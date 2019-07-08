Свавілля і цинічний грабіж: НАБУ має зупинити олігарха Фукса

Протягом тривалого часу ми пишемо про свавiлля та незаконну діяльнiсть путінського олігарха Павла Фукса в Україні, проте щодня він викачує з нашої країни все більше коштів і ресурсів. Тепер, щоб закріпити свій незаконний вплив і отримати додаткове прикриття тіньових схем, Фукс намагається провести своїх людей до Ради.

Редакція OBOZREVATEL звертається до Національного антикорупційного бюро України: необхідно терміново взятися за корупційні схеми, які "осідлав" Павло Фукс і завдяки яким наша країна втрачає мільярди.

Найперше треба припинити грабіж київського метрополітену, який в результаті злочинних дій олігарха може просто зупинитися.

У 2009-2010 рр. компанія Фукса "Укррослізинг" продала метрополітену 100 вагонів у лізинг за захмарною ціною, а у 2016 р. зажадала штраф, пеню та "коригування" на загальну суму близько 1,96 млрд грн.

З цієї суми 774 млн грн — основний борг за договором з урахуванням пені, відсотків за користування предметом лізингу, а також інфляційні нарахування. Ще майже 1,2 млрд — результат того самого коефіцієнта коригування, включеного у договір вже після його підписання.

Таку схему вирішили легалізувати, прикрити її рішенням Київради. І в липні 2018 року Київська міська рада ухвалила рішення про реструктуризацію неіснуючого боргу КП "Київський метрополітен" перед "Укррослізинг". Потім було укладено мирову угоду і визначено графік виплат.

За таку фінансову кабалу дружно проголосували депутатські фракції "Солiдарнiсть", "Батьківщина" і "Єдність" — розраховуючи сховатися за колективним рішенням. Однак в історії України існують прецеденти, наприклад, в Одесі, коли НАБУ відкривало провадження за фактом ухвалення колективних рішень, які мають ознаки корупційних.

Реалізована схема б'є не тільки по комунальному підприємству, а й по гаманцю кожного, хто спускається у столичне метро. Фактично людям доводиться щоразу платити "податок" на аферу Фукса.

Протягом року київський метрополітен провозить 498,5 млн пасажирів (враховується кількість поїздок). І з кожної такої поїздки в кишеню олігарха потрапляє 2 грн.

Всього в результаті афери втрачено вже 1 млрд 630 мільйонів гривень. А відповідно до мирової угоди, яка була затверджена рішенням суду восени 2018 року і визначала графік виплат заборгованості, у 2019 році "Австро-Угорська лізингова компанія" (раніше — "Укррослізинг") повинна отримати ще понад 900 мільйонів гривень.

Але і це ще не все. В Єдиному реєстрі судових рішень із великим запізненням з'явилося рішення Господарського суду Києва. Виявляється, на користь "компанії-вимагача" скоро може піти ще понад 520 млн гривень!

Вражає "активність" прокуратури Києва, яку очолює Роман Говда. В результаті багаторічного нульового "розслідування" викачування грошей з метрополітену (комунального підприємства) і з бюджету Києва безперешкодно триває.

Ми знаємо, що іще рік тому у Бюро передавали інформацію, матеріали по цій афері. Що ще потрібно НАБУ для активних дій — для того, щоб обрубати корупційні схеми і покарати винних? Чим викликана така інертність Бюро? Невже мільярди Фукса "дісталися" і до нового правоохоронного органу?

Зазначимо, Національне антикорупційне бюро України — це державний правоохоронний орган, який займається розслідуванням і розкриттям корупційних правопорушень з боку вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Головною функцією Бюро є протидія корупційним правопорушенням, щовчинені високопосадовцями і становлять загрозу національній безпеці України.

У тому, що така "бізнес"-діяльність Павла Фукса в Україні стала можливою тільки завдяки високому заступництву і корупційним зв'язкам, а також несе безпосередню загрозу національній безпеці України, у нас немає жодних сумнівів. А у правоохоронців?

Зазначимо, що Павло Фукс не обмежився грабунком київської підземки. Його цілі набагато глобальніші.

Газові схеми

Газова незалежність України — під загрозою, а тарифи можуть злетіти вже наприкінці 2019-го. В результаті низки схем українські газові родовища дісталися Фуксу.

Це призвело до зриву енергетичної незалежності — замість держкомпаній ліцензії на видобуток отримав олігарх, а плани наростити обсяг державного газовидобутку до 20 млрд куб. м на рік провалилися. Україна ризикує опинитися в залежності від нового газового ділка з російським паспортом.

