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26 лютого • оновлено в 10:40
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Сурков пояснив, як Путін вигнав його з Донбасу

3.4т
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Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков, якого називають "куратором" війни на Донбасі, заявив, що добровільно склав свої повноваження.

В інтерв'ю "Актуальним коментарям" він також розсипався в компліментах Володимиру Путіну і висловив захоплення тим, що був причетний до його "великих" справ.

Відповідаючи на питання журналіста про те, чи пропонували йому звільнитися за власним бажанням, Сурков категорично сказав: "Сам. Це була чиста самоволка".

Разом з тим, він відмовився розповідати, про що говорив з президентом Росії напередодні свого звільнення. Їх зустріч раніше підтвердив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

"Про те (розмовляв. – Ред.), про що вважав за потрібне говорити президент. Я ж зі свого боку був радий можливості сказати йому слова величезної подяки. За те, що він дозволив мені 20 років працювати на нього. І в міру сил брати участь у його великих справах. Було круто. Велика честь для мене", – почав підлабузнюватися Сурков.

Владислав Сурков

Владислав Сурков

"Дзеркало тижня"

Також він запевнив, що не знає, чому між подачею його заяви про звільнення і указом Путіна про прийняття відставки пройшло доволі багато часу.

"Не знаю. Одна розумна жінка мені сказала, коли затягнулася ця справа: "Це вони тобі, дурню, дають час передумати". Але вважаю, все простіше. Зрозуміло ж, що мій папірець ну далеко не пріоритетний документ. Поки походив кабінетами, там полежав, тут полежав", – зазначив експомічник Путіна.

У кінці він підкреслив, що не шкодує про своє рішення піти з команди Путіна. "Було б шкода, не пішов би. Чіплявся б. Змирився б зі зміною контексту", – резюмував Сурков.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Володимир Путін Владислав Сурков
Місце
Росія
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фил филька
фил филька
обоз в своем стиле. стратегия рассчитанная на узколобую не читающую ниже заголовка упоротую аудиторию))
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Pooh Vini
Pooh Vini
Редкостный пиараст и ж,ополил.
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Серега Вий
Серега Вий
Работать надо было не на него,а на благо своего народа,долбень
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