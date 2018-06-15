Сурков залишається: Портников пояснив, чим відгукнеться перепризначення куратора "Л/ДНР"

Перепризначення помічника президента РФ Владислава Суркова на посаду означає, що розраховувати на будь-які зрушення у врегулюванні конфлікту на Донбасі в найближчі місяці - якщо не роки - не доведеться.

Цю думку оприлюднив в колонці на "Еспресо" журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, який допустив, що збереження за Сурковим кураторства "Л/ДНР" може спричинити за собою їх перетворення на повноцінні квазі-держави.

За його словами, РФ може піти на проведення нових "виборів" їх керівництва, фактичну відмову від будь-яких можливостей реінтеграції Донбасу.

"Як це зазвичай буває в російських умовах, мова йде не тільки про політичний, а й про фінансовий інтерес. А такий інтерес важливіше будь-якої імітації взаєморозуміння із Заходом, скасування санкцій і інших відмінностей. Тому що це лушпиння пов'язане з державними інтересами Росії, а Сурков може забезпечувати куди більш вагомі приватні інтереси зацікавлених осіб. Ну і свої власні", - пише Портников.

Журналіст впевнений, що українцям слід вчитися жити в умовах затяжного конфлікту, який буде віднімати сили і енергію держави впродовж багатьох років.

"Саме це - на відміну від популістських гасел і обіцянок і сумнівних пріоритетів державного будівництва та реформ - залишиться головним викликом для успіху і самого існування України. Збереження Суркова - ще один доказ того, що війна триває", - підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, документ про перепризначення Суркова був оприлюднений на сайті Кремля.

Раніше ЗМІ повідомляли, з посиланням на наближені до АП джерела, що Суркова звільнять з посади.