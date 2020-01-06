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6 січня • оновлено в 11:43
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Сварилися через дитину: з'ясувалася резонансна деталь у вбивстві у Каховці

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Вбитий мешканець Каховки (Херсонська область) Володимир Чебукін раніше постійно мав конфлікти із співмешканцем його колишньої дружини, майбутнім нападником Юрієм. Причиною сварок був син Володимира.

Про це розповіла матір загиблого Олена у коментарі hromadske. Вона додала, що спілкувалася з рідними дівчини, вони навіть приходили у реанімацію до Володимира після інциденту.

"Він (Володимир. – Ред.) входив до того будинку, він там прожив 3,5 роки, він любив свою дружину до цього дня, напевне. Він сильно любив свого сина, настільки, що ми з тим сином спілкувалися, він постійно до нас приходив. Ми були в хороших стосунках з нашими сватами", – сказала матір убитого чоловіка.

Убитий в Каховці та його син

Убитий в Каховці та його син

Херсон online/Скріншот

Вона підкреслила, що останнім часом стосунки між загиблим та нападником погіршилися. Йшлося навіть про те, що у Володимира можуть відсудити сина.

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"Він (Володимир – Ред.) настільки сильно любив свого сина, що його могли викликати на якусь провокацію, поїхати розбиратися… У ніч вбивства з’ясувалося, що в них (Нападника та жертви. – Ред.) була довга переписка, вони сварилися між собою. Були свідки, які казали, що у них були постійні скандали", – додала вона.

Видання Херсон online опублікувало фото загиблого разом із сином з Instagram. Сторінка чоловіка у соцмережі є закритою.

Убитий в Каховці та його син

Убитий в Каховці та його син

Херсон online/Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У місті Каховка Херсонської області місцеві жителі влаштували акцію протесту під будівлею поліції, вимагаючи провести неупереджене розслідування резонансного вбивства 26-річного чоловіка.

  • 1 січня житель Каховки приїхав до своєї колишньої дружини, щоб вирішити питання опіки над дитиною. У нього, ймовірно, вистрілив нинішній співмешканець жінки, колишній працівник правоохоронних органів.

  • Адвокатка сім'ї убитого мешканця Каховки Ірина Краснова, до сих пір не отримала матеріали кримінального провадження.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Вбивство у Каховці
Місце
Україна Херсон
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