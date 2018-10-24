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''Сурков слабшає'': письменник-терорист Прилєпін ''наїхав'' на куратора ''ДНР''

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Російський письменник, колишній командир терористів "ДНР" Захар Прилєпін накинувся з критикою на помічника президента РФ, куратора окупованих територій Владислава Суркова.

В інтерв'ю виданню Накануне.RU він заявив, що особисто заявив чиновнику, що "державна молодіжна політика РФ" на Донбасі "дала абсолютно нульовий ефект".

"Держава замість виховання патріотів виховувала "державних виродків". Власне, про це я прямо і повідомив В'ячеславу Суркову, з яким ми, може, двічі в житті бачилися. Я сказав, що ваша державна молодіжна політика дала абсолютно нульовий ефект", — заявив терорист.

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Він зазначив, що за чотири роки на Донбасі не бачив жодного представника прокремлівських організацій "Молода Гвардія", "Наші" та інших.

"Просто жодного! Вони туди ніколи в житті не приїздили, не рахуючи Потупчик (прокремлівський блогер Крістіна Потупчик. — Ред.), яка обхамила загиблого Моторолу, сказавши, що "він просто виродок, і смерть — це найкраще, що я можу йому побажати". І ще ряд був цих упирів, які сиділи на всяких вищих посадах. Ось як вони поводяться", — заявив Прилєпін.

"Сурков сказав, що наша молодіжна політика мала безперечні мінуси і, умовно кажучи, він сказав щось на кшталт: "Немає причин для суперечки, я чудово розумію, що правота десь там, де ви знаходитесь", — додав він.

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Як зазначив телеграм-канал "Это ДНР, детка!", ця заява письменника свідчить про його розуміння того, що Сурков слабшає, втрачає позиції.

"Чуття у Прилєпіна чудове. Він з "ДНР" звалив за два місяці до вбивства Захарченка. Як знав. Чи справді знав?" — сказано у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Прілєпин вивіз з Донбасу велику суму грошей.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктВбивство Олександра Захарченка
Особи
Захар ПрилепинВладислав Сурков
Місце
Росія
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Он Алекс
Он Алекс
клоака лугандонская.. "русский мир" во всей своей красе....
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