Сумне фото з Донецька викликало "прозріння" у прихильників "ДНР"

У Донецьку вщент розікрали чотиризірковий готель "Європа", який відкрився за кілька років до конфлікту.

"У 2014 році вороги Донбасу вирішили провести референдум і оголосити "республіку" і після цього місто у пітьмі. А готель "Європа" був захоплений "захисниками Донбасу" і закрився", - пише в своєму блозі Денис Казанський.

Прихильник "ДНР" Олександр Болотін виклав свіже фото готелю.

"Виявляється його розграбували, і тепер він стоїть пусткою і занедбаний. Викрутили навіть софіти з козирка", - зазначає Казанський.

У коментарях до фото Болотін пише, що готель размародерили жителі Смолянки, а не ДНРівці.

Пост коментують розчаровані прихильники "ДНР".

"Через чотири роки до людей прийшло розуміння, що з самого початку щось пішло не так, ще коли розграбували офіс Тарути. А ось майданівців вони даремно згадують. У дні революційних подій в Києві не був розграбований жоден магазин. Нічого схожого на епічне взяття "Метро" в столиці не було", - нагадав блогер.

Як писав "Обозреватель", в мережі показали, як могла б виглядати Набережна в Донецьку, якби не війна.