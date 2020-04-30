Головна Новини
30 квітня • оновлено в 18:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Сусідка жінки, яка вбила дочку під Харковом, озвучила свою версію трагедії. Відео

8.7т
Читати матеріал російською

Сусідка і близька подруга Тетяни П'янової, яка відрізала голову своїй дочці, заявила, що жінка не могла скоїти таке без стороннього втручання.

Світлана, яка назвала себе прийомною бабусею загиблої Христини, зазначила, що її матері могли щось підсипати, щоб затуманити розум. Відео свідчень жінки оприлюднили на Telegram-каналі "Харків 1654" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я не знаю, як це вийшло. Хороша дівчинка. Я не вірю, що це Таня могла зробити. Мати ось така була! Вона за дочку горою! Щось трапилося в будинку. Там у неї два брата-п'янюги, щось або підсипали, чи що. Вона хороша мати була", – стверджує сусідка.

Сусідка Тетяни П'янової

Сусідка Тетяни П'янової

Скріншот відео

Вона додала, що підозрювана П'янова приходила до неї в гості на Великдень і була цілком адекватною. Що стосується вбитої дівчинки, то з нею Світлана бачилася в останній раз 29 квітня.

"Христина до мене вчора приходила, подарунок мені намалювала, у мене день народження був. Ми сьогодні збиралися пироги пекти. Бабуся у неї померла, і я прийняла її, як онучку. Вона постійно до мене бігала", – говорить сусідка сім'ї, де трапилася трагедія.

За її словами, дитина була веселою і розповідала, що у матері теж все добре: за день до вбивства вона як завжди була на роботі на місцевому заводі.

Що стосується взаємин П'янової з братами, то вони, стверджує Світлана, були поганими. У будинку, крім Тетяни жили її глухонімий брат Олексій, сестра Олена (також глухоніма) і брат Антон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Кримінал Вбивство у Харкові
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
3
Смішно
0
Цікаво
18
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – 228 тисяч.

  • Ляшко заявив, що Україна вийшла на плато по COVID-19, прогноз оптимістичний.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

  • Вчені озвучили смертельну небезпеку нових ліків від COVID-19.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги