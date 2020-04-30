Сусідка і близька подруга Тетяни П'янової, яка відрізала голову своїй дочці, заявила, що жінка не могла скоїти таке без стороннього втручання.

Світлана, яка назвала себе прийомною бабусею загиблої Христини, зазначила, що її матері могли щось підсипати, щоб затуманити розум. Відео свідчень жінки оприлюднили на Telegram-каналі "Харків 1654" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я не знаю, як це вийшло. Хороша дівчинка. Я не вірю, що це Таня могла зробити. Мати ось така була! Вона за дочку горою! Щось трапилося в будинку. Там у неї два брата-п'янюги, щось або підсипали, чи що. Вона хороша мати була", – стверджує сусідка.

Сусідка Тетяни П'янової Скріншот відео

Вона додала, що підозрювана П'янова приходила до неї в гості на Великдень і була цілком адекватною. Що стосується вбитої дівчинки, то з нею Світлана бачилася в останній раз 29 квітня.

"Христина до мене вчора приходила, подарунок мені намалювала, у мене день народження був. Ми сьогодні збиралися пироги пекти. Бабуся у неї померла, і я прийняла її, як онучку. Вона постійно до мене бігала", – говорить сусідка сім'ї, де трапилася трагедія.

За її словами, дитина була веселою і розповідала, що у матері теж все добре: за день до вбивства вона як завжди була на роботі на місцевому заводі.

Що стосується взаємин П'янової з братами, то вони, стверджує Світлана, були поганими. У будинку, крім Тетяни жили її глухонімий брат Олексій, сестра Олена (також глухоніма) і брат Антон.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

затримана в Харкові за підозрою у вбивстві дочки Тетяна П'янова заявила, що її дитину нібито звуть Єва, а не Христина. Крім того, вона назвала дівчинку "помилкою молодості".

П'янова влаштувала скандал в суді під час обрання їй запобіжного заходу.

Вона грубила поліцейським, судді та журналістам, кидаючись на них і ображаючи. Також підозрювана сказала, що визнає тільки "Божий суд", який її чекає.

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