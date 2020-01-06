Сварилися через дитину: з'ясувалася резонансна деталь у вбивстві у Каховці

Вбитий мешканець Каховки (Херсонська область) Володимир Чебукін раніше постійно мав конфлікти із співмешканцем його колишньої дружини, майбутнім нападником Юрієм. Причиною сварок був син Володимира.

Про це розповіла матір загиблого Олена у коментарі hromadske. Вона додала, що спілкувалася з рідними дівчини, вони навіть приходили у реанімацію до Володимира після інциденту.

"Він (Володимир. – Ред.) входив до того будинку, він там прожив 3,5 роки, він любив свою дружину до цього дня, напевне. Він сильно любив свого сина, настільки, що ми з тим сином спілкувалися, він постійно до нас приходив. Ми були в хороших стосунках з нашими сватами", – сказала матір убитого чоловіка.

Убитий в Каховці та його син Херсон online/Скріншот

Вона підкреслила, що останнім часом стосунки між загиблим та нападником погіршилися. Йшлося навіть про те, що у Володимира можуть відсудити сина.

"Він (Володимир – Ред.) настільки сильно любив свого сина, що його могли викликати на якусь провокацію, поїхати розбиратися… У ніч вбивства з’ясувалося, що в них (Нападника та жертви. – Ред.) була довга переписка, вони сварилися між собою. Були свідки, які казали, що у них були постійні скандали", – додала вона.

Видання Херсон online опублікувало фото загиблого разом із сином з Instagram. Сторінка чоловіка у соцмережі є закритою.

Убитий в Каховці та його син Херсон online/Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У місті Каховка Херсонської області місцеві жителі влаштували акцію протесту під будівлею поліції, вимагаючи провести неупереджене розслідування резонансного вбивства 26-річного чоловіка.

1 січня житель Каховки приїхав до своєї колишньої дружини, щоб вирішити питання опіки над дитиною. У нього, ймовірно, вистрілив нинішній співмешканець жінки, колишній працівник правоохоронних органів.

Адвокатка сім'ї убитого мешканця Каховки Ірина Краснова, до сих пір не отримала матеріали кримінального провадження.

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