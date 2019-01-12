Суцільна руїна: з'явилося нове відео обвалення в Харкові

У мережі показали нове відео наслідків обвалення метало-каркасних конструкцій недобудованого торгового павільйону в Харкові.
На кадрах видно завалену будівлю. На місці досі проводяться роботи.
Як стало відомо, слідчі ГУ Нацполіціі у Харківській області відкрили дві кримінальні виробництва за фактом обвалення.
Скріншот з відео
Поліція повідомляє, що 68 і 28-річні постраждалі отримали закриті черепно-мозкові травми, струс головного мозку та забої, 27-річна дівчина – закриту травму і забій грудної клітини, закритий перелом грудного відділу хребта.
Наслідки обвалу навісного покриття на Барабашово ⛺️ pic.twitter.com/OkFeiPKPsx- хуево Салтівка | Харків (@h_saltovka) 12 січня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові на проспекті Московському, 256 сталося руйнування метало-каркасних конструкцій недобудованого торгового павільйону.
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