водіїв. Найчастіше жертвами правоохоронців стають водії, які були спіймані за кермом напідпитку або під наркотиками. Щоб повернути права, копи через своїх юристів пропонують вирішити питання. Або вирішують усе прямо на місці. Розцінки можуть бути від 2 до 20 тисяч гривень.

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Накрили групу на чолі з відомою поліцейською

Державне бюро розслідувань України накрило цілу групу поліцейських, які наживалися на п'яних водіях. Керувала ними нібито начальниця управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції Майя Бреславська. Про це повідомив активіст Юрій Ларченко.

Майя Бреславська в поліції працює з 2015 року Facebook Антона Геращенко

Також прізвище Бреславська М. згадується в двох постановах суду в Реєстрі судових рішень, у яких ідеться про доступ слідчих до речей і документів у справі №62019100000000232. Тут прямо стверджується, що Бреславська з метою отримання незаконної грошової винагороди для себе та інших представників Нацполіції через своїх підлеглих вносила несанкціоновані дані і змінювала дані на порталі НП в системі даних про людей, залучених судами за вчинення адмінпорушень по ст. 130 КУпАП.

У постанові суду йдеться про Бреславську. Зазвичай у Реєстрі судових рішень прізвища учасників справи не вказуються reyestr.court.gov.ua

reyestr.court.gov.ua

Судячи з матеріалів справи з Реєстру судових рішень, у схемі брали участь одразу вісім правоохоронців із різних районів Київської області. Серед них фахівці відділу адміністрування інформаційних систем, інспектори з Вишгородського, Богуславського, Миронівського, Броварського відділів поліції і т.д.

reyestr.court.gov.ua

Майя Бреславська, яку слідство вважає нібито організатором групи, давала вказівку цим людям вносити зміни в інформаційний портал НП "Адмінпрактика".

"На порталі "Адмінпрактика" є дані про водіїв, які потрапили під ст. 130 Адмінкодексу, тобто були за кермом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Якщо такого водія засудили, він платить великий штраф, і його позбавили прав на рік, то ці дані є в базі. І якщо він знову сяде за кермо і його зупинить поліцейський, то він по базі одразу все це побачить. Але, можливо, Бреславська давала вказівки прибирати дані про рішення суду деяких водіїв. Тобто патрульний вирішить, що людина виграла суд, його не засудили. І він може їздити і далі", – розповідає Ларченко.

Під час обшуку в кабінетах і вдома у підозрюваних знайдено водійські посвідчення ДБР

А також слідчі знайшли готівку ДБР

За його даними, вартість послуг цієї групи нібито була 20 тисяч гривень. Причому на таких водіїв виходив посередник, або адвокат, який пропонував таким ось чином вирішити питання.

12 листопада слідчі ДБР провели обшук у всіх фігурантів цієї справи в робочих кабінетах і вдома. У результаті, за повідомленням ДБР, зафіксовано 97 фактів внесення недостовірної інформації на інформаційний портал Нацполіції. Також під час обшуку виявили 60 водійських посвідчень, 100 тис. грн і 4 тис. доларів готівкою.

За даними ДБР, підозрювані також затягували розгляд адмінпротоколів, складених на водіїв, і направляли їх до суду вже після закінчення терміну притягнення до відповідальності. А також повертали права водіям-порушникам.

Патрульна поліція

Одному з членів цієї групи вже висунуто підозру, ще чотирьом готуються вручити підозри по ч. 3 ст.362 КК України. Винним загрожує термін від 3 до 6 років із забороною обіймати певні посади до 3 років.

Була кухарем, стала командиром

Майя Бреславська досить відома поліцейська. Вона працює в поліції з 2015 року, прийшла сюди з першою хвилею реформування. Раніше очолювала патрульну поліцію в Бориспільському районі, вона була першою жінкою-командиром. Потім була керівником департаменту превентивної діяльності Нацполіції, останнім часом виконувала обов'язки заступника начальника поліції Київської області.

Про себе в різних інтерв'ю Майя розповідала, що родом вона з Горлівки, правда востаннє була там у 2014 році. За освітою еколог, хотіла також отримати і диплом юриста. До поліції працювала шеф-кухарем у ресторані, займалася італійською і тайською кухнею. Захоплюється боксом, майстер спорту з фехтування.

Майя Бреславська була першою жінкою-командиром у Патрульній поліції Громадське

Як повідомили в Київській прокуратурі, ДБР поки висунула підозру тільки одному члену групи. І за нашими даними, це не Майя Бреславська.

Схема №1: свідки-куми і помилки в протоколах

Схема, за якою працювали поліцейські в Київській області, не єдина. Як розповідає Юрій Ларченко, в області діють іще пару схем, за допомогою яких у водіїв вимагають гроші. Причому патрульні беруть мзду як із реально п'яних водіїв, так і з тверезих.

