Правоохоронці готують підозри трьом особам, які під Верховною Радою завдали пошкоджень учасникам мітингу і поліцейським.

Про це сказано на сторінці поліції Києва в Facebook. Зараз збираються і аналізуються всі фото- і відеоматеріали для визначення правової оцінки.

Всього в результаті НП постраждали 17 правоохоронців і двоє учасників мітингу, одному з яких потрапили бруківкою в око. Серйозно постраждав військовослужбовець Нацгвардії, підполковник Кулінко Ю.В. Йому, як з'ясував OBOZREVATEL, доведеться робити трепанацію черепа.

Сутички під Верховною Радою поліція Києва

Сутички під Верховною Радою поліція Києва

Сутички під Верховною Радою поліція Києва

Сутички під Верховною Радою поліція Києва

Сутички сталися нібито через відкриття ринку землі. Протестуючі кидалися камінням, билися палицями, а правоохоронці застосували сльозогінний газ. Були затримані 26 осіб, але незабаром їх відпустили. Близько 19:00 учасники протесту розійшлися, але анонсували нові протести 18 грудня.

На акції був помічений лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький, який вступив в сутичку з журналістом. Також прийшла лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

На акції був помічений лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький, який вступив в сутичку з журналістом. Також прийшла лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Через мітинги під Радою в Києві утворилися масштабні затори, центр столиці був заблокований деякий час.

Президент Володимир Зеленський засудив протести із застосуванням фізичної сили, зазначивши, що Україна йде шляхом розвитку, незважаючи на опір "старих політичних еліт".

У розпал протестів стало відомо про смерть за декілька кварталів від Верховної Ради учасника мітингу під Національним банком, тричі судимого 40-річного Павла Бокова. У нього стався інфаркт.

Зіткнення під Радою

Зіткнення під Радою

Зіткнення під Радою

Зіткнення під Радою

Зіткнення під Радою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в центрі Києва 17 грудня почалися масові мітинги під Верховною Радою України.

На них вийшли власники машин на єврономерах, противники відкриття ринку землі та противники нового Трудового кодексу.

Власники "євроблях" запалили фаєри і почали вимагати у влади спростити процедури і ціну на розмитнення ввезених в Україну автомобілів.

А противники земельної реформи висунули уряду три ключових умови: продовжити мораторій на продаж землі, провести всеукраїнський референдум з цього питання, а також забезпечити викуп паїв державою за ринковою ціною для тих, хто хоче продати свою землю.

В акціях взяли участь аграрії, представники профспілок, патріотичних політичних сил, волонтери, ветерани і пересічні громадяни.

Також під парламент вийшли противники критики законопроєкту №0931, який передбачає приведення до європейських стандартів законодавства у сфері протидії дискримінації.

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