Сумне видовище: в мережі показали, як Росія занапастила "республіку щастя"

У мережі з'явилися нові фото, що демонструють провал туристичного сезону в анексованому Росією українському Криму.

Знімками на свій сторінці в Twitter поділилася блогер із ніком RoksolanaToday&Крым. На них зазнято курортне село Поповка (Сакський район).

Саме тут до 2014 року проходив популярний фестиваль електронної музики "Республіка КаZантип".

Ілюстрація. Анексія Криму Деловая столица

"Щастя буває різне... а буває, що й не буває", – прокоментувала блогер фото, на яких знято лише кілька відпочивальників.

Поповка twitter.com/KrimRt

"Атмосфера – вогонь!" – з іронією додала RoksolanaToday&Крым.

Поповка twitter.com/KrimRt

Поповка twitter.com/KrimRt

Поповка twitter.com/KrimRt

А ви бували на Казантипі?

О так!

атмосфера-вогонь! pic.twitter.com/ototsRy4kh - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 3, 2019

Відзначимо, раніше жителі Криму визнали, що курортний сезон після анексії півострова з кожним роком приносить усе менше прибутку.

Як писав OBOZREVATEL, Чорне море перебуває на порозі екологічної катастрофи. У ньому виявлено в 2 рази більше пластикових відходів, ніж у Середземному.

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