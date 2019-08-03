Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Сумне видовище: в мережі показали, як Росія занапастила "республіку щастя"

3.5т Читати матеріал російською

У мережі з'явилися нові фото, що демонструють провал туристичного сезону в анексованому Росією українському Криму.

Знімками на свій сторінці в Twitter поділилася блогер із ніком RoksolanaToday&Крым. На них зазнято курортне село Поповка (Сакський район).

Саме тут до 2014 року проходив популярний фестиваль електронної музики "Республіка КаZантип".

Новини
У Криму отруїли узбережжя Чорного моря: жителі забили тривогу

Ілюстрація. Анексія Криму

Ілюстрація. Анексія Криму

Деловая столица

"Щастя буває різне... а буває, що й не буває", – прокоментувала блогер фото, на яких знято лише кілька відпочивальників.

Поповка

Поповка

twitter.com/KrimRt

"Атмосфера – вогонь!" – з іронією додала RoksolanaToday&Крым.

Поповка

Поповка

twitter.com/KrimRt

Поповка

Поповка

twitter.com/KrimRt

Поповка

Поповка

twitter.com/KrimRt

Відзначимо, раніше жителі Криму визнали, що курортний сезон після анексії півострова з кожним роком приносить усе менше прибутку.

Як писав OBOZREVATEL, Чорне море перебуває на порозі екологічної катастрофи. У ньому виявлено в 2 рази більше пластикових відходів, ніж у Середземному.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Анексія Криму відпочинок Літній відпочинок
Місце
Україна
Теги
Новини Криму відпочінок Крим фотографии
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
9
17
Смішно
3
Цікаво
5
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Какая разница хохлам как проходит летний сезон в Крыму. Я не встречал в Крыму крымчан, которых интересует тема как проходит летний сезон на Украине
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Это просто истерика блогера от ЦРУ! Ярый русофоб, ему за пад ло признать начало рассвета Крыма после глубокого застоя украинского периода! Ну, а о Крымском мосте это и не вспоминает! О новом аэропорту в Крыму не вспоминает! О Двух новых ТЭЦ забыл! О трассе *Таврида* и думать не хочется! О 108 жилых комплекса в Крыму, сдача которых предусмотрена в 19-20 гг! О строящемся судостроительном заводе в Феодосии... О двух построенных новых школах, и трёх строящихся... В реконструкции винзавода " Массандра" не вспоминает! О ремонтах и реконструкциях многих пляжей! 9 млрд дол США- общий обьём инвестиций России в Крым! А Украина выпрашивает 1 млрд. у МВФ
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Федоров Федор
Федоров Федор
Kuksov Micha, а зачем это?Вот Казантип,где под кислотой и синтетикой можно было бы поломаться,вот это да.Без этого Крыму никак не выжить.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Блогер Роксолана -мужик из "Радио Свобода" ЦРУ, ру со фоб и брехло ! "Количество украинских туристов в Крыму продолжает расти, поскольку путешественники чувствуют себя на полуострове комфортно и безопасно."- министр курортов и туризма Крыма Волченко.По его словам, Крым посетили уже около 260 тысяч туристов с Украины, что на 15 % превышает показатели предыдущего года. Он также добавил, что путешественники поражены тем, как преобразился их любимый курорт за последние годы.«Здесь абсолютно спокойно относятся к автомобилям с украинскими номерами, к украинской музыке и речи», — отметил министр.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel