Суцільні дірки: з'явилися деталі погоні зі стріляниною в Харкові. Фото і відео 18+

У Харкові вночі 13 лютого під час переслідування автомобіля поліцейський поранив пасажира. Чоловік отримав важкі поранення.

Лікарі розповіли, що одна куля зачепила легеню, друга – кишечник. Постраждалого прооперували, зараз він знаходиться в реанімації, повідомляє ТСН (щоб подивитися всі фото і відео, проскрольте до кінця сторінки).

У Харкові поліцейський підстрелив пасажира під час погоні ТСН

"Має бути все нормально. Але ще раптом якісь ускладнення виникнуть. Тому процес реабілітації буде не швидкий", - зазначив головний лікар Харківської багатопрофільної лікарні №25 В'ячеслав Вакуленко.

Поранений пасажир автомобіля ТСН

Поранений пасажир автомобіля ТСН

Власник простреленого Subaru Forester запевнив, що він з друзями вночі поїхав в поле, щоб влаштувати тест-драйв машини, пише місцеве видання АТН.

"Ось, ось - одна дірка - наскрізна. Ось - друга дірка - на вікні, друга. Ось - знімаю зсередини: ось дірка в сидінні", – показав він на відео.

прострелене авто ТСН

прострелене авто ТСН

У правоохоронців інша версія подій. Патрульні виїхали на виклик в спальному районі міста, щоб вгамувати п'яну компанію, але ті у відповідь на зауваження сіли в машину і вирішили сховатися.

Під час погоні поліція намагалася зупинити автомобіль, водій якого порушував правила дорожнього руху і не реагував на вимогу зупинитися, повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

"Під час переслідування поліцейські заблокували рух правопорушника. Патрульний намагався наблизитися до автомобіля, але водій різко почав рух, створюючи загрозу життю правоохоронця. Поліцейський, відповідно до вимог п. 7 ч. 4 ст. 46 "Закону України про Національну поліції України", сдійснив три постріли для зупинки транспортного засобу, але автомобіль зник", – стверджують в поліції.

Пізніше з'ясувалося, що водій доставив пасажира з вогнепальними пораненнями до лікарні.

У поліції зауважили, що був травмований співробітник поліції. "Автомобіль Subaru Forester зник з місця події, а працівника патрульної поліції бригада швидкої медичної допомоги доставила в лікарню. Поліцейський отримав тілесні ушкодження", – розповіла керівник управління патрульної поліції в Харківській області Олена Стрижак.

За даними прокуратури області, який стріляв патрульний затриманий. Зараз проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини події.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу, а також відсторонення його від посади.

Державне бюро розслідувань у Полтаві відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень співробітником правоохоронного органу) КК. Поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльностю до трьох років.

У свою чергу поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 2 лютого правоохоронці влаштували погоню за правопорушником на Range Rover, відкривши стрілянину по колесах машини.

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