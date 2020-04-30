Головна Новини
30 квітня • оновлено в 13:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Сусідка сказала, що жінка, яка вбила дочку в Харкові, була екстрасенсом і проводила обряди

5.1т
Читати матеріал російською

У Харкові підозрювана у вбивстві дочки Тетяна Янова нібито була екстрасенсом і проводила обряди.

Про це повідомляє телеграм-канал "Веха", який поспілкувався з сусідами затриманої жінки.

Вбивство дитини в Харкові

Вбивство дитини в Харкові

"Поза камерою знайома жінки розповіла, що у неї (Янової – Ред.) не все нормально було з психікою, вона була нібито екстрасенсом і проводила обряди", – передано в повідомленні.

Відзначимо, що в поліції області повідомили, що є достатньо підстав, щоб стверджувати, що саме мати вбила дівчинку. При цьому Янова на обліках не перебувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Вбивство у Харкові" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вбивство у Харкові
Місце
Україна Харків
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 10406.

    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

  • У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – 228 тисяч.

  • Ляшко заявив, що Україна вийшла на плато по COVID-19, прогноз оптимістичний.

  • Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.

  • Вчені озвучили смертельну небезпеку нових ліків від COVID-19.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги