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Суцільна руїна: з'явилося нове відео обвалення в Харкові

2.4тЧитати матеріал російською

У мережі показали нове відео наслідків обвалення метало-каркасних конструкцій недобудованого торгового павільйону в Харкові.

На кадрах видно завалену будівлю. На місці досі проводяться роботи.

Як стало відомо, слідчі ГУ Нацполіціі у Харківській області відкрили дві кримінальні виробництва за фактом обвалення.

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Суцільна руїна: з'явилося нове відео обвалення в Харкові

Скріншот з відео

Поліція повідомляє, що 68 і 28-річні постраждалі отримали закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку та забої, 27-річна дівчина – закриту травму і забій грудної клітини, закритий перелом грудного відділу хребта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові на проспекті Московському, 256 сталося руйнування метало-каркасних конструкцій недобудованого торгового павільйону.

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Місце
УкраїнаХарків
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Томов Сёма
Томов Сёма
Вся руина в жопееее!!!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Визитку Путина уже нашли?
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