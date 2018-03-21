Сущенка можуть звільнити: названі конкретні терміни

Розгляд справи незаконно утримуваного в РФ українського журналіста Романа Сущенка в суді може завершитися в травні, і тоді ж під впливом міжнародних посередників він може бути звільнений.

Як пояснив в інтерв'ю "Радіо Свобода" адвокат Марк Фейгін, справа українця "має невеликий об'єм" - 12 томів і чотири свідки, зокрема головний свідок звинувачення - один.

"З іншого боку, я бачу, що бажання обміняти Романа Сущенка є, і переговори в цьому напрямку тривають. Залучена низка міжнародних посередників. Будемо сподіватися, що це якось буде синхронізовано з ходом суду, і все закінчиться успішно десь у травні", - сказав він.

Адвокат також повідомив, що в березні Сущенку "передали частину листів з цензури, всього близько 40 штук, серед яких чотири листи вже покійного батька".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше з'явилася інформація, що Сущенка та засудженого в РФ режисера Олега Сенцова планують обміняти на кримських дезертирів Олександра Баранова та Максима Одинцова.