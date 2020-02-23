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24 лютого • оновлено в 00:48
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Сутички у Нових Санжарах: поліція всерйоз взялася за провокаторів

1.3т
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Національна поліція намагається визначити, хто привів до штучної паніки та протестів через коронавірус у Нових Санжарах.

Таку заяву 23 лютого зробив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, передає "Громадське".

За його словами, правоохоронці аналізують візуальну інформацію, щоб визначити винних.

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"Ми відстежуємо всю візуальну інформацію, аналізуємо, визначаємо тих людей, які брали участь в заходах, визначаємо, які функції вони виконували під час цього, і рухаємося в рамках слідства", – підкреслив він.

Протести в Нових Санжарах

Протести в Нових Санжарах

антикор

За словами Варченка, всю суспільно-важливу інформацію Нацполіція повідомлятиме громадськості.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна організувала евакуацію своїх громадян із китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.

  • На борт літака взяли 73 людини – серед них як українці, так і іноземці. Літак приземлився в аеропорту Харкова 20 лютого.

  • Евакуйованих відправили на 14-денну обсервацію (ізоляцію з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів) у медичний центр Національної гвардії "Нові Санжари" в Полтавській області.

  • Однак місцеві жителі влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади і навіть закидали автобус камінням.

  • Самі місцеві кажуть, що нібито стали жертвами однобоких журналістських сюжетів, бездіяльності влади і двох десятків земляків, які були напідпитку.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А лично мне кажется что кто им пример подал?западная ну так вот их тоже нужно судить это они подали пример остальным что можно перекрывать протестовать и ничего не будет,значит их тоже нужно судить за это же или тогда будет не справедливо,наказывать так всех или никого
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