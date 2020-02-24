Дружина Кожари вперше розповіла про вбивство в їхньому будинку

Дружина колишнього міністра закордонних справ України Леоніла Кожари вперше прокоментувала вбивство бізнесмена Сергія Старицького, яке сталося в їхньому будинку 21 лютого.

Марина спростувала заяву сусідів про те, що ті часто чули сварки, передає ТСН.

"Ми живемо душа в душу. У нас є охоронець – він може все розповісти. Це більше, ніж смішно. Леонід Олександрович такий спокійний чоловік, це я більш емоційна. Емоції – так, але сварки – Боже збав", – запевнила жінка.

За словами Марини, її та чоловіка правоохоронці допитували тільки один раз. Це було в день, коли в їхньому будинку виявили тіло Старицького. Відтоді вони не спілкувалися з правоохоронцями, хоча їхній будинок знаходиться під вартою.

Дружина колишнього глави МЗС Леоніда Кожари ТСН

"Коли все це сталося, поліція була – і все. Після того з ними не розмовляли. Ми знаходимося вдома, в такому шоковому стані зараз", – розповіла Марина, додавши, що приходить до них тільки адвокат.

Жінка заявила, що до оприлюднення офіційних причин смерті Старицького вони не готові коментувати подію.

Марина також додала, що зараз всі сліди з дому вичищені, оскільки правоохоронці зібрали необхідні докази.

Нагадаємо, що 21 лютого в будинку колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожари було виявлено тіло бізнесмена Сергія Старицького зі слідами від вогнепального поранення.

OBOZREVATEL з'ясував, що Кожара і Старицький в той день знаходилися в стані сильного алкогольного сп'яніння. А характер поранення і положення тіла вказує на те, що підприємця могли вбити.

Поліція розслідує подію за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК. За словами правоохоронців, у них є дані, які дають підстави припускати, що чоловік міг не сам покінчити з життям. Спочатку справа розслідувалася як самогубство.

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