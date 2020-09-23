Сущенко розповів нові подробиці про обмін полоненими з "Л/ДНР"

У списки з обміну полоненими України з "Л/ДНР" недавно додали двох чоловік.

Журналіст і колишній в'язень Кремля Роман Сущенко в ефірі Радіо НВ повідомив, що загальна кількість в списках тепер становить 134 людини.

За його словами, один із претендентів на обмін – ексфутболіст, якого заарештували за надуманими звинуваченнями. Ще один – росіянин Олексій Житнюк, який працював в поліції Москви, але співпрацював з українськими спецслужбами.

Сущенко розповів, що чоловіка викрили та заарештували, оскільки нібито стався витік з українських спецслужб.

Як писав OBOZREVATEL, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що за підсумками переговорів з помічниками президента РФ Володимира Путіна в Берліні представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста нададуть безперешкодний доступ до всієї непідконтрольною території Донбасу до кінця вересня, що має прискорити процес обміну полоненими.

За його словами, у кожної зі сторін у списках на обмін є близько 100 чоловік.