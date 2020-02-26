Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков, якого називають "куратором" війни на Донбасі, заявив, що добровільно склав свої повноваження.

В інтерв'ю "Актуальним коментарям" він також розсипався в компліментах Володимиру Путіну і висловив захоплення тим, що був причетний до його "великих" справ.

Відповідаючи на питання журналіста про те, чи пропонували йому звільнитися за власним бажанням, Сурков категорично сказав: "Сам. Це була чиста самоволка".

Разом з тим, він відмовився розповідати, про що говорив з президентом Росії напередодні свого звільнення. Їх зустріч раніше підтвердив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

"Про те (розмовляв. – Ред.), про що вважав за потрібне говорити президент. Я ж зі свого боку був радий можливості сказати йому слова величезної подяки. За те, що він дозволив мені 20 років працювати на нього. І в міру сил брати участь у його великих справах. Було круто. Велика честь для мене", – почав підлабузнюватися Сурков.

Владислав Сурков "Дзеркало тижня"

Також він запевнив, що не знає, чому між подачею його заяви про звільнення і указом Путіна про прийняття відставки пройшло доволі багато часу.

"Не знаю. Одна розумна жінка мені сказала, коли затягнулася ця справа: "Це вони тобі, дурню, дають час передумати". Але вважаю, все простіше. Зрозуміло ж, що мій папірець ну далеко не пріоритетний документ. Поки походив кабінетами, там полежав, тут полежав", – зазначив експомічник Путіна.

У кінці він підкреслив, що не шкодує про своє рішення піти з команди Путіна. "Було б шкода, не пішов би. Чіплявся б. Змирився б зі зміною контексту", – резюмував Сурков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

також у інтерв'ю Сурков зробив скандальну заяву про те, що України нібито не існує, а її народ – це "х*хли".

Також він дав характеристику президенту України Володимиру Зеленському, зазначивши, що український лідер – зовсім "не дурна" людина. При цьому Сурков додав, що Зеленський вміє викликати прихильність до себе людей.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що різке загострення на Донбасі та бій під Золотим стали помстою Суркова за звільнення.

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