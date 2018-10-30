Суперозброєння зі спецсталі: ЗСУ передали нові БТР-4

Харківське конструкторське бюро ім. Морозова, яке входить у склад "Укроборонпрому", передало українській армії перші сім БТР-4, виготовлених із нової вітчизняної броні.

Про це повідомляє прес-служба Лозівського ковальсько-механічного заводу (ЛКМЗ). Зазначається, що спецсталь пройшла контроль і прийом на усіх етапах виробництва. За своїми характеристиками вона відповідає найвищим світовим стандартам.

Сьогодні у виробництві — майже 40 таких же корпусів для БТР.

"Для виконання завдань, які стоять перед підприємствами "Укроборонпром" і ЛКМЗ, у 2018 році була налагоджена виробнича кооперація із виготовлення бронекомплектів і їхнього подальшого збору на заводі ім. Малишева, а також на ХКБМ і Київському бронетанковому заводі (КБТЗ). Фахівці цих підприємств зараз працюють на ЛКМЗ, набуваючи досвіду для підготовки й створення виробництва корпусів на своїх заводах", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні показали "вбивцю" ворожих танків, який зараз проходить випробування.