Для прикладу, згідно з повідомленням Полтавської облради, у липні 2018-го місцева влада дозволила розширити 10 спецдозволів компанії East Europe Petroleum. Так, фірма отримала "зелене світло" на видобуток українського газу без будь-якого конкурсу, з ними уклали спеціальну угоду.

Зазначену компанію створив міністр екології та природних ресурсів часів Януковича Едуард Ставицький. А коли він втік з України, свій бізнес продав олігарху Павлу Фуксу. 33% акцій належало державі. Але за дивним збігом обставин у цьому році держкомпанія "Надра України" позбулася своєї частки у East Europe Petroleum, яка так вдало отримала десятки родовищ.

Держава остаточно втратила контроль над українськими родовищами. На запит OBOZREVATEL у держкомпанії відповіли: участь у East Europe Petroleum нібито була безперспективною, тому свою частку вони передали. При цьому на запитання, на яких умовах держава вийшла з компанії олігарха Фукса, у "Надрах України" відповідати відмовилися, пославшись на комерційну таємницю.

Цікаво, що 33% акцій фактично передали тому самому Фуксу. Так, згідно з даними Youcontrol, частка держави дісталася компанії "Авант Трейд Лімітед". Серед засновників — Мартиненко Марія Володимирівна. Вона ж раніше називала себе директоркою East Europe Petroleum.

За даними OBOZREVATEL, компанія Фукса володіє 19 ліцензіями на видобуток газу на ділянках площею більше 2 тис. кв. м. Незважаючи на це, державна компанія "Надра України" вважає свою участь у компанії безперспективною. Мільярди кубометрів газу дісталися російсько-українському олігарху Фуксу.

Про те, що руками Фукса Росія фактично продовжує гібридну війну, захоплюючи ринок блакитного палива, говорилося і у розслідуванні Al Jazeera. Журналісти вважають, що Павло Фукс може здійснювати свої махінації в Україні під контролем Кремля.

Про те, що олігарх тривалий час працював у Москві і має російський паспорт, відомо вже давно. Однак при цьому, за дивним збігом обставин, Фуксу з 2014 року дісталися активи "почту" Віктора Януковича, що втік до РФ. Крім того, він безперешкодно отримав доступ до газового ринку і замішаний у скандалі з $1,5 млрд, вкраденими експрезидентом.

За інформацією низки ЗМІ, співпраця Фукса з російською службою безпеки (ФСБ) триває вже багато років.

Енергоперерозподiл

Після приходу до влади президента Володимира Зеленського в Україні почався переділ держвласності. Зокрема олігархи Павло Фукс та Ігор Коломойський взялися за розподіл "Центренерго".

6 червня Фонд держмайна своїм наказом замінив ключових членів наглядової ради компанії, повідомляла "Країна". Вже практично узгоджені основні кандидатури на керівні посади у "Центренерго".

Про явний інтерес Коломойського журналістам стало відомо із власного джерела, який підтвердив зустріч найближчим часом олігарха із представниками наглядової ради компанії.

Крім того, за даними джерела на енергоринку, на підприємство хоче поставити своїх людей і згаданий вище Фукс.

"Інформація про те, що нові люди, які йдуть на "Центренерго", це ставленики "сім'ї" Януковича — це фейк. Насправді це частково люди Коломойського, а частково Фукса. Саме вони зараз ведуть між собою боротьбу за контроль над "Центренерго", — каже інформатор.

Свої люди у Раді

До позачергових парламентських виборів скандальний мер Харкова Геннадій Адольфович Кернес домовився про створення партії "Довіряй ділам". Більше того, за політсилою, як з'ясувалося, стоїть одіозний путінський олігарх Павло Фукс і народний депутат України від "Відродження" Віталій Хомутиннік. Це пізніше підтвердив український олігарх Ігор Коломойський.

2 червня у Палаці спорту в Харкові відбувся перший етап об'єднавчого з'їзду партії "Довіряй ділам". Очолили нову політсилу два мери — Геннадій Труханов і Геннадій Кернес, який звинувачується у викраденні і тортурах євромайданівців, але після п'яти років слідства та судів все ще перебуває на волі. У ЗМІ прозвали новостворене об'єднання "Партією поганих Ген".

Геннадій Кернес і Павло Фукс. Їх об'єднує спільне кримінальне минуле у Харкові, багаторічна дружба і бізнес Instagram Кернеса

Свої люди в парламенті дозволять Фуксу закріпити незаконний вплив і отримати додаткове прикриття тіньових схем.

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