"Наприклад, є батальйон патрульної поліції, який працює в районі села Чайки. Ми з'ясували, що ці хлопці складають протоколи на водіїв, використовуючи своїх друзів і навіть кумів. Ті просто ставлять підписи в потрібних протоколах", – розповідає Ларченко.

Патрульна поліція RIA.ua

Коли поліцейські ловлять реально п'яного водія, то вони спеціально складають протокол із порушенням.

"Наприклад, патрульні зобов'язані оглянути водія або на місці, або відвезти його до найближчої лікувальної установи і зробити це там. Але вони стоять на трасі в Макарівському районі, а везуть водія в лікарню в Бородянку. Це далі на 20 км. Там потрібний лікар підтверджує, що водій п'яний, і складають протокол, відправляють до Макарівського суду. Правда, через пару днів водієві приходить СМС від адвоката. Який пропонує вирішити питання за 8 тисяч гривень. Якщо людина погоджується, то в суді вказують на помилку в протоколі і водія відпускають" , – пояснює Ларченко.

А в разі, якщо водій не погоджується на послуги такого адвоката, то суддя того ж суду не бере до уваги помилку в протоколі і присуджує штраф і позбавлення прав.

ТСН

"Ми бачили два різних рішення одного судді. В одному випадку він прийняв доводи адвоката, в іншому в точно такій ситуації доводів не прийняв. Причому, ми спочатку думали, що інформація про водія надходить адвокату з суду. Але потім зрозуміли, що саме з поліції", – говорить Ларченко.

Схема №2: у вас очі підозрілі

Є своя схема роботи і з тверезими водіями. Їх також ловлять і кажуть, що у вас очі підозрілі, може, ви під наркотиками. І також везуть у лікарню в Бородянку Київської області.

"Згідно із законом у лікарні у вас повинні взяти кров і сечу на аналіз і визначити не просто, що наркотики у вас є, а їх кількість і вид. Але фахівець у Бородянці використовує просто експрес-тест "Снайпер" для перевірки. Людина ж не розуміє різницю, а справа в тому, що тест визначає лише наявність заборонених речовин у крові, а не їх кількість і вид. І взагалі, заборонені речовини можуть бути залишковими, а значить у момент водіння ви не перебували під їх впливом. Але людині пишуть у протоколі, що він був у стані наркотичного сп'яніння", – каже Юрій Ларченко.

Алкотестер Vgorode

Справа також опиняється у "потрібному" суді, а через пару днів цей водій також отримує СМС від "потрібного" адвоката, який пропонує вирішити питання.

Ловлять вночі на трасі сімейних і кур'єрів

Адвокат Андрій Вареник, каже, що вимагання копів по 130 статті стало процвітати після того, як у країні посилили покарання за водіння у п'яному вигляді або під наркотиками. "З одного боку ми начебто посилили покарання, а з іншого – дали серйозний привід для зловживань", – вважає Вареник.

Адвокат розповідає, що часто патрульні зупиняють авто на трасах, увечері. Звертають увагу на те, що в салоні є сім'я, діти. А ще краще, якщо робота водія пов'язана з автомобілем – кур'єр, таксист, маршрутчик. Значить, така людина буде більш поступливою, адже їй не хочеться втрачати заробіток через позбавлення прав на рік або кидати машину і сім'ю на кілька годин на трасі. Тому вона погодиться вирішити питання за пару тисяч гривень.

Гроші

"Зазвичай вони зупиняють з будь-якого приводу – фара не горить, поворотник не включив. Починають перевіряти багажник, а потім раптом кажуть – щось ваш вид нам не подобається, давайте-но ми вас перевіримо на наркотики. А для цього потрібно проїхати до лікувальної установи. Звичайно, кому хочеться вночі залишати автомобіль на трасі. Або залишати дітей на дорозі", – пояснює Андрій Вареник.

Тоді людина відмовляється, каже, що жодних підстав підозрювати його у вживанні наркотиків – немає. Патрульні погоджуються і пропонують написати відмову. Мовляв, у суді вам присудять мізерний штраф, повернуть права і все буде добре.

"Насправді судді досить упереджено ставляться до статті 130. Вони не бажають розбиратися, навіть якщо бачать величезну кількість порушень складання протоколу, процедури. Не зважають, що поліція надає не повне відео зі своїх камер, а нарізку. Тут же ще виявляться і два свідки, які запевнять, що так, очі у вас були мутні, зіниці розширені, а обличчя червоне. І в результаті людина отримує величезний штраф і позбавляється прав на рік. Потім йому потрібно брати адвоката і судитися", – говорить Вареник.

Гроші

У разі ж, коли людина погоджується їхати на огляд до лікарні, то ентузіазм поліцейських одразу гасне. Вони або везуть і там нічого не підтверджується. Або зовсім відпускають, мовляв, і без вас справ багато.

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