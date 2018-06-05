Сущенко цікавився, чи буде атакований Маріуполь - Фейгін

Український журналіст Роман Сущенко, звинувачений в Росії у шпигунстві і засуджений до 12 років колонії суворого режиму, насправді спілкувався лише з одним російським військовим, і з цього "не треба робити далекосяжні висновки".

Адвокат українця Марк Фейгін у бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL повідомив про подальші дії захисту, пояснив, чому Сущенко не має наміру оголошувати голодування, а також спрогнозував, як будуть розвиватися події навколо голодування Олега Сенцова і які перспективи обміну одного або двох з цих політв'язнів на журналіста Кирила Вишинського, звинуваченого в Україні в державній зраді.

- Перше питання стосується звинувачень. Чи справді Роман Сущенко намагався дізнатися в Москві у колишніх російських військових, чи буде "ДНР" атакувати Маріуполь? Що він робив у Москві?

- Я повинен сказати, що матеріали мають гриф "секретно", тому я не можу розкривати всіх деталей.

Я можу тільки сказати, що Роман спілкувався тільки з одним військовим, а не з "військовими" у множині, і це його приятель. Вони знайомі 25 років.

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Дійсно, Роман цікавився, чи буде атакований Маріуполь, чи будуть в кампанії осені 2016 року зроблені спроби масованого вторгнення з території Росії і з територій, непідконтрольних Україні.

Але я б не сказав, що з цього треба робити далекосяжні висновки.

- Мова йде про російського військового запасу?

- Не можу сказати.

- Ви вже подавали апеляцію?

- Поки що не подав, я чекаю. Щойно Роман подасть свою скаргу, я подаю свою. Але це вже технічне питання. У нас є 10 днів. Сьогодні ввечері або завтра вранці я подам.

- Протягом якого часу може бути розглянуто апеляцію?

- Подивіться справу Карпюка, Клиха, Сенцова, Кольченка - як мінімум, півроку.

- Де весь цей час буде перебувати Роман?

- Він буде перебувати в Лефортово, він ще не засуджений. Вирок не вступив в законну силу. Він вступить в силу тільки після другої інстанції, і тільки тоді його можуть відправити в колонію.

А зараз його ще не мають права нікуди відправляти.

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- Де він може утрисуватися після вступу вироку в силу?

- Це суворий режим.

- Що це означає на практиці?

- Колоній суворого режиму менше, ніж загальних. Вони розсипані по всій Росії. Але він - іноземець. Можуть направити в Рязань, але це далеко не факт.

- Чи відомо вам про плани Романа? Чи збирається він протестувати, наприклад, оголосити голодування?

- Я можу точно сказати, що оголошувати голодування він не буде. По-перше, цей знак солідарності вже точно не дасть ніякого результату в Лефортово, перш за все, від важкого режиму його відвідування.

Ну, що з того, якщо Роман про це заявить? Я вважаю, і Роман з цим погодився, що голодовка занадто обмежена в часі. У вас є 4 тижні. А далі що? Припиняти голодування? Помирати? Що на виході?

Я б сказав так: голодування повинно бути обмежене в часі і мати здійсненні, ясні, прямі, процесуально обґрунтовані вимоги. Умовно кажучи, треба вимагати чогось конкретного і негайно, зараз.

Вимагати звільнення всіх 64 в'язнів, знаючи російський режим, нечутливий до такого роду протестів - я думаю, що це не реалізовується.

У цьому проблема. Тому що вам доведеться підійти до точки біфуркації, і або вас почнуть примусово годувати через ніс, або ви припиняєте голодування.

Для Романа це неприйнятний шлях.

- Як можуть розвиватися події в ситуації з Сенцовим?

- Мені складно прогнозувати. Я бачу рішучість Сенцова. Але, з іншого боку, він вже отримує терапію - глюкозу з вітамінами. Наскільки я розумію, внутрішньовенно.

Це може продовжити термін голодування, але це не наблизить його до виконання Кремлем вимог, які він ставить. Ось в чому проблема.

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З моєї точки зору, якщо ви вимагаєте звільнити всіх 64 українських політв'язнів, то шанси на виконання цієї вимоги не так щоб великі.

Напевно, голодовка надала цій темі певну вагу і велику увагу, але домогтися виконання саме цієї вимоги, мені здається, абсолютно нереально.

А чим вона закінчиться, я не беруся прогнозувати. Я не виключаю будь-якого варіанту, у всякому разі, примусового годування. Я не думаю, що йому дадуть померти. Я не думаю, що Кремль до цього готовий. Напевно, коли його організм вже остаточно ослабне, вони скористаються цією можливістю, щоб здійснити примусове годування.

- І щодо обміну. Чи можна Вишинського обміняти одразу і на Сущенка, і на Сенцова?

- Це малоймовірно. Кремль дуже жадібний для того щоб віддати двох за одного. Але, знову ж таки, це моя точка зору. Може бути, напередодні чемпіонату світу Путін з гуманітарних міркувань зволить віддати їх обох.

Але навіщо йому віддавати двох самих медійних політв'язнів? Він потримає когось до кращих часів. Пам'ятаєте, як він сказав про Сенцова? "Час ще не настав".

Кремль витрачає цей ресурс дуже і дуже економно. Я не вірю, що Кремль піде на масштабний обмін.

Я думаю, що, швидше за все, віддадуть когось одного, і шанс такий є. Мені здається, що на Вишинського логічніше було б поміняти Сущенка, тому що у них багато спільних ознак. Обидва журналісти, Романа звинуватили в шпигунстві, Вишинський в Україні звинувачений в державній зраді. Москва, мабуть, дійсно зацікавлена ​​в поверненні Вишинського.

Так що є такий шанс. Але, знову ж таки, ситуація з Сенцовим дуже драматична. Передбачити, як вона буде розвиватися далі, я не беруся. Але я також розумію: поки що поруч з ним знаходяться адвокати і правозахисники, а якщо завтра їх не буде, звідки ми будемо дізнаватися інформацію про те, що з ним відбувається?

На цій темі може бути багато різного роду спекуляцій. І це дуже небезпечно.

Звичайно, Сенцова треба звільняти, як і всіх інших. У цьому немає жодних сумнівів. Але як краще? Я думаю, це питання знаходиться в компетенції все-таки перших осіб, а не в нашій. Ми ж не беремо участі в переговорах.

- Чи можна бути впевненим в тому, що українська влада готова віддати Вишинського?

- Це моя особиста думка, але я впевнений, що так.