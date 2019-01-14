''Сунулися пощедрувати'': ЗСУ показали відео з ліквідованими терористами

У неділю, 13 січня, кілька терористів "ДНР" були ліквідовані воїнами Збройних сил України під час спроби атакувати їхні позиції біля населеного пункту Калинове (Донецька область).

Бойовики намагалися під'їхати до українських захисників на МТ-ЛБ, проте були підірвані, повідомляє Сергій Нещадим на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Терорист "ДНР" AFP

"Ода про вбитих орків. У житті терориста, який порушує мирне життя України, буває різне. Буває так, що воно різко обривається, особливо коли власник цього життя намагається атакувати позиції воїнів ЗСУ. Саме так і сталося з кількома нещасними орками, які ввечері 13 січня цього року, в МТ-ЛБ сунулися пощедрувати за порцією металу. В результаті бачимо підбиту бронемашину, а в ній і навколо неї невдалі мисливці за пригодами. В результаті чого ми маємо: 1-200, 1-300, ну і мінус МТ-ЛБ в районі населеного пункту Калинове. Убієнні мавпи числилися у другому батальйоні шостого полку. Сумуємо і пам'ятаємо, а воїни ЗСУ чекають нових гостей за додатковими порціями сюрпризів", — із сарказмом написав автор відео.

Судячи з ролику, вранці 14 січня підірвана техніка окупантів так і продовжувала лежати на полі, як і ті, хто в ній був.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі з'явилося відео, як терористи "Л/ДНР" на Донбасі проводжають цинкову труну з тілом ліквідованого бойовика на батьківщину в Росію. На ролику видно, як окупанти випивають біля вантажівки з трупом, а потім починають стріляти з автоматів і пістолетів.

Також в інтернеті сплив ролик, на якому зафіксовані мінометні обстріли міст на Донбасі терористами у 2014 році. На кадрах видно злочини окупантів у місті Шахтарськ.

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