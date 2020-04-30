У Харкові підозрювана у вбивстві дочки Тетяна Янова нібито була екстрасенсом і проводила обряди.

Про це повідомляє телеграм-канал "Веха", який поспілкувався з сусідами затриманої жінки.

Вбивство дитини в Харкові

"Поза камерою знайома жінки розповіла, що у неї (Янової – Ред.) не все нормально було з психікою, вона була нібито екстрасенсом і проводила обряди", – передано в повідомленні.

Відзначимо, що в поліції області повідомили, що є достатньо підстав, щоб стверджувати, що саме мати вбила дівчинку. При цьому Янова на обліках не перебувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Харкові затримали голу жінку, яка бігала по місту з пакетом з відрізаною головою.

Пізніше поліція розкрила страшні деталі про криваву трагедію в Харкові.

Також сусідка розповіла про жінку, яка відрізала голову доньці.